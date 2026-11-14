Lucrările de asfaltare au ajuns într-o etapă avansată pe viaductul de la Topa Mică, parte a Autostrăzii A3 Transilvania. Constructorul turc Ozaltin, care conduce asocierea responsabilă de acest tronson, execută ultimele intervenții la stratul de uzură al structurii cu o lungime de aproximativ doi kilometri, considerată cea mai lungă de acest tip de pe o autostradă din România. Evoluția lucrărilor este vizibilă în cele mai recente imagini surprinse pe șantier.

Noile secvențe video arată stadiul intervențiilor de pe viaductele Topa Mică, unul dintre cele mai importante puncte de pe traseul autostrăzii. Imaginile au fost realizate de Yasin Altunsoy, care a prezentat situația lucrărilor și evoluția proiectului.

„În acest videoclip vă prezentăm cele mai noi imagini de la viaductele Topa Mică, unul dintre cele mai impresionante puncte de pe traseul Autostrăzii A3 Transilvania”, transmite autorul în prezentarea materialului video de mai jos.

Imaginile publicate de pe șantier au generat numeroase comentarii din partea celor care urmăresc evoluția proiectelor de infrastructură rutieră. Una dintre principalele teme de discuție a fost momentul în care circulația va putea fi deschisă pe acest tronson al Autostrăzii A3.

Estimările exprimate de pasionații de infrastructură sunt diferite. O parte dintre aceștia consideră că lucrările ar putea fi încheiate până la 1 decembrie, în timp ce alții apreciază că termenul ar putea fi depășit, iar finalizarea ar putea avea loc abia anul viitor. Diferențele de prognoză sunt legate în special de volumul intervențiilor care mai trebuie executate pe sectoarele învecinate.

Unul dintre comentatori și-a exprimat neîncrederea că tronsonul va putea fi finalizat până la sfârșitul anului, făcând referire la lucrările de asfaltare care mai sunt necesare pe alte porțiuni ale traseului:

„Din păcate, anul acesta nicio șansă să mai termine. La Nădășelu au de asfaltat foarte mult și aici doar pe un sens au așternut statul de uzură”, estimează acesta.

O informație referitoare la calendarul deschiderii circulației a fost prezentată joi de Lucian Bode, deputat de Sălaj și președinte al Comisiei de Transporturi. Potrivit acestuia, tronsoanele Nădășelu – Zimbor și Suplacu de Barcău – Chiribiș, ambele componente ale Autostrăzii A3 Transilvania, ar urma să fie date în trafic în a doua jumătate a lunii decembrie.

Această prognoză oficială indică, așadar, o posibilă deschidere a circulației în a doua parte a lunii viitoare pentru sectoarele menționate. Calendarul depinde de finalizarea lucrărilor rămase pe șantier, inclusiv de intervențiile necesare pentru realizarea legăturilor dintre tronsoanele deja construite și cele aflate încă în execuție.

Pentru asfaltarea secțiunii care include mega-viaductele, asocierea condusă de Ozaltin a apelat și la serviciile companiei românești Viarom Construct. Implicarea constructorului cu sediul în București este confirmată de imaginile publicate chiar de reprezentanții firmei, care au prezentat activitatea echipelor mobilizate pe Autostrada A3.

Intervențiile executate de compania românească vizează inclusiv așternerea stratului de uzură pe anumite porțiuni ale secțiunii Nădășelu – Mihăiești. Lucrările au fost desfășurate și pe timpul nopții, pentru continuarea operațiunilor de asfaltare pe sectoarele unde traseul autostrăzii a fost deviat.

Reprezentanții constructorului au oferit detalii despre activitatea echipelor mobilizate pe șantier, precizând că intervențiile au vizat subsecțiunea 3A2, pe sectorul cuprins între kilometrii 8+700 și 25+500.

„Echipele din șantier au lucrat săptămâna trecută pe timp de noapte pentru așternerea stratului de uzură pe Autostrada Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, subsecțiunea 3A2: Nădășelu – Mihăiești (km 8+700 – km 25+500). Lucrările sunt în curs de desfășurare și vizează asfaltarea sectoarelor de deviere a traseului. Mulțumim tuturor colegilor implicați!”, se arată în mesajul publicat de compania din București.

Potrivit celor mai recente date privind evoluția proiectului, asocierea condusă de Ozaltin a ajuns la un progres fizic de 82% pe secțiunea cu o lungime de aproape șase kilometri. Aceasta include cele două mega-viaducte, care însumează aproximativ 3,2 kilometri.

Pe celelalte sectoare care fac parte din traseul Nădășelu – Zimbor, lucrările executate de compania UMB au ajuns la un stadiu fizic de 99,20%. Progresul înregistrat pe acest segment este unul dintre elementele importante pentru realizarea continuității circulației pe porțiunea respectivă a autostrăzii.

Finalizarea celor două viaducte și a sectoarelor dintre Nădășelu și Zimbor, care însumează 30,6 kilometri, va permite conectarea unor porțiuni importante ale Autostrăzii A3. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a precizat că, după încheierea acestor lucrări, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe o distanță de 155 de kilometri de autostradă, între Poarta Sălajului și Târgu Mureș.

Autostrada Transilvania este un proiect rutier destinat preluării fluxurilor importante de trafic internațional, interregional și de transport de mărfuri din nord-vestul României. Secțiunea care cuprinde viaductele de la Topa Mică reprezintă una dintre componentele proiectului, fiind realizată de o asociere de constructori condusă de compania turcă Ozaltin.

Contractul pentru această secțiune a fost atribuit asocierii Ozaltin Insaat Ticaret VE Sanayi AS – Ilgaz Insaat Ticaret AS – Visio Construction Works SRL. Durata prevăzută este de 27 de luni, dintre care nouă luni sunt alocate proiectării, iar alte 12 luni execuției lucrărilor, conform datelor contractuale prezentate. Valoarea contractului se ridică la 997 de milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (PT).