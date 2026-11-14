Românii care moștenesc proprietăți, conturi bancare sau alte bunuri în statele Uniunii Europene pot folosi un document care simplifică procedurile succesorale peste granițe. Certificatul european de moștenitor permite dovedirea calității de moștenitor în 25 de state membre, fără să mai fie necesară o procedură separată de recunoaștere. Documentul se eliberează la cerere, are o valabilitate limitată și presupune costuri care pot ajunge la câteva sute de euro.

Certificatul european de moștenitor este un document oficial prin care moștenitorii, executorii testamentari sau administratorii unei succesiuni își pot demonstra calitatea și drepturile în alte state membre ale Uniunii Europene.

Acesta este util în special atunci când persoana decedată avea reședința într-o țară, dar deținea proprietăți, conturi bancare sau alte bunuri într-un alt stat european. În lipsa documentului, moștenitorii pot fi nevoiți să parcurgă proceduri suplimentare, să obțină traduceri autorizate și să prezinte acte în fața autorităților străine.

Certificatul este recunoscut în 25 de state ale Uniunii Europene, printre care România, Germania, Italia, Spania și Austria. Prin intermediul său, persoanele îndreptățite își pot dovedi drepturile succesorale fără să solicite o procedură distinctă de recunoaștere în fiecare stat participant, potrivit ziarulromanesc.de.

Documentul nu înlocuiește însă certificatele naționale de moștenitor. De exemplu, în Germania, certificatul european nu elimină obligația obținerii certificatului german atunci când succesiunea nu are legătură cu alte țări europene. De asemenea, certificatul european nu se eliberează automat, ci numai în urma unei solicitări din partea persoanelor interesate.

Solicitarea certificatului european de moștenitor poate fi justificată dacă ultimul loc de reședință al persoanei decedate sau o parte dintre bunurile acesteia se află într-o altă țară europeană. Aceste elemente trebuie demonstrate în mod clar în cadrul procedurii.

Eliberarea documentului poate fi refuzată atunci când există îndoieli cu privire la informațiile care trebuie confirmate sau la drepturile succesorale ale solicitantului.

O astfel de situație poate apărea dacă ceilalți moștenitori consideră că persoana care solicită certificatul este nedemnă de moștenire sau dacă aceasta nu este următorul beneficiar eligibil potrivit ordinii succesorale.

În asemenea cazuri, certificatul nu poate fi eliberat până când disputa nu este soluționată sau până când obiecția nu este declarată nulă de către instanță.

Documentul trebuie solicitat de la instanța de succesiune din zona în care persoana decedată a avut ultimul loc de reședință. În Germania, există și posibilitatea depunerii cererii la orice notar, însă această variantă presupune costuri mai mari decât procedura desfășurată prin intermediul instanței.

Un alt aspect important este perioada de valabilitate. Spre deosebire de certificatul național de moștenitor, care este, în general, valabil pe viață, certificatul european de moștenitor are o valabilitate de numai șase luni.

Totuși, potrivit articolului 70 alineatul 3 din Regulamentul european privind moștenirea, poate fi solicitată prelungirea acestei perioade. Măsura este utilă în special atunci când procedura succesorală sau un eventual litigiu nu poate fi încheiat în intervalul inițial.

În ceea ce privește prețul, potrivit sursei citate, costurile sunt comparabile cu cele ale certificatului de moștenire german. Sumele variază între 90 și 546 de euro, în funcție de procedură și de valoarea taxelor aplicabile.