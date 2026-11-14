Firme suspendate în primele nouă luni din 2026. Un număr de 12.957 de societăți comerciale din România și-au întrerupt temporar activitatea în perioada ianuarie-septembrie 2026, potrivit celor mai recente date publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Comparativ cu primele nouă luni ale anului trecut, numărul suspendărilor a înregistrat o diminuare de 12,68%, ceea ce indică un nivel mai redus al acestor operațiuni față de intervalul similar din 2025.

Distribuția la nivel național arată diferențe importante între județe, atât în ceea ce privește numărul societăților care au recurs la suspendarea activității, cât și evoluția procentuală față de anul precedent. Bucureștiul ocupă primul loc în clasament, cu 1.606 de firme care și-au suspendat activitatea. Numărul este cu 11,61% mai mic decât cel raportat în intervalul ianuarie-septembrie 2025.

După Capitală, cele mai multe suspendări au fost înregistrate în județul Cluj, unde 883 de societăți au ales această măsură, în scădere cu 14,85% față de perioada de referință. Iașiul se află pe următoarea poziție, cu 649 de firme și o diminuare de 8,2%. În Bihor au fost raportate 633 de suspendări, cu 1,09% mai puține decât în primele nouă luni ale anului trecut.

Alte județe cu un număr ridicat de societăți care și-au întrerupt activitatea sunt Brașov, Timiș, Maramureș, Sibiu și Neamț. În Brașov au fost consemnate 559 de suspendări, în scădere cu 8,81%, în timp ce în Timiș numărul acestora a ajuns la 534, cu 4,98% sub nivelul din intervalul similar al anului precedent.

Maramureșul a raportat 491 de firme cu activitatea suspendată, indicatorul fiind menționat cu o creștere de 22,75% față de perioada de comparație. În Sibiu au fost înregistrate 488 de astfel de operațiuni, în scădere cu 6,15%, iar în Neamț numărul a ajuns la 481, ceea ce reprezintă o diminuare de 19,7%.

La celălalt capăt al clasamentului se află județele cu cele mai puține suspendări. Ialomița a raportat 61 de firme care și-au întrerupt activitatea, cu 27,38% mai puține față de primele nouă luni din 2025. În Giurgiu au fost înregistrate 71 de suspendări, în scădere cu 36,79%, iar în Tulcea numărul acestora a fost de 75, corespunzător unei diminuări de 25,74%.

Lista județelor cu cele mai puține suspendări continuă cu Covasna, unde au fost raportate 77 de cazuri, în scădere cu 23,76%, și Brăila, cu 92 de firme, mai puține cu 23,97% față de intervalul similar din anul precedent. În Teleorman și Vrancea au fost consemnate câte 106 suspendări, însă evoluțiile au fost diferite: în primul județ s-a înregistrat o creștere de 23,26%, în timp ce în Vrancea numărul a scăzut cu 35,37%.

Datele ONRC evidențiază și județele în care suspendările de activitate au avut cele mai mari creșteri procentuale. Caraș-Severin se află pe primul loc, cu un avans de 54,55%, urmat de Maramureș, cu o creștere de 36,64%, și Teleorman, unde majorarea a fost de 22,95%.

În ceea ce privește reducerile, cele mai importante scăderi ale numărului de suspendări au fost raportate în Giurgiu, unde indicatorul a coborât cu 41,56%. Urmează Vrancea, cu o diminuare de 35,34%, și Tulcea, cu 29,17%. Aceste variații reflectă diferențele teritoriale în evoluția numărului de societăți care au decis să își suspende temporar activitatea.

Analiza pe sectoare economice arată că cele mai multe suspendări au fost consemnate în comerțul cu ridicata și cu amănuntul. Acest domeniu a cumulat 1.672 de firme care și-au întrerupt activitatea, numărul fiind cu 25,43% mai mare decât în perioada de comparație.

Un alt sector cu un număr important de suspendări este cel al altor activități de servicii, unde au fost raportate 1.067 de cazuri. Și în această categorie, datele indică o creștere de 25,43% față de primele nouă luni din 2025.

Activitățile profesionale, științifice și tehnice au înregistrat 904 suspendări, iar evoluția procentuală a fost una ascendentă, cu o majorare de 61,14%. Astfel, cele trei categorii economice menționate se află în topul domeniilor cu cele mai multe firme care au ales suspendarea temporară a activității în perioada analizată.

În ultima lună inclusă în raportarea analizată, respectiv septembrie 2026, la nivel național au fost înregistrate 845 de suspendări de activitate. Cele mai multe cazuri au fost raportate în București, unde 100 de societăți au recurs la această măsură.

În clasamentul județelor, Clujul a ocupat următoarea poziție, cu 47 de firme care și-au suspendat activitatea. Sibiu a raportat 43 de cazuri, iar în Constanța au fost consemnate 42 de suspendări.

Alte județe cu un număr ridicat de astfel de operațiuni în septembrie au fost Bihor, cu 39 de firme, și Brașov, cu 38 de societăți care și-au întrerupt temporar activitatea, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului.