Meta a fost amendată cu 805 milioane de euro în Italia. Autoritățile au descoperit nereguli privind fotografiile utilizatorilor

Meta Platforms, compania care deține Facebook și Instagram, a fost amendată sâmbătă cu 805 milioane de euro în Italia. Autoritatea italiană pentru protecția datelor acuză compania că ar fi accesat fotografiile și videoclipurile utilizatorilor Android fără acordul acestora. Investigația a vizat o funcție a aplicației Facebook care permite selectarea imaginilor din galeriile personale. Compania trebuie să modifice modul de activare a funcționalității în termen de 60 de zile.

Meta Platforms a primit o amendă de 805 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 887 de milioane de dolari. Sancțiunea a fost anunțată sâmbătă de autoritatea italiană pentru protecția datelor personale.

Potrivit Reuters, instituția a constatat nereguli privind accesarea fotografiilor și videoclipurilor stocate pe dispozitivele Android. Utilizatorii nu ar fi fost informați corespunzător și nu și-ar fi exprimat acordul pentru această prelucrare.

Verificările au vizat o funcționalitate integrată în aplicația Facebook. Aceasta permitea platformei să identifice fotografii și videoclipuri din galeriile personale ale utilizatorilor.

Funcția propunea conținut care putea fi selectat ulterior pentru publicare pe rețeaua socială. Astfel, utilizatorii primeau sugestii bazate pe imaginile și înregistrările video existente pe telefoanele lor.

Autoritatea italiană a stabilit că mecanismul permitea accesarea datelor personale fără obținerea unui consimțământ corespunzător.

În urma investigației, autoritatea italiană a impus Meta modificarea modului în care funcționalitatea este activată pentru utilizatorii Android. Compania are la dispoziție 60 de zile pentru aplicarea măsurilor solicitate.

Concret, funcția care permite accesarea fotografiilor și videoclipurilor trebuie să fie dezactivată în mod implicit.

Activarea acesteia va necesita obținerea separată a acordului utilizatorului. Prin urmare, accesul la conținutul din galeria personală nu va mai putea fi permis automat prin această funcționalitate.

Măsura urmărește respectarea cerințelor privind informarea utilizatorilor și exprimarea consimțământului pentru prelucrarea datelor personale.

Investigația privind practicile Meta a început în 2025 și s-a concentrat asupra accesului la fotografiile și videoclipurile utilizatorilor Android.

Autoritatea italiană nu a analizat dacă materialele accesate prin funcția Facebook au fost utilizate pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială.

Compania americană a negat că ar fi folosit fotografiile și videoclipurile respective pentru dezvoltarea sistemelor sale AI.

Prin urmare, sancțiunea anunțată privește modul de accesare a datelor personale și lipsa unui consimțământ corespunzător. Aceasta nu reprezintă o constatare privind utilizarea imaginilor pentru antrenarea inteligenței artificiale.

Separat, autoritatea italiană a anunțat că ar putea examina o altă funcționalitate introdusă de Meta în 2026.

Noua funcție permite procesarea în cloud a conținutului provenit din galeriile personale ale utilizatorilor.

Instituția și-a rezervat dreptul de a analiza această practică într-o procedură distinctă. Eventualele verificări vor urmări respectarea normelor privind protecția datelor personale.

Sancțiunea financiară aplicată Meta se ridică la 805 milioane de euro, potrivit anunțului autorității italiene.

Conform calculelor instituției, suma reprezintă aproximativ 0,47% din veniturile globale ale grupului american.

Amenda vizează practicile de accesare a fotografiilor și videoclipurilor prin intermediul funcționalității investigate în aplicația Facebook.

Pe lângă sancțiunea financiară, compania trebuie să respecte termenul de 60 de zile pentru modificarea funcției.

Meta Platforms nu a transmis imediat un punct de vedere oficial privind amenda anunțată de autoritatea italiană.