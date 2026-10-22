Călin Georgescu, audiat într-un nou dosar penal. Acuzațiile care îl vizează pe fostul candidat la prezidențiale

Călin Georgescu este audiat joi, 22 octombrie, într-un nou dosar penal, în care este suspectat de utilizarea în public a simbolurilor legionare. Ancheta ar fi fost deschisă după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi făcut salutul legionar către susținătorii săi, la ieșirea dintr-o secție de poliție din Buftea. Potrivit unor surse judiciare citate de Antena 3 CNN, acesta ar fi al cincilea dosar penal deschis pe numele său.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale este audiat de anchetatorii din județul Ilfov, în prezența avocaților săi, într-o nouă anchetă care vizează presupusa utilizare în public a simbolurilor legionare.

Potrivit surselor citate de Antena 3 CNN, dosarul ar fi fost deschis în urma unui incident petrecut la ieșirea din sediul Poliției Buftea, unde Călin Georgescu se prezentase pentru îndeplinirea obligațiilor aferente controlului judiciar.

La plecarea din sediul instituției, acesta ar fi făcut salutul legionar către persoanele venite să îl susțină, gest care a intrat în atenția anchetatorilor.

Informațiile privind noul dosar provin, deocamdată, din surse judiciare citate de televiziune.

Noua anchetă nu este prima în care fostul candidat la prezidențiale este acuzat de fapte asociate promovării ideologiei legionare.

La 2 iulie 2026, Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată.

Dosarul vizează cinci acte materiale care, potrivit anchetatorilor, ar fi fost săvârșite în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025.

Procurorii susțin că fostul candidat a promovat în mod repetat, prin interviuri, declarații publice și materiale distribuite în mediul online, idei și concepții asociate Mișcării Legionare.

În rechizitoriu, anchetatorii au arătat că afirmațiile sale ar fi urmărit schimbarea percepției publice asupra acestei mișcări și asupra unor personaje istorice asociate ideologiei legionare.

„În mod concret, s-a reținut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declarații ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța”, au precizat procurorii, potrivit informațiilor prezentate de Antena 3 CNN.

Printre episoadele menționate de anchetatori se numără un discurs susținut de Călin Georgescu în Piața Universității, la 2 octombrie 2021.

Potrivit surselor judiciare, acesta ar fi reprodus cuvinte, gesturi și tonalități dintr-un discurs rostit de mareșalul Ion Antonescu la 6 octombrie 1940. Procurorii au susținut, de asemenea, că intervenția publică s-ar fi încheiat cu salutul legionar.

Un alt episod analizat de anchetatori privește un interviu acordat în 16 iunie 2020 Elenei Sechilă, soția lui Eugen Sechilă, și publicat pe platforma Asociației Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei.

În cadrul interviului, Călin Georgescu a făcut mai multe afirmații apreciative la adresa unor reprezentanți ai Mișcării Legionare.

„Mișcarea Legionară (…) a fost cea mai puternică esență și expresie de sănătate și de voință proprie venită din poporul român”, afirma acesta.

Într-o altă declarație analizată de procurori, fostul candidat la prezidențiale l-a elogiat pe mareșalul Ion Antonescu.

„Mareșalul Antonescu a fost un om extrem de curajos, un bărbat puternic care a venit în cele mai dramatice momente ale neamului românesc și care nu a avut forțe să-i stea alături (…) A fost un erou pe care va trebui, când se va scrie istoria adevărată, să-l respecte în profunzime.”

Anchetatorii au inclus în dosar și afirmații despre Corneliu Zelea Codreanu, fondatorul și conducătorul Mișcării Legionare.

„Corneliu Zelea Codreanu a fost un erou, un iluminat. Omul ăsta a făcut practic a 3-a unire. Nu dădea ordin, el chema. A unit zeci de mii de oameni cu un singur țel și o singură vibrație”, declara Călin Georgescu.

Procurorii consideră că astfel de intervenții publice trebuie analizate în contextul acuzațiilor privind promovarea ideologiei legionare. Stabilirea eventualei răspunderi penale revine instanțelor de judecată.

Mișcarea Legionară a fost o organizație fascistă și antisemită din România interbelică, responsabilă pentru acte de violență politică și crime. Printre victimele acesteia s-au numărat foștii prim-miniștri I.G. Duca și Armand Călinescu, precum și istoricul Nicolae Iorga.

Audierea de joi are loc la numai o zi după ce Călin Georgescu a fost vizat de o altă anchetă a procurorilor DIICOT.

Miercuri, 21 octombrie, procurorii au efectuat două percheziții în București, într-un dosar privind presupuse operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și tentative de afectare a sistemelor utilizate pentru supravegherea tehnică.

Potrivit anchetatorilor, la 26 septembrie 2026, un bărbat de 35 de ani ar fi verificat un imobil din Mogoșoaia, la solicitarea unui suspect de 64 de ani, identificat de surse judiciare drept Călin Georgescu.

Scopul verificărilor ar fi fost identificarea echipamentelor de înregistrare audio-video utilizate de autorități și perturbarea funcționării acestora.

DIICOT a precizat că rezultatul urmărit nu a fost obținut, din motive independente de voința suspecților.

Separat, Călin Georgescu se află în arest preventiv într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro.

La 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Procurorii DIICOT au contestat însă hotărârea, iar Curtea de Apel București urmează să analizeze contestația vineri, 23 octombrie.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive asupra măsurii preventive, Călin Georgescu rămâne în arest preventiv.

Fostul candidat la prezidențiale beneficiază de prezumția de nevinovăție în toate dosarele în care este cercetat sau judecat