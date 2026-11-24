Mauritania și Uniunea Europeană au încheiat duminică, 22 noiembrie 2026, un nou acord de pescuit. Protocolul permite navelor europene accesul la apele mauritaniene, după expirarea înțelegerii anterioare.

Mauritania și Uniunea Europeană (UE) au ajuns duminică, 22 noiembrie 2026, la un acord privind un nou protocol de pescuit. Documentul va permite navelor europene să pescuiască în apele mauritaniene, după expirarea protocolului anterior, la 14 noiembrie.

Anunțul a fost făcut de Ministerul Pescuitului din Mauritania într-un comunicat publicat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit autorităților mauritaniene, noul protocol reprezintă o etapă în consolidarea parteneriatului cu Uniunea Europeană. Acordul vizează cooperarea în domeniul pescuitului și gestionarea durabilă a resurselor marine.

Pentru Mauritania, documentul urmărește două obiective strategice. Primul vizează conservarea resurselor piscicole pentru generațiile actuale și viitoare. Al doilea urmărește valorificarea acestora pe teritoriul național.

Noul protocol prevede și măsuri pentru dezvoltarea sectorului pescăresc. Acestea vizează crearea de locuri de muncă și creșterea beneficiilor economice. Autoritățile urmăresc îmbunătățirea aprovizionării pieței interne cu produse pescărești.

Anterior, Mauritania și Uniunea Europeană aveau un acord de pescuit în valoare de aproximativ 57,5 milioane de euro anual. În schimbul acestei sume, navele europene primeau acces la resursele piscicole din apele mauritaniene.

O delegație europeană va efectua o vizită de lucru în Mauritania în zilele următoare. Cu această ocazie, cele două părți vor prezenta detaliile noului acord, potrivit comunicatului ministerului.

Mauritania are aproape 800 de kilometri de coastă la Oceanul Atlantic și se numără printre principalii exportatori de produse pescărești. Sectorul pescuitului reprezintă un pilon important al economiei țării.

Apele mauritaniene se numără printre cele mai bogate în resurse piscicole la nivel mondial. Acestea prezintă un interes deosebit pentru flotele europene de pescuit.