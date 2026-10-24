Ai pierdut bani din cont fără acordul tău? Ce obligație are banca și când îți poate cere banii înapoi

Băncile sunt obligate să restituie rapid banii transferați din conturile clienților fără acordul acestora, chiar și atunci când tranzacția neautorizată ar fi fost posibilă din cauza neglijenței grave a titularului.

Instituțiile bancare pot solicita ulterior recuperarea sumelor dacă demonstrează că pierderea a fost provocată de încălcarea intenționată sau din neglijență gravă a obligațiilor de securitate de către client, potrivit unei decizii recente a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Prin Decizia C-70/25, CJUE a clarificat obligațiile instituțiilor bancare atunci când constată că din contul unui client au fost transferate sume de bani fără autorizarea acestuia. Potrivit interpretării Curții, banca trebuie să restituie suma aferentă tranzacției neautorizate cel târziu până la sfârșitul zilei lucrătoare imediat următoare celei în care a aflat despre operațiune.

Există o singură excepție de la această obligație imediată: situația în care banca are motive întemeiate să suspecteze că titularul contului a comis o fraudă. În acest caz, suspiciunile trebuie comunicate imediat, în scris, autorității competente.

Prin urmare, faptul că un client ar fi acționat cu neglijență gravă în protejarea datelor sale bancare nu reprezintă, de unul singur, un motiv pentru ca banca să refuze restituirea inițială a banilor. Obligația de rambursare trebuie analizată separat de posibilitatea instituției financiare de a recupera ulterior suma pierdută.

Restituirea imediată a banilor nu înseamnă că instituția bancară trebuie să suporte definitiv pierderea provocată de o tranzacție neautorizată. Dacă poate demonstra că operațiunea a fost posibilă din cauza încălcării intenționate sau din neglijență gravă a obligațiilor care îi reveneau clientului, banca poate solicita recuperarea sumelor restituite.

Această distincție este esențială în interpretarea regulilor aplicabile plăților neautorizate. Mai exact, obligația de a rambursa rapid banii și dreptul de a cere ulterior recuperarea lor sunt două aspecte diferite, care nu trebuie confundate.

Printre situațiile relevante se numără nerespectarea obligației de a proteja datele personalizate de securitate utilizate pentru autorizarea plăților. Totuși, existența unei asemenea încălcări nu înlătură automat obligația inițială a băncii de a restitui banii în termenul prevăzut de lege.

Speța analizată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pornit de la cazul unei cetățene poloneze care încerca să vândă un produs pe internet. Femeia a fost contactată de o persoană care s-a prezentat drept potențial cumpărător și care a determinat-o să acceseze un link fals.

După accesarea acestuia, femeia și-a introdus datele de autentificare pe un site care imita pagina băncii la care avea contul. În realitate, informațiile furnizate au permis persoanei din spatele fraudei să transfere din contul victimei aproximativ 700 de euro.

Clienta a raportat incidentul chiar a doua zi, însă banca a refuzat să îi restituie banii. Instituția și-a motivat decizia prin neglijența gravă a femeii, considerând că aceasta nu și-a protejat corespunzător datele bancare.

Cazul a evidențiat diferența dintre obligația băncii de a rambursa imediat o plată neautorizată și posibilitatea de a recupera ulterior pierderea atunci când sunt îndeplinite condițiile legale. Potrivit interpretării CJUE, eventuala neglijență gravă a clientului trebuie analizată separat și nu justifică, prin ea însăși, refuzul rambursării inițiale, relatează avocatnet.ro.

În România, obligațiile privind restituirea sumelor transferate fără acordul titularului sunt reglementate de Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată. Actul normativ stabilește atât obligația de rambursare rapidă a sumelor aferente tranzacțiilor neautorizate, cât și situațiile în care clientul poate fi ținut răspunzător pentru pierderile suferite.

Potrivit legii, utilizatorii serviciilor de plată pot fi obligați să suporte pierderile provocate prin fraudă sau prin încălcarea intenționată ori din neglijență gravă a obligațiilor de securitate care le revin. Aplicarea acestor prevederi depinde de circumstanțele concrete ale fiecărui caz și de îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislație.

Legea stabilește, de asemenea, că banca trebuie să dovedească existența circumstanțelor pe care își întemeiază invocarea fraudei, a încălcării intenționate a obligațiilor de securitate sau a neglijenței grave a clientului. Astfel, simpla susținere a instituției financiare că titularul contului nu și-a protejat suficient datele bancare nu înlocuiește obligația de a demonstra faptele relevante.

Regulile privind tranzacțiile neautorizate urmăresc, așadar, să distingă între obligația imediată de restituire a banilor și răspunderea ulterioară pentru pierderea produsă. În situațiile în care banca invocă neglijența gravă a clientului, aceasta trebuie să respecte obligațiile legale privind rambursarea și să poată demonstra motivele pentru care solicită recuperarea sumelor.