Alexandru Stoica anunță reduceri de impozite de până la 50%. Ce localități ar putea beneficia de facilități fiscale

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat sâmbătă, la Botoșani, măsuri pentru localitățile care acceptă comasarea voluntară. Guvernul pregătește un program de investiții de patru miliarde de lei, finanțat de la bugetul de stat. Locuitorii ar putea beneficia de reduceri ale impozitelor pe terenuri și clădiri. Prima etapă a reorganizării administrativ-teritoriale este programată să se încheie la 1 martie 2027.

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a prezentat sâmbătă, la Botoșani, măsurile pregătite de Guvern pentru reorganizarea administrativ-teritorială. Autoritățile locale care decid să se asocieze și să se comaseze voluntar vor putea beneficia de investiții și facilități fiscale.

Potrivit Agerpres, programul va purta denumirea „Start Reforma Administrativă” și va avea un buget de patru miliarde de lei. Finanțarea urmează să fie asigurată de la bugetul de stat.

Prima etapă a reformei se va desfășura până la 1 martie 2027. În această perioadă, administrațiile locale vor putea opta pentru comasare voluntară.

Ministrul a explicat că stimulentele propuse includ reduceri de impozite pentru locuitori și investiții în infrastructura locală.

„Într-o primă etapă, până la 1 martie 2027, vorbim de comasarea voluntară, cu un program de investiții și cu facilități fiscale pentru oamenii din localitățile care aleg să se comaseze voluntar. E vorba de o reducere de până la 50% a impozitelor pe terenurile și pe clădirile intravilane și, bineînțeles, un program de investiții, cu drumuri de legătură, cu apă, canalizare, gaze, centre medicale, școli, ca să poată să acopere cât mai mult această comasare”, a precizat ministrul.

Programul anunțat de Ministerul Dezvoltării va viza cu prioritate unitățile administrativ-teritoriale care au mai puțin de 1.500 de locuitori.

Pentru aceste localități, comasarea voluntară ar urma să fie însoțită de investiții în infrastructura necesară comunităților reunite.

Proiectele prezentate de ministru includ construirea și modernizarea drumurilor de legătură dintre localități. Sunt prevăzute și investiții în rețelele de alimentare cu apă, canalizare și gaze naturale.

Programul ar urma să finanțeze inclusiv centre medicale și școli. Aceste investiții sunt incluse în măsurile prin care Guvernul intenționează să sprijine reorganizarea administrațiilor locale.

În privința facilităților fiscale, reducerea anunțată poate ajunge până la 50% din impozitele pentru terenurile și clădirile intravilane. Măsura este destinată locuitorilor comunităților care aleg comasarea voluntară.

Alexandru Stoica a anunțat și următoarea etapă a reformei administrativ-teritoriale, programată după expirarea termenului pentru comasarea voluntară.

Potrivit ministrului, după 1 martie 2027, Guvernul intenționează să își angajeze răspunderea în Parlament asupra unui proiect de lege privind reorganizarea administrativă.

Această etapă ar urma să fie inițiată după încheierea perioadei în care administrațiile locale pot decide voluntar asocierea și comasarea.

Ministrul nu a prezentat, în declarațiile citate, criteriile complete ale viitoarei reorganizări sau calendarul aplicării noii legi.