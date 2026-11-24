Bursele asiatice au înregistrat creșteri puternice marți, 24 noiembrie, după ce Nvidia a anunțat revenirea cofondatorului Jensen Huang în funcția de director general. Indicele bursier din Taiwan a avansat cu peste 9%, iar acțiunile marilor producători de semiconductori au crescut semnificativ. Evoluția vine după revenirea spectaculoasă a Wall Street, unde titlurile Nvidia au câștigat 31,5% într-o singură ședință.

Piețele bursiere din Asia au crescut puternic marți, susținute de revenirea interesului pentru companiile tehnologice și producătorii de semiconductori.

Indicele Taiex din Taiwan a condus avansul regional, cu o creștere de peste 9%.

Acțiunile Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) și MediaTek au urcat cu aproape 10%.

În Coreea de Sud, indicele Kospi a avansat cu 6,5%, ajungând la 5.014,41 puncte.

Samsung Electronics a câștigat 7,5%, iar SK Hynix a înregistrat o apreciere de 8,6%.

Bursa din Japonia și-a reluat activitatea după o zi de sărbătoare legală. Indicele Nikkei 225 a crescut cu 3,9%, până la 58.654,40 puncte.

Tokyo Electron, producător de echipamente pentru industria semiconductorilor, a avansat cu 10,5%, în timp ce Advantest a câștigat 14,1%.

Neil Newman, director de strategie la Astris Advisory Japan, a explicat că piețele asiatice reacționează la creșterile acțiunilor tehnologice americane și la anunțul privind revenirea lui Huang.

Potrivit acestuia, decizia Nvidia a reprezentat o surpriză importantă, ale cărei efecte se resimt în întreaga regiune, transmite The Independent.

Creșterile din Asia au urmat unei reveniri puternice a burselor americane în ședința de luni.

Acțiunile Nvidia au urcat cu 31,5% după anunțarea revenirii lui Jensen Huang în funcția de președinte și director general.

Avansul a adăugat aproape 1.000 de miliarde de dolari la capitalizarea bursieră a companiei.

Indicele S&P 500 a crescut cu 4,7%, înregistrând cea mai bună performanță zilnică din aprilie 2025.

Nasdaq Composite a câștigat 6,5%, iar Dow Jones Industrial Average a avansat cu aproape 3%.

Revenirea a întrerupt o serie de șapte ședințe consecutive de scăderi pentru S&P 500.

Indicele pierduse anterior peste 10% față de maximul său istoric, pe fondul îngrijorărilor privind evaluările companiilor tehnologice și investițiile în inteligența artificială.

Revenirea lui Jensen Huang a fost aprobată de consiliul de administrație al Nvidia, după ce acesta respinsese inițial posibilitatea reîntoarcerii sale.

Potrivit informațiilor prezentate, conducerea companiei a decis reinstalarea lui Huang după ce a primit asigurări că acesta nu reprezintă un risc pentru securitatea națională.

Cofondatorul Nvidia demisionase pe 12 noiembrie, în urma apariției unor relatări privind mai multe presupuse relații extraconjugale.

Una dintre femeile menționate în aceste relatări fusese acuzată că ar avea legături cu serviciile de informații chineze. Informațiile nu reprezintă o constatare oficială a unor asemenea legături.

După demisie, mai mulți lideri din industria tehnologică și președintele american Donald Trump au susținut revenirea lui Huang.

O petiție în favoarea sa a strâns sute de mii de semnături.

Huang a transmis ulterior că ar accepta să revină dacă membrii consiliului de administrație i-ar solicita acest lucru.

Președintele american Donald Trump a declarat luni, într-un interviu acordat CNBC, că a avut un rol în decizia consiliului de administrație al Nvidia.

„Cred că intervenția mea a fost foarte importantă”, a afirmat Trump, referindu-se la reinstalarea cofondatorului companiei.

Președintele SUA a mai declarat că administrația sa a oferit asigurări conducerii Nvidia privind absența unor riscuri pentru securitatea națională în cazul revenirii lui Huang.

Decizia a contribuit la reducerea incertitudinilor privind conducerea companiei, potrivit analiștilor financiari.

Nvidia are un rol important în furnizarea cipurilor avansate și în susținerea financiară a unor proiecte de infrastructură pentru inteligența artificială.

Kyle Rodda, analist financiar senior la Capital.com, a declarat pentru Reuters că revenirea uneia dintre cele mai influente persoane din industria AI a diminuat temerile investitorilor, cel puțin într-o anumită măsură.

Creșterile de marți s-au extins și către alte piețe asiatice.

Indicele Hang Seng din Hong Kong a avansat cu 0,2%, până la 22.432,45 puncte.

Shanghai Composite a crescut cu 0,7%, ajungând la 3.563,58 puncte, iar indicele australian S&P/ASX 200 a câștigat 1,7%.

Potrivit Reuters, indicele MSCI al acțiunilor din Asia-Pacific, excluzând Japonia, a urcat cu 4,6%, după ce anterior coborâse la cel mai redus nivel din ultimele opt luni.

În ciuda revenirii, investitorii continuă să urmărească riscurile legate de încetinirea investițiilor în AI.

Printre principalele preocupări se numără costurile ridicate ale centrelor de date și capacitatea companiilor de a genera profituri care să justifice cheltuielile.

Pe piața obligațiunilor, randamentul titlurilor americane de stat pe zece ani a crescut ușor, până în jurul valorii de 4,94%.

Dolarul s-a apreciat, pe fondul așteptărilor privind menținerea unei politici monetare restrictive de către Rezerva Federală.

În același timp, petrolul a înregistrat luni scăderi de peste 3%, iar cotația Brent a închis la 89,37 dolari pe baril.