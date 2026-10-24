Fiul lui Tudorel Toader, arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia luată sâmbătă de judecători

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie pronunțată sâmbătă, 24 octombrie 2026, de Curtea de Apel Iași. Acesta este cercetat într-un dosar care vizează acuzații de viol în formă continuată, agresiune sexuală și tentativă la agresiune sexuală, faptele reclamate fiind legate de mai multe studente ale universității.

Măsura arestării preventive a fost dispusă după ce Alexandru Toader fusese reținut inițial pentru 24 de ore. Instanța a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași și a dispus emiterea mandatului de arestare preventivă pentru perioada prevăzută de lege.

Hotărârea judecătorilor a fost publicată pe portalul instanțelor de judecată. Potrivit soluției, măsura se aplică începând cu 24 octombrie și până la 22 noiembrie 2026, inclusiv. Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare.

În motivarea soluției, instanța a făcut referire la mai multe dispoziții din Codul de procedură penală și din Codul penal, care reglementează condițiile arestării preventive și infracțiunile pentru care este cercetat inculpatul.

Potrivit soluției publicate de instanță, Alexandru Toader este cercetat pentru viol în formă continuată, agresiune sexuală și tentativă la agresiune sexuală. În documentul oficial sunt indicate articolele de lege corespunzătoare fiecărei acuzații, precum și aplicarea dispozițiilor referitoare la concursul de infracțiuni.

Instanța a consemnat în hotărâre: „În temeiul art. 226 Cod procedură penală, admite propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi (…). În baza art.202, art. 223 alin.2 şi art.233 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului Toader Ionuţ Alexandru, (…), pentru săvârşirea infracţiunilor de viol în formă continuată, prevăzută de art. 218 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) şi art. 5 Cod penal, agresiune sexuală, prevăzută de art. 219 alin. (1) şi alin. (2) lit. g) Cod penal, tentativă la agresiune sexuală, prevăzută de art. 32 alin. (1) raportat la art. 219 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) Cod penal, cu referire la art. 219 alin. (6) Cod penal şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, agresiune sexuală, prevăzută de art. 219 alin. (1) şi alin. (2) lit. g) Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, pe o perioadă 30 de zile, începând cu data de 24.10.2026 şi până la data de 22.11.2026, inclusiv. Potrivit art.230 Cod procedură penală, dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă. Conform art.275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 24.10.2026, ora 09:28”.

Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, ancheta vizează și acuzația de folosire a funcției în scop sexual. Procurorii investighează fapte care ar fi fost comise asupra mai multor studente ale universității, iar cercetările urmăresc stabilirea împrejurărilor în care s-ar fi petrecut incidentele reclamate.

Vineri, procurorii au explicat motivele care au stat la baza măsurilor luate în dosar. Potrivit acestora, suspiciunile vizează folosirea autorității asociate funcției didactice și a poziției de superioritate față de studente.

Într-un comunicat obținut de G4Media, reprezentanții Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași au precizat: „Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze”.

Declarația procurorilor prezintă suspiciunile rezultate din probele administrate până la momentul comunicării publice. Acuzațiile fac obiectul anchetei penale, iar măsurile preventive dispuse de instanță nu reprezintă o hotărâre definitivă asupra vinovăției inculpatului.

Tudorel Toader a declarat că fiul său nu ar fi cunoscut existența dosarului înainte de a i se aduce la cunoștință acuzațiile. Fostul ministru al Justiției a susținut că Alexandru Toader s-ar fi aflat în fața unei anchete despre care nu știa.

„Este în faţa unui dosar deja format, de care a fost total străin, iar la final i s-au prezentat acuzaţiile, considerat vinovat şi lipsit de libertate”, a transmis Tudorel Toader.

Declarația acestuia reprezintă poziția exprimată public de tatăl persoanei cercetate, în contextul măsurilor dispuse de autorități. Dosarul se află în faza de urmărire penală, iar acuzațiile urmează să fie analizate potrivit procedurilor judiciare.

Fostul ministru al Justiției a reacționat și pe rețelele de socializare, unde a afirmat că situația fiului său ar avea legătură cu atacuri îndreptate împotriva sa. Tudorel Toader i-a luat apărarea lui Alexandru Toader și a susținut că acesta ar fi fost vizat anterior de mai multe episoade similare.

Într-o postare publicată vineri pe Facebook, fostul magistrat a transmis: „Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru! În precedent, de când este cadru didactic la Facultatea de Drept, au fost mai multe episoade de atac la adresa lui”.

Afirmațiile lui Tudorel Toader au fost făcute după ce au devenit publice informațiile despre ancheta penală și măsurile luate împotriva fiului său. Acestea reflectă punctul său de vedere asupra situației, în timp ce procurorii continuă cercetările referitoare la faptele investigate.