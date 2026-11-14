Pensionarii au dreptul la sume suplimentare pe lângă pensie. Din păcate, pensia lunară nu reprezintă întotdeauna singurul venit la care poate avea dreptul o persoană vârstnică. În funcție de problemele medicale, de condițiile în care a muncit sau de situațiile prin care au trecut părinții săi, pensionarul poate beneficia de indemnizații suplimentare, ajutoare financiare și reduceri de impozite.

O parte dintre aceste drepturi nu sunt acordate automat. Pentru obținerea lor este necesară depunerea unei cereri și prezentarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor legale.

Atribuțiile sunt împărțite între Casele de Pensii, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), agențiile pentru plăți și inspecție socială și serviciile locale de taxe. Un răspuns negativ primit de la una dintre instituții nu exclude posibilitatea obținerii unui alt tip de sprijin.

În sistemul public de pensii, indemnizația pentru însoțitor este acordată pensionarilor de invaliditate încadrați în gradul I. Valoarea acesteia reprezintă 50% din salariul minim brut și ajunge la 2.163 de lei lunar de la 1 iulie 2026. Dreptul se menține și după trecerea la pensia pentru limită de vârstă.

O altă formă de sprijin există pentru adulții cu handicap grav care au dreptul la asistent personal. Aceștia pot opta, în condițiile legii, pentru un asistent personal sau pentru indemnizația lunară acordată în locul acestuia. Suma este raportată la salariul net al asistentului personal, gradația 0, iar plata este asigurată de primărie. Pentru handicapul vizual grav se aplică reguli distincte privind alegerea între asistent și indemnizația de însoțitor.

Această diferență este importantă pentru persoanele care ajung să aibă nevoie de ajutor permanent după pensionarea pentru limită de vârstă. Faptul că nu au o pensie de invaliditate de gradul I nu le împiedică să solicite evaluarea pentru încadrarea în handicap. Certificatul de handicap și decizia medicală de invaliditate sunt documente diferite.

Un pensionar care și-a pierdut autonomia după un accident vascular cerebral poate solicita evaluarea la DGASPC. Diagnosticul nu garantează automat încadrarea într-un anumit grad, decizia aparținând comisiei competente, care aplică criteriile legale.

După obținerea certificatului corespunzător, persoana trebuie să își exprime în scris opțiunea pentru asistent personal sau indemnizație. Printre documentele necesare se numără actul de identitate, certificatul de handicap, decizia de pensionare și talonul de pensie.

Cele două sisteme nu permit încasarea unor indemnizații duble pentru aceeași nevoie de însoțire. Persoanele care au atât invaliditate de gradul I, cât și handicap grav trebuie să verifice dreptul de opțiune. Aceste sume sunt diferite de prestațiile generale acordate persoanelor cu handicap.

Pensionarii anticipați pot trece la pensia pentru limită de vârstă înainte de împlinirea vârstei standard obișnuite dacă îndeplinesc condițiile pentru reducerea acesteia. În asemenea situații, transformarea se realizează din oficiu, iar diminuarea aplicată pensiei anticipate este eliminată.

Legea nr. 360/2023 reglementează reduceri ale vârstei de pensionare pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite, speciale și în fostele grupe de muncă. Pentru reducerile prevăzute la articolul 48 este necesar stagiul complet de cotizare contributiv, în timp ce articolele 49–50 stabilesc reguli pentru situații speciale.

De exemplu, șase ani întregi recunoscuți ca activitate în condiții deosebite pot conduce la reducerea vârstei standard cu doi ani, dacă sunt respectate și celelalte cerințe legale. Activitatea desfășurată în fosta grupă a II-a este valorificată, de regulă, ca muncă în condiții deosebite. La transformarea pensiei anticipate se elimină diminuarea și sunt valorificate perioadele prevăzute de lege. Pensia de invaliditate este, de asemenea, transformată din oficiu la îndeplinirea condițiilor, fiind acordat cuantumul cel mai avantajos.

Pensionarii nu trebuie să depună o nouă cerere de pensionare pentru această transformare. Este însă important să verifice dacă toate perioadele lucrate în grupe de muncă au fost recunoscute în dosarul de pensie. Dacă lipsesc adeverințe, acestea pot fi depuse la Casa de Pensii, împreună cu o solicitare scrisă privind stabilirea datei de la care sunt îndeplinite condițiile. Dacă documentele existau deja, dar transformarea nu a fost efectuată, beneficiarul poate cere verificarea dosarului și a eventualelor diferențe bănești.

Anumite persoane pensionate pot avea dreptul la indemnizații reparatorii pentru persecuțiile suferite direct sau, în situațiile prevăzute de lege, de părinții lor. Decretul-lege nr. 118/1990 reglementează persecuțiile politice din perioada comunistă, precum și anumite situații de deportare în străinătate și prizonierat.

OG nr. 105/1999, aprobată prin Legea nr. 189/2000, se referă la persecuțiile din motive etnice produse între 6 septembrie 1940 și 6 martie 1945. Printre situațiile recunoscute se numără deportarea, detenția, refugiul, expulzarea, strămutarea și munca forțată.

Pentru obținerea indemnizației nu este suficientă relatarea unei experiențe de refugiu din familie. Solicitantul trebuie să prezinte dovezi privind împrejurările respective și să demonstreze că acestea se încadrează în categoriile prevăzute de lege.

Copiii persoanelor persecutate politic pot primi indemnizație inclusiv atunci când părintele decedat nu a solicitat acest drept, deși îndeplinea condițiile legale. În anumite situații, copilul născut după încetarea persecuției poate beneficia de 50% din indemnizația care i s-ar fi cuvenit părintelui decedat.

Pentru drepturile reglementate de Decretul-lege nr. 118/1990, cererea se depune la agenția județeană pentru plăți și inspecție socială sau la instituția din municipiul București. Agenția stabilește calitatea de beneficiar, iar Casa de Pensii efectuează plata.

În cazul OG nr. 105/1999, solicitarea se transmite Casei Județene de Pensii sau Casei de Pensii a Municipiului București. Dosarul trebuie să conțină documentele de stare civilă care dovedesc rudenia, actele referitoare la persecuție și, după caz, certificatul de deces al părintelui. Dacă solicitantul nu deține dovezile necesare, poate cere informații despre documentele de arhivă care pot confirma situația. În general, drepturile se acordă din luna următoare depunerii cererii, cu respectarea excepțiilor și amânărilor prevăzute de lege.

Pentru anumite categorii de copii ai persoanelor persecutate din motive etnice, plata indemnizațiilor este amânată până la 1 ianuarie 2027. Măsura vizează categoriile menționate expres de Legea nr. 141/2025. Printre acestea se află copiii persoanelor refugiate, expulzate sau strămutate, cei ai persoanelor evacuate din locuință, precum și categoria prevăzută la articolul 3¹ alineatul (1) din OG nr. 105/1999. Astfel, recunoașterea dreptului nu înseamnă obligatoriu că plata începe în 2026.

Indemnizațiile reparatorii se pot cumula cu pensia și sunt neimpozabile din perspectiva impozitului pe venit. Totuși, regimul fiscal introdus în 2025 prevede aplicarea CASS și pentru aceste drepturi. De asemenea, depunerea tardivă a cererii nu garantează recuperarea automată a tuturor sumelor din anii anteriori.

Un pensionar poate solicita ajutor de deces și atunci când pierde un membru de familie care nu era asigurat sau pensionar în sistemul public la data decesului. Dreptul nu se limitează, așadar, la situațiile în care persoana decedată avea statut de asigurat sau pensionar.

Pentru decesele produse începând cu 30 martie 2026, ajutorul acordat în această situație este de 4.596 de lei, adică jumătate din suma de 9.192 de lei prevăzută pentru decesul unui asigurat sau pensionar.

Sunt eligibile situațiile care privesc decesul soțului sau soției, al părinților și al bunicilor oricăruia dintre soți. Cererea se depune la Casa de Pensii de la domiciliul pensionarului care solicită sprijinul.

Dosarul trebuie să cuprindă certificatul de deces, actul de identitate, documentele care demonstrează rudenia, dovezile cheltuielilor funerare și declarația privind situația de asigurat sau pensionar a persoanei decedate. Pentru copii pot fi cerute documente suplimentare.

Solicitarea poate fi depusă în termen de trei ani de la emiterea certificatului de deces. Plata trebuie efectuată în trei zile lucrătoare de la înregistrarea cererii însoțite de actele necesare.

OUG nr. 9/2026 prevede reduceri ale impozitelor locale pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat. Reducerea este de 50% pentru handicap grav și de 25% pentru handicap accentuat, cu respectarea condițiilor legale.

Facilitățile se aplică locuinței folosite ca domiciliu și terenului aferent. Pentru mijloacele de transport, reducerea vizează un singur vehicul ales de beneficiar, cu o capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc.

Prevederile se extind și asupra reprezentanților legali, în condițiile expres stabilite. O persoană care își îngrijește părintele nu dobândește automat calitatea de reprezentant legal doar prin existența relației de rudenie.

Cei care nu beneficiază deja de aceste facilități trebuie să depună documentele justificative la direcția locală de taxe și impozite. Pentru beneficiarii noi, reducerea se aplică din luna următoare depunerii solicitării, potrivit regulilor legale.

Pensionarii trebuie să identifice mai întâi situația care poate permite obținerea unui beneficiu suplimentar: nevoia de însoțire, anii lucrați în grupe de muncă, persecuțiile suferite de părinți, decesul unei rude sau existența unui handicap care permite reducerea impozitelor.

După stabilirea instituției competente, trebuie solicitată lista documentelor necesare și depus dosarul. Copia cererii și numărul de înregistrare trebuie păstrate pentru verificarea ulterioară a solicitării, potrivit defapt.ro.

În cazul unui refuz, pensionarul poate cere comunicarea motivelor printr-un document oficial și trebuie să verifice termenul de contestare. O explicație verbală primită la ghișeu nu înlocuiește o decizie motivată și nu dovedește data la care a fost solicitat dreptul.