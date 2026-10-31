Ce se întâmplă cu banii din contul unei persoane decedate. Cine are dreptul să îi primească și ce acte sunt necesare

După decesul unei persoane, banii păstrați în conturile bancare nu pot fi retrași automat de membrii familiei, chiar dacă aceștia dețin cardul bancar, cunosc codul PIN sau au avut o împuternicire din partea titularului. Economiile intră în patrimoniul succesoral și pot fi recuperate de moștenitori numai prin respectarea procedurilor legale. Codul civil stabilește condițiile în care pot fi obținute sumele respective, iar o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție clarifică dreptul moștenitorilor de a primi informații despre conturile persoanei decedate.

Moartea titularului unui cont bancar nu înseamnă că economiile acestuia dispar sau că banca devine proprietara sumelor respective. Banii fac parte din patrimoniul succesoral și urmează să fie distribuiți persoanelor care au dreptul la moștenire.

Moștenitorii pot fi stabiliți potrivit prevederilor legale sau în baza unui testament, dacă persoana decedată a lăsat un asemenea document. Totuși, existența unei legături de familie cu titularul contului nu oferă automat dreptul de a retrage banii.

Astfel, soțul supraviețuitor, copiii, părinții sau alte rude nu pot solicita pur și simplu eliberarea economiilor, chiar dacă știu la ce bancă erau păstrate și cunosc datele contului.

Pentru recuperarea sumelor trebuie respectată procedura succesorală, prin care sunt stabilite persoanele îndreptățite și drepturile fiecăreia asupra patrimoniului rămas.

Instituția bancară trebuie informată despre decesul persoanei care deținea contul. De regulă, notificarea se realizează prin prezentarea certificatului de deces, document care confirmă încetarea din viață a titularului.

După primirea acestei informații, banca blochează operațiunile obișnuite pe cont, astfel încât economiile să nu mai poată fi utilizate în baza drepturilor de operare existente anterior.

Sumele rămân în cont până când persoanele îndreptățite prezintă documentele necesare pentru eliberarea lor.

Această procedură se aplică inclusiv în situațiile în care membrii familiei au acces la cardul bancar sau cunosc datele necesare efectuării unor operațiuni.

Simpla posesie a cardului nu reprezintă dovada unui drept de proprietate asupra banilor.

De asemenea, faptul că o persoană este rudă apropiată cu titularul decedat nu înlocuiește documentele care atestă calitatea de moștenitor.

O situație întâlnită frecvent este cea în care titularul contului a desemnat, în timpul vieții, o altă persoană care putea efectua operațiuni bancare în numele său.

Această împuternicire permitea persoanei desemnate să utilizeze contul în limitele stabilite de titular, însă situația juridică se schimbă după deces.

Potrivit articolului 2.030 din Codul civil, mandatul încetează, în principiu, prin decesul mandantului, cu anumite excepții prevăzute de lege.

Prin urmare, o împuternicire bancară obișnuită nu mai oferă, de regulă, dreptul de a retrage sau utiliza economiile după moartea titularului.

Aceeași regulă trebuie avută în vedere și atunci când persoana împuternicită deține cardul bancar sau cunoaște codul PIN.

Accesul tehnic la cont nu trebuie confundat cu existența unui drept legal asupra sumelor respective.

Dacă persoana care a avut împuternicire este și moștenitor, aceasta poate solicita recuperarea banilor în calitatea sa de moștenitor, după îndeplinirea procedurilor succesorale.

Dreptul asupra economiilor va rezulta, în acest caz, din calitatea de moștenitor, nu din împuternicirea acordată anterior de titular.

Pentru a intra în posesia economiilor păstrate de o persoană decedată, moștenitorii trebuie, în mod obișnuit, să parcurgă procedura succesorală la notar.

Documentul principal necesar pentru eliberarea banilor este certificatul de moștenitor.

Acesta stabilește persoanele care au dreptul la moștenire și cotele sau drepturile care le revin din patrimoniul persoanei decedate.

Pe baza certificatului de moștenitor, banca poate identifica persoanele îndreptățite să primească sumele aflate în cont.

Instituția bancară poate solicita și documentele de identitate ale moștenitorilor, precum și alte acte necesare pentru verificarea drepturilor acestora.

În situațiile în care există neînțelegeri între persoanele care revendică moștenirea, stabilirea drepturilor se poate realiza printr-o hotărâre judecătorească.

Până la efectuarea partajului succesoral, moștenitorii sunt considerați titulari coindivizari ai contului, potrivit articolului 2.187 din Codul civil.

Acest lucru înseamnă că drepturile asupra sumelor existente în cont aparțin moștenitorilor în condițiile stabilite de lege, înainte de împărțirea efectivă a patrimoniului.

Prin urmare, recuperarea economiilor nu depinde doar de identificarea contului bancar, ci și de clarificarea situației succesorale.

O altă problemă importantă privește accesul moștenitorilor la informațiile bancare ale persoanei decedate. În anumite situații, membrii familiei doresc să afle nu doar valoarea economiilor rămase, ci și operațiunile efectuate prin cont.

Înalta Curte de Casație și Justiție a clarificat această problemă prin Decizia nr. 9 din 20 mai 2024. Potrivit acestei decizii, moștenitorii au dreptul să obțină informații despre soldul contului bancar la data decesului titularului.

De asemenea, aceștia pot solicita informații despre operațiunile efectuate după deces. Prin urmare, persoanele care au calitatea de moștenitor pot afla ce sume existau în cont în momentul morții titularului și ce tranzacții au fost realizate ulterior.

Situația este diferită atunci când solicitarea privește operațiuni bancare efectuate înainte de deces. Pentru informațiile protejate de secretul bancar, referitoare la perioada în care titularul era în viață, moștenitorii trebuie să justifice scopul pentru care solicită accesul la datele respective.

Această distincție este importantă deoarece dreptul de a afla soldul existent la data decesului nu presupune automat accesul necondiționat la întregul istoric bancar al persoanei decedate.

Astfel, banca trebuie să țină cont atât de drepturile succesorale ale moștenitorilor, cât și de regulile privind protejarea informațiilor acoperite de secretul bancar.

Recuperarea banilor din conturile bancare ale unei persoane decedate presupune mai multe etape. Mai întâi, banca trebuie informată despre deces, de regulă prin prezentarea certificatului de deces. Ulterior, persoanele care au dreptul la moștenire trebuie să obțină documentele succesorale necesare, în special certificatul de moștenitor.

După stabilirea drepturilor, moștenitorii se pot adresa instituției bancare pentru eliberarea sumelor care le revin. Dacă există conflicte privind împărțirea patrimoniului, acestea pot necesita soluționarea în instanță.

În același timp, rudele trebuie să țină cont că o împuternicire bancară acordată în timpul vieții titularului nu mai permite, de regulă, efectuarea operațiunilor după deces. Nici posesia cardului și nici cunoașterea codului PIN nu înlocuiesc documentele care dovedesc drepturile succesorale.

În ceea ce privește informațiile bancare, moștenitorii pot solicita soldul de la data decesului și datele privind tranzacțiile ulterioare, în condițiile stabilite prin Decizia nr. 9/2024 a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Pentru operațiunile efectuate înainte de deces, accesul la informațiile protejate de secretul bancar presupune justificarea scopului solicitării.