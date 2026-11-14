BMW recheamă în service sute de mii de mașini. De ce li se recomandă proprietarilor să le parcheze afară
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BMW a lansat campanie amplă de rechemare în service afectează 720.796 de automobile, după ce verificările tehnice au scos la iveală o problemă la conexiunea electrică a pompei de apă. Defecțiunea poate provoca un scurtcircuit și, în anumite situații, poate duce la izbucnirea unui incendiu, inclusiv atunci când vehiculul este oprit.
BMW recheamă peste 720.000 de automobile din cauza riscului de incendiu
Avertismentul a fost emis de Autoritatea americană pentru siguranța traficului rutier (NHTSA), care le-a cerut proprietarilor să evite parcarea mașinilor în garaje sau lângă clădiri. Recomandarea este ca automobilele afectate să fie lăsate în spații deschise, la distanță de alte vehicule și construcții, până când producătorul va putea efectua reparațiile necesare.
Decizia vine după ce BMW a constatat că problema semnalată într-o campanie anterioară nu a fost eliminată complet. Automobilele vizate au mai fost chemate în service în 2024 pentru o defecțiune asociată pompei de apă, însă autoritățile americane au stabilit că este nevoie de o nouă intervenție. Informațiile au fost publicate de NHTSA pe 13 noiembrie 2026, iar noua campanie înlocuiește măsurile adoptate anterior.
Ce au descoperit verificările tehnice la automobilele BMW
Investigația vizează conectorul electric al pompei de apă, componentă care poate permite infiltrarea umezelii dacă materialul de etanșare se degradează. Contactul dintre apă și conexiunea electrică poate produce un scurtcircuit, iar acesta poate genera suficientă căldură pentru a declanșa un incendiu.
Riscul este prezent chiar și în absența șoferului. Potrivit avertismentului transmis de autorități, un automobil afectat se poate supraîncălzi și poate lua foc în timp ce staționează, cu motorul oprit. Din acest motiv, simpla neutilizare a mașinii nu elimină pericolul identificat de specialiști.
BMW a raportat aproximativ zece incidente din Statele Unite care ar putea avea legătură cu defecțiunea. Toate au fost semnalate după ce automobilele trecuseră deja prin reparațiile solicitate în 2024. Producătorul nu a raportat accidente sau persoane rănite asociate acestor situații, potrivit documentelor transmise autorităților americane, potrivit nhtsa.gov.
Lista modelelor incluse în noua campanie de rechemare
Campania cuprinde automobile din mai multe familii BMW, fabricate începând cu anul 2012 și până în 2018, în funcție de model. Printre vehiculele afectate se regăsesc exemplare din Seria 3, produse între 2012 și 2016, Seria 5 din perioada 2012–2016, precum și modelul X1, fabricat între 2012 și 2015.
Pe lista publicată de NHTSA apar și BMW Z4, din anii 2012–2016, respectiv BMW X3, fabricat între 2013 și 2017. Sunt vizate, de asemenea, anumite automobile din Seria 2 Coupe și Seria 2 Cabriolet, produse între 2014 și 2016, alături de Seria 3 Sports Wagon și BMW 328xi Gran Turismo, din perioada 2014–2016.
Rechemarea include și versiunile Seria 4 Coupe și Seria 4 Cabriolet fabricate între 2014 și 2016. Lista oficială este mai extinsă și cuprinde BMW Seria 4 Gran Coupe, produs între 2015 și 2016, SUV-ul X4, din perioada 2015–2018, precum și X5 xDrive40e, fabricat între 2016 și 2018. Numărul total al automobilelor incluse în acțiunea anunțată de BMW este de 720.796.
Când vor putea fi reparate mașinile și ce recomandă NHTSA
În prezent, BMW nu a finalizat soluția tehnică pentru eliminarea defecțiunii. Producătorul lucrează la dezvoltarea unei remedieri care urmează să fie disponibilă prin rețeaua de service autorizată. Intervenția va fi gratuită pentru proprietarii automobilelor afectate, conform informațiilor publicate de autoritatea americană.
Până la punerea în aplicare a reparațiilor, recomandarea NHTSA este ca vehiculele să nu fie ținute în spații închise sau în apropierea altor mașini. Indicația se aplică tuturor automobilelor incluse în noua campanie, inclusiv celor care au beneficiat deja de intervenția efectuată în 2024.
Scrisorile oficiale prin care proprietarii vor fi informați despre rechemare sunt programate să fie expediate începând cu 25 decembrie 2026. Tot de la această dată, identificarea automobilelor afectate va putea fi făcută prin verificarea seriei VIN sau a numărului de înmatriculare în baza de date disponibilă pe site-ul NHTSA. Pentru informații suplimentare, proprietarii pot apela serviciul de relații privind rechemările BMW din Statele Unite, la numărul 800-525-7417.
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