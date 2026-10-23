Călin Georgescu află dacă va fi plasat în arest la domiciliu. Curtea de Apel București analizează contestația procurorilor

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu află dacă va rămâne în arest preventiv sau va fi plasat în arest la domiciliu, după ce procurorii au contestat decizia Tribunalului București din 13 octombrie. Contestația urmează să fie analizată de Curtea de Apel București pe 23 octombrie, în dosarul de înșelăciune în care prejudiciul este estimat la peste 1,1 milioane de euro.

Tribunalul București a decis, la 13 octombrie, înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Georgescu, aflat în arest preventiv din 29 septembrie. Hotărârea a reprezentat o măsură preventivă mai puțin restrictivă pentru fostul candidat, însă aceasta nu a produs efecte după ce procurorii au formulat contestație.

Magistratul care a dispus plasarea lui Georgescu în arest la domiciliu este același judecător care respinsese inițial propunerea procurorilor de arestare preventivă și hotărâse plasarea acestuia sub control judiciar. Decizia respectivă fusese contestată la instanța superioară, care a dispus ulterior arestarea preventivă pentru 30 de zile.

În dosarul actual, Călin Georgescu, Ioan Rusen și un cetățean italian sunt acuzați că ar fi constituit un grup infracțional organizat și ar fi indus în eroare un om de afaceri român. Potrivit anchetatorilor, victimei i s-ar fi promis accesul la o finanțare de 6 milioane de euro, prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, cu condiția depunerii unei garanții de peste un milion de euro, potrivit celor realtate de Digi24.

Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori, în septembrie 2021, Georgescu, Rusen și cetățeanul italian ar fi constituit un grup infracțional organizat care acționa coordonat sub autoritatea unui lider, cetățean român în vârstă de 64 de ani. Activitatea grupului s-ar fi desfășurat în principal pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie, „în scopul obţinerii de foloase patrimoniale injuste”.

Probatoriul administrat până în prezent arată că, începând din septembrie 2021, membrii grupului ar fi organizat întâlniri în București și în județul Argeș, urmate de alte întâlniri pe teritoriul Marii Britanii. În aceste împrejurări, persoana vătămată ar fi fost indusă în eroare cu privire la posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro printr-un contract de creditare cu o instituție bancară.

Pentru obținerea finanțării, omului de afaceri i s-ar fi solicitat depunerea unei garanții, condiție în urma căreia acesta ar fi fost determinat să transfere peste un milion de euro. Anchetatorii susțin că transferurile au fost efectuate pe fondul promisiunii că finanțarea bancară putea fi obținută în condițiile prezentate.

Ulterior, sub pretextul majorării creditului până la 15 milioane de euro, cu condiția constituirii unei garanții suplimentare, persoana vătămată ar fi fost convinsă să transfere încă 100.000 de euro. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul total suferit de aceasta depășește 1,1 milioane de euro.

Pe 7 octombrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au anunțat instituirea sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu. Măsura a fost luată după ce anchetatorii puseseră sechestru și pe vila din Mogoșoaia a fostului candidat la alegerile prezidențiale.

În paralel cu dosarul de înșelăciune, Călin Georgescu este vizat de alte patru dosare penale, două mai recente și două mai vechi, în acestea din urmă fiind deja trimis în judecată. Unul dintre dosarele deschise recent este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea și are ca obiect acuzația că fostul candidat ar fi făcut în public salutul legionar la ieșirea dintr-o secție de Poliție.

Joi, polițiștii din Ilfov s-au deplasat la Arestul Central din București pentru a-l audia pe Georgescu în acest dosar. Acesta a invocat dreptul la tăcere și a refuzat să dea declarații.

Cu o zi înainte, procurorii DIICOT au efectuat percheziții la două adrese din București, într-o cauză penală care vizează operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Ancheta urmărește fapte legate de posibila identificare și perturbare a mijloacelor tehnice utilizate de anchetatori.

Potrivit acuzațiilor din dosarul privind operațiunile informatice, Călin Georgescu i-ar fi cerut unui bărbat să îi scaneze vila din Mogoșoaia, imobil vizat de perchezițiile din 21 septembrie.

Demersul ar fi urmărit identificarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video folosite de anchetatori, precum și alterarea datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice utilizate pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică.

Fostul candidat este cercetat și într-un dosar în care a fost trimis în judecată alături de fostul mercenar Horațiu Potra și de alți 20 de inculpați. Cauza vizează acuzații referitoare la destabilizarea României, iar Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicarea de informații false în formă continuată.

În același dosar, Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și nerespectarea regimului materiilor explozive. La un termen de judecată menționat ca fiind luni, 28 octombrie, instanța a amânat cauza pentru 12 octombrie, datele consemnate în informațiile disponibile fiind neconcordante cronologic.

Într-o altă cauză, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară și pentru promovarea publică a unor persoane vinovate de genocid și crime de război. Dosarul face parte dintre cauzele penale mai vechi în care fostul candidat are calitatea de inculpat.

Pe 3 aprilie, Georgescu scăpase de măsura controlului judiciar, instituită cu mai bine de un an înainte. Tribunalul București i-a admis atunci contestația și a desființat în parte hotărârea Judecătoriei Sectorului 1, care decisese menținerea măsurii preventive.