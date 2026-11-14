PNL Iaşi rupe definitiv alianța cu PSD. Liberalii cer schimbarea viceprimarului și anunță o nouă direcție politică

PNL Iaşi a decis încetarea definitivă a colaborării politice cu PSD în municipiu. Liberalii vor iniția procedurile pentru revocarea viceprimarului social-democrat Roxana Necula. Hotărârea a fost adoptată de Biroul Politic Județean, după consultări în organizația municipală. Decizia intervine într-un context de instabilitate politică în Consiliul Local Iași și de tensiuni între primarul Mihai Chirica și PNL.

PNL Iaşi a decis să rupă definitiv colaborarea politică cu PSD la nivelul municipiului, în urma consultărilor interne. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate de Biroul Politic Județean, după discuțiile din organizația municipală și Biroul Politic Local.

Liberalii vor depune un proiect de hotărâre în Consiliul Local Iași pentru revocarea viceprimarului PSD, Roxana Necula. Procedura urmează să fie inițiată imediat, potrivit deciziei conducerii județene.

Informațiile au fost prezentate de News.ro, care a relatat declarațiile liderilor liberali privind încetarea colaborării cu social-democrații.

Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, a explicat că menținerea alianței locale contrazice poziționarea politică a partidului la nivel național.

„PNL Iaşi încheie astăzi definitiv orice colaborare politică cu PSD în municipiul Iaşi. Este o decizie unanimă, fermă şi fără echivoc. Nu putem construi la nivel naţional o alternativă la PSD, iar la Iaşi să continuăm o formulă politică ce contrazice această direcţie. Nu putem fi adversarii PSD la Bucureşti şi partenerii săi politici la Iaşi”, a declarat liderul filialei judeţene PNL Iaşi, Alexandru Muraru.

Muraru consideră că partidul trebuie să își recâștige identitatea politică și încrederea alegătorilor de centru-dreapta. În acest context, conducerea filialei a decis să solicite schimbarea viceprimarului social-democrat.

Liderul liberal a precizat că ruptura politică nu presupune respingerea automată a proiectelor administrative propuse de alte formațiuni.

„Separarea de PSD este definitivă. În acelaşi timp, vom susţine în Consiliul Local orice proiect bun pentru Iaşi, indiferent cine îl propune. Nu vom confunda opoziţia politică cu blocarea administraţiei. Interesul ieşenilor va rămâne întotdeauna mai important decât interesele de partid”, a susţinut Alexandru Muraru.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, susține că alianța cu PSD a afectat identitatea politică a PNL. Acesta consideră că alegătorii liberali nu au votat pentru încheierea unor înțelegeri politice cu social-democrații.

Alexe a afirmat că susținătorii PNL nu și-au mandatat reprezentanții să încheie „alianţe oficiale sau de conjunctură cu PSD“.

Șeful administrației județene a criticat colaborarea dintre cele două partide, inclusiv în perioada guvernării comune. El a amintit că alianța a fost justificată inițial prin necesitatea stabilității în timpul pandemiei și al războiului.

„Trebuie să separăm apele odată şi, sper, pentru totdeauna. Alianţa aceasta de conjunctură a fost dintotdeauna nefirească şi dăunătoare pentru PNL. Cu toţii am înghiţit-o ca pe o pastilă amară în numele unei stabilităţi în condiţii de pandemie şi apoi de război. Dar am văzut că de funcţionat, nu a funcţionat. Ne-am asumat greşeala, am decontat politic, pe bună dreptate. Dar am şi învăţat din asta. Orice alianţă cu PSD este o mare eroare pentru PNL şi un dezastru pentru România“, a afirmat şeful CJ Iaşi, Costel Alexe.

Costel Alexe a insistat că o asemenea colaborare nu mai poate continua la Iași. Totodată, acesta a transmis un avertisment membrilor PNL care susțin apropierea de social-democrați.

„Cine are nostalgii sau înclinaţii PSD-iste ar trebui singur să îşi regândească poziţia în PNL“, a declarat Costel Alexe.

Președintele organizației municipale PNL Iași, Marius Dangă, a prezentat motivele care au determinat liberalii să încheie colaborarea politică.

Potrivit acestuia, decizia reprezintă o reacție la modul în care social-democrații ar încerca să influențeze administrația locală.

Dangă a susținut că ruptura politică urmărește sancționarea „predispoziţia PSD de a căpuşa administraţia şi de a o supuse intereselor imobiliare ale liderilor săi“.

Afirmațiile reprezintă acuzații politice formulate de liderul liberal. Materialul prezentat nu include o reacție a PSD Iași la aceste declarații.

Decizia PNL intervine într-un moment în care Consiliul Local Iași funcționează fără o majoritate politică stabilă. Cele 27 de mandate sunt împărțite între șase formațiuni.

Distribuția mandatelor este următoarea:

PNL – 7 consilieri locali;

USR – 6 consilieri locali;

PSD – 6 consilieri locali;

AUR – 4 consilieri locali;

CURAJ, partid condus de Cosette Chichirău – 3 consilieri locali;

PMP – 1 consilier local.

Pentru adoptarea hotărârilor care necesită majoritatea absolută sunt necesare cel puțin 14 voturi. PNL nu poate asigura singur această majoritate, iar revocarea viceprimarului presupune respectarea procedurii și a majorității prevăzute de lege.

În ultimele luni, mai multe proiecte controversate promovate de primarul Mihai Chirica nu au obținut voturile necesare.

Consilierii PNL, USR și CURAJ s-au opus unor asemenea inițiative. Voturile acestora au împiedicat adoptarea mai multor hotărâri propuse de edil.

Tensiunile politice din Consiliul Local Iași sunt însoțite de deteriorarea relațiilor dintre primarul Mihai Chirica și conducerea PNL.

Deși edilul este liberal, divergențele cu reprezentanții partidului s-au accentuat în ultimele luni. O parte dintre proiectele promovate de acesta nu au beneficiat de sprijinul consilierilor PNL.

Conflictul a alimentat inclusiv speculațiile privind viitorul politic al primarului și o eventuală nouă candidatură.

Surse politice susțin că este „aproape sigur” că Mihai Chirica nu va mai candida pe listele PNL la viitoarele alegeri locale.

Informația nu reprezintă însă o decizie oficială privind desemnarea viitorului candidat al liberalilor pentru Primăria Iași.