Călin Georgescu, vizat de o nouă anchetă DIICOT. Ce ar fi încercat să facă în locuința sa din Mogoșoaia

Procurorii DIICOT au efectuat miercuri, 21 octombrie, două percheziții domiciliare în București, într-o anchetă care îl vizează și pe fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Potrivit anchetatorilor, Georgescu ar fi apelat la un bărbat de 35 de ani pentru identificarea dispozitivelor de înregistrare instalate de organele judiciare în locuința sa din Mogoșoaia și pentru perturbarea funcționării acestora. Presupusele fapte ar fi avut loc la numai cinci zile după o percheziție desfășurată la aceeași adresă.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) desfășoară cercetări într-un dosar privind presupuse operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și tentative de afectare a unor sisteme utilizate pentru supravegherea tehnică.

Potrivit comunicatului transmis de anchetatori, investigația îl vizează inclusiv pe Călin Georgescu, în vârstă de 64 de ani, care are calitatea de inculpat și într-un alt dosar penal instrumentat de structura centrală a DIICOT.

Procurorii susțin că fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi solicitat ajutorul unui bărbat de 35 de ani pentru verificarea locuinței sale din Mogoșoaia, județul Ilfov.

Scopul presupusei intervenții ar fi fost identificarea echipamentelor audio-video utilizate de organele judiciare și compromiterea mijloacelor tehnice prin care erau puse în aplicare măsurile de supraveghere.

Conform informațiilor prezentate de DIICOT, presupusele fapte au avut loc pe 26 septembrie 2026.

În acea zi, bărbatul de 35 de ani ar fi efectuat, la solicitarea lui Călin Georgescu, verificări în imobilul din Mogoșoaia pentru a descoperi eventuale dispozitive de supraveghere.

Anchetatorii susțin că demersul urmărea nu doar identificarea aparaturii, ci și modificarea unor date informatice sau perturbarea funcționării echipamentelor utilizate în cadrul investigației penale.

Cu cinci zile înainte, pe 21 septembrie, procurorii DIICOT efectuaseră o percheziție domiciliară în aceeași locuință.

Operațiunea fusese realizată într-un dosar în care fuseseră dispuse și măsuri de supraveghere tehnică.

Potrivit procurorilor, cei doi bărbați ar fi cunoscut împrejurările în care avusese loc percheziția și existența măsurilor dispuse în anchetă.

DIICOT precizează că rezultatul urmărit prin presupusele activități desfășurate în locuință nu s-a produs.

Astfel, potrivit anchetatorilor, nu ar fi fost realizată modificarea datelor informatice și nici perturbarea sau deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare.

Procurorii susțin că rezultatul nu s-a produs din motive independente de voința persoanelor implicate.

Această împrejurare este relevantă pentru încadrarea juridică a faptelor investigate, cercetările vizând inclusiv infracțiuni în forma tentativei.

Deocamdată, acuzațiile prezentate de procurori reprezintă ipoteze ale anchetei și nu stabilesc vinovăția persoanelor cercetate.

Miercuri, 21 octombrie, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în București.

Cercetările vizează operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, atât sub forma autoratului, cât și a instigării.

De asemenea, ancheta privește tentativa la alterarea integrității datelor informatice și tentativa la perturbarea funcționării sistemelor informatice.

Activitățile judiciare sunt desfășurate de procurorii structurii centrale a DIICOT, cu sprijinul polițiștilor specializați în investigații criminale.

La operațiune participă și jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

În urma perchezițiilor, audierile se desfășoară la sediul central al DIICOT.

Anchetatorii continuă administrarea probelor pentru stabilirea împrejurărilor în care ar fi avut loc presupusele activități și a eventualei răspunderi penale a persoanelor implicate.

Procurorii au subliniat că persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de legislația penală.

De asemenea, acestea se bucură de prezumția de nevinovăție pe întreg parcursul procesului penal.

Cercetările sunt în desfășurare, iar eventualele măsuri procesuale ulterioare vor fi stabilite în funcție de probele administrate și de deciziile organelor judiciare competente.