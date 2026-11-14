Cristela Georgescu a reacționat după protestul pentru eliberarea lui Călin Georgescu: Nimic din ceea ce se face cu iubire nu se pierde!

Cristela Georgescu a transmis sâmbătă, 14 noiembrie, un mesaj public după protestul organizat în București pentru susținerea soțului său, Călin Georgescu. Sute de persoane s-au adunat în Parcul Izvor și au cerut eliberarea acestuia. La manifestație a participat și liderul AUR, George Simion. Protestatarii au solicitat inclusiv demisia președintelui Nicușor Dan.

Cristela Georgescu a publicat pe Facebook un mesaj adresat persoanelor care au participat la manifestația de susținere a soțului său. Aceasta și-a exprimat recunoștința pentru solidaritatea manifestată de protestatari și pentru sprijinul acordat familiei sale.

Potrivit informațiilor prezentate de sursa citată, sute de persoane s-au adunat sâmbătă în Parcul Izvor din Capitală. Participanții au scandat numele lui Călin Georgescu și au cerut eliberarea acestuia.

Manifestanții l-au prezentat pe fostul candidat la alegerile prezidențiale drept deținut politic. Această caracterizare reprezintă poziția susținătorilor săi. În timpul protestului, participanții au solicitat și demisia președintelui Nicușor Dan.

În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, Cristela Georgescu a făcut referire la credință, recunoștință și sacrificiile susținătorilor familiei sale.

„Familia mea mare și dragă, Îmbrățișez cu brate pornite din inima fiecare suflet și mă înclin, cu adâncă recunoștință, în fața fiecăruia dintre voi. Nimic din ceea ce se face din iubire nu se pierde. Nu știu ce a purtat fiecare în inimă în aceste zile. Nu știu câte lacrimi au curs, câte rugăciuni au fost rostite în taină, câtă jertfă a fost făcută pentru a ne putea fi alături. Poate că lumea nu le vede pe toate. Poate că nici noi nu vom ști vreodată cât au însemnat. Dar Dumnezeu știe. Și în fața Lui, niciun om nu este o rămurea neînsemnată. Cred în Dumnezeu, Care este Adevăr, Dreptate, Milă și Iubire. Și Îl rog să vă răsplătească toată dragostea pe care ne-ați dăruit-o, să vă mângâie acolo unde vă doare, să vă întărească acolo unde ați obosit și să vă ocrotească pe fiecare, împreună cu cei dragi. Vă mulțumesc, cu iubire, niciodată îndeajuns”, a scris Cristela Georgescu pe Facebook.

Președintele AUR, George Simion, a participat sâmbătă la protestul desfășurat în Parcul Izvor și a ținut un discurs în fața manifestanților. Liderul formațiunii a precizat că evenimentul nu reprezintă un protest organizat de partidul său.

Simion a explicat că participarea reprezentanților AUR a venit ca răspuns la solicitarea susținătorilor lui Călin Georgescu.

„Noi am răspuns numai unei chemări venite din partea fraţilor noştri”, a afirmat liderul AUR.

În discursul susținut de pe scena evenimentului, George Simion s-a adresat inclusiv românilor veniți din străinătate. Acesta le-a cerut să rămână în România și a vorbit despre rolul lui Călin Georgescu în mobilizarea susținătorilor săi.

„Bine aţi venit acasă, fraţi de peste hotare! Să rămâneţi aici. Suntem aici pentru că un om din sânul poporului român ne-a unit, iar acest om este omul care trebuia să fie preşedintele României”, a afirmat Simion.

Participanții au reacționat la declarațiile liderului AUR și au scandat:

„Călin Georgescu este preşedinte”.

George Simion a criticat situația în care se află Călin Georgescu și a susținut că acesta beneficiază în continuare de sprijinul manifestanților. Liderul AUR a făcut referire și la rezultatul alegerilor prezidențiale din 2024.

Potrivit acestuia, fostul candidat ar avea „o mare vină”, pe care a descris-o prin următoarea afirmație:

„A câştigat alegerile şi inimile românilor”.

Declarația reprezintă poziția politică exprimată de George Simion. Călin Georgescu s-a clasat pe primul loc în turul întâi al alegerilor prezidențiale din 2024. Ulterior, Curtea Constituțională a anulat întregul proces electoral, astfel că scrutinul nu a produs un câștigător al funcției prezidențiale.

În continuarea intervenției sale, președintele AUR a afirmat că obiectivul manifestației este respectarea drepturilor lui Călin Georgescu în relația cu autoritățile.