Facturile la curent și gaze pot aduce costuri neașteptate în noiembrie. Ce trebuie să verifice românii înainte să plătească

SURSĂ FOTO: Dreamstime - Facturile cresc de la 1 noiembrie 2025

Facturile la energie electrică și gaze naturale din noiembrie 2026 pot crește odată cu începerea sezonului rece. Consumatorii casnici trebuie să verifice prețurile contractuale și modul în care furnizorii calculează consumul. La electricitate, tarifele depind de oferta comercială, iar la gaze trebuie verificat regimul de preț aplicabil. Facturarea pe baza estimărilor poate produce diferențe importante față de consumul înregistrat de contoare.

Facturile la energie electrică și gaze naturale trebuie analizate dincolo de suma totală, deoarece aceasta depinde de preț și consum. În noiembrie, folosirea instalațiilor de încălzire poate determina creșterea cantităților facturate.

Consumatorii trebuie să urmărească prețul unitar, perioada de facturare și cantitatea de energie înregistrată. O altă informație importantă este modalitatea prin care furnizorul a stabilit consumul.

Factura poate utiliza un index citit de operatorul de distribuție, un index transmis de client sau o estimare. Diferența contează deoarece estimările nu reflectă întotdeauna consumul efectiv.

În cazul energiei electrice, trebuie verificat și contractul activ. Prețul aplicat poate fi diferit de cel al ofertelor disponibile în prezent.

La gaze naturale, atenția trebuie îndreptată atât asupra prețului, cât și asupra volumului facturat. O estimare mai mare decât consumul real poate determina o sumă de plată ridicată.

Piața energiei electrice pentru consumatorii casnici funcționează în regim concurențial, după încetarea schemei generale de plafonare la 30 iunie 2025. Prin urmare, prețul depinde de condițiile contractuale și de oferta furnizorului.

Consumatorii care nu și-au verificat contractele pot continua să achite tarife mai mari decât cele disponibile prin alte oferte.

O atenție specială trebuie acordată clienților aflați în regim de serviciu universal. Prețurile acestuia pot fi diferite de cele practicate în contractele concurențiale.

Pentru verificare, consumatorul trebuie să identifice prețul energiei active și prețul final facturat, exprimat în lei/kWh.

Prețul final include, după caz, tarifele reglementate de rețea, contribuțiile aplicabile, accizele și TVA.

De exemplu, la un consum de 200 kWh, o diferență de 0,30 lei/kWh în prețul final înseamnă 60 de lei suplimentari.

Un preț de 1–1,1 lei/kWh poate constitui un reper pentru comparație, dar nu reprezintă un plafon legal. Nici depășirea acestuia nu demonstrează automat o facturare incorectă.

Consumatorii trebuie să compare ofertele disponibile pentru localitatea lor și pentru consumul estimat al gospodăriei.

Consumatorii care identifică un preț contractual ridicat pot verifica ofertele concurente prin comparatorul oficial al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Platforma permite compararea prețurilor și a condițiilor comerciale oferite de furnizorii de energie electrică.

Înainte de semnarea unui contract, trebuie verificate durata ofertei, prețul fix sau variabil și eventualele abonamente zilnice. Contează și condițiile aplicabile după expirarea perioadei cu preț garantat.

Schimbarea furnizorului este gratuită și poate fi inițiată online, inclusiv prin platforma POSF. Procedura nu presupune înlocuirea contorului sau modificarea instalației electrice.

Alimentarea cu energie continuă pe durata transferului, fără întreruperi cauzate de schimbarea furnizorului.

Totuși, clientul trebuie să verifice eventualele clauze contractuale privind încetarea anticipată. Acestea pot avea relevanță în anumite contracte încheiate pe durată determinată, cu preț fix.

Facturile la gaze naturale necesită o verificare atentă în noiembrie, când gospodăriile încep să utilizeze mai intens centralele termice. Creșterea consumului poate influența semnificativ suma de plată.

Materialul inițial menționează plafonul de 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus. Acesta a fost aplicat consumatorilor casnici în cadrul schemei de plafonare valabile până la 31 martie 2026.

Pentru facturile din noiembrie 2026 trebuie verificat regimul de preț aplicabil la data consumului. Plafonul anterior nu trebuie considerat automat valabil și pentru această perioadă.

Dincolo de preț, o problemă importantă o reprezintă cantitățile facturate pe baza estimărilor.

În lipsa unui index real, furnizorul poate utiliza un consum estimat, stabilit potrivit convenției de consum și regulilor aplicabile.

Estimarea poate avea la bază consumul istoric al locuinței. Totuși, cantitatea rezultată poate fi diferită de cea efectiv înregistrată.

De exemplu, dacă factura include 1.000 kWh estimați, iar consumul real este de 700 kWh, diferența este de 300 kWh.

La un preț ipotetic de 0,31 lei/kWh, această diferență ar reprezenta 93 de lei. Calculul este ilustrativ și nu stabilește prețul legal aplicabil în noiembrie 2026.

Consumatorii pot reduce diferențele dintre consumul real și cel facturat prin transmiterea periodică a indexului contorului de gaze naturale.

Fiecare furnizor stabilește un interval pentru autocitire. Perioada trebuie verificată pe factură, în contul online sau prin serviciul de relații cu clienții.

La unii furnizori, transmiterea indexului este posibilă spre sfârșitul lunii. Totuși, intervalul 24–31 nu reprezintă o regulă generală pentru toate contractele.

Pentru transmiterea corectă, clientul trebuie să citească valorile indicate de contor și să urmeze instrucțiunile furnizorului.

Indexul poate fi comunicat prin aplicația mobilă, platforma online, telefonic sau prin alte canale puse la dispoziție.

Este important ca valoarea transmisă să corespundă indicației contorului. O cifră introdusă greșit poate determina apariția unor diferențe la facturare.

Autocitirea nu înlocuiește citirile periodice efectuate de operatorul de distribuție. Acestea permit verificarea consumului și regularizarea eventualelor diferențe.

Consumatorii care primesc facturi cu valori neobișnuit de mari trebuie să verifice mai întâi dacă documentele au fost emise pe baza unui consum estimat.

Dacă indexul facturat diferă de cel afișat de contor, clientul poate solicita furnizorului verificarea datelor.

Sesizarea trebuie să includă numărul facturii, codul locului de consum și indexul actual. O fotografie clară a contorului poate susține solicitarea.

Furnizorul trebuie să analizeze reclamația și să stabilească dacă există o eroare care necesită corectarea facturii.

Totuși, simpla transmitere a unui index ulterior nu determină automat anularea unei estimări emise conform regulilor contractuale. Diferențele pot fi regularizate potrivit procedurilor aplicabile.

Dacă se confirmă o eroare de facturare, consumatorul poate solicita emiterea documentelor de corecție.

În situația în care problema nu este soluționată de furnizor, clientul poate sesiza ANRE. Pentru aspectele care intră în competența protecției consumatorilor, poate fi sesizată și ANPC.