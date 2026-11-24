Companiile din Grecia își reevaluează investițiile în România, pe fondul deteriorării condițiilor economice și al scăderii consumului. Mai multe grupuri au decis să închidă magazine, să vândă active sau să renunțe la anumite activități comerciale. Inflația, majorarea taxelor și presiunile asupra profitabilității afectează rezultatele firmelor prezente pe piața românească. Cu toate acestea, unii investitori greci continuă să finanțeze proiecte de extindere.

Companiile din Grecia care desfășoară activități în România întâmpină dificultăți tot mai mari în menținerea vânzărilor și a profitabilității. Piața românească, considerată anterior o destinație atractivă pentru investițiile regionale, traversează o perioadă de ajustări economice.

Potrivit publicației elene Business Daily, mai multe grupuri grecești și-au modificat strategiile de dezvoltare în România. Unele au renunțat la activitățile neprofitabile, în timp ce altele au ales să își reducă rețelele comerciale. Există și companii care au decis să își vândă integral participațiile deținute pe piața locală.

Inflația persistentă, măsurile de austeritate fiscală și creșterea taxelor afectează puterea de cumpărare a populației. Deprecierea leului adaugă presiuni asupra costurilor și rezultatelor financiare ale companiilor. Aceste evoluții influențează direct volumul vânzărilor și marjele de profit.

Grupul Jumbo consideră România cea mai dificilă piață dintre țările în care desfășoară activități. Compania a înregistrat o diminuare a vânzărilor locale, în contrast cu evoluțiile pozitive raportate pe celelalte piețe.

În același timp, Fourlis își reorganizează magazinele pentru a elimina unitățile care generează pierderi. Quest Holdings a decis să renunțe la distribuția comercială de produse, după deteriorarea rezultatelor financiare.

Actualele dificultăți se înscriu într-o succesiune mai amplă de retrageri ale investitorilor greci. OTE, Sprider Stores, Sidma și Karamolegos au părăsit piața românească în perioade diferite.

Deciziile au avut cauze distincte, inclusiv concurența, schimbarea condițiilor economice și restructurarea activităților la nivelul grupurilor. Prin urmare, retragerile nu pot fi atribuite exclusiv problemelor actuale ale economiei românești.

Piața românească rămâne importantă pentru anumite grupuri grecești, care continuă să investească în extinderea operațiunilor. PPC și Jumbo se numără printre companiile care își mențin proiectele de dezvoltare.

La începutul lunii noiembrie, PPC a anunțat un acord privind achiziția retailerului românesc Flanco. Operațiunea urmează să fie realizată prin intermediul Kotsovolos, companie aflată în portofoliul grupului grec.

Valoarea de întreprindere stabilită pentru tranzacție este de 35 de milioane de euro. Achiziția reprezintă o nouă etapă în extinderea activităților comerciale ale grupului pe piața românească.

Jumbo își continuă, de asemenea, programul investițional, chiar dacă vânzările din România sunt afectate de scăderea consumului. Pe 30 octombrie 2026, retailerul a inaugurat un hipermagazin în Baia Mare.

Odată cu această deschidere, rețeaua Jumbo din România a ajuns la 21 de magazine. Compania investește și într-un centru logistic de mari dimensiuni, amenajat în fosta fabrică Haier din apropierea Ploieștiului.

Noua infrastructură va susține aprovizionarea magazinelor din România și Ungaria. Investiția indică menținerea interesului grupului pentru dezvoltarea operațiunilor regionale.

Quest Holdings reprezintă unul dintre cele mai recente exemple de restructurare a activităților grecești din România. Grupul a decis să își încheie treptat operațiunile de distribuție comercială, după acumularea unor pierderi importante.

Conducerea companiei a prezentat rezultatele financiare aferente primelor nouă luni din 2026. În această perioadă, activitatea comercială din România a generat pierderi de 1,6 milioane de euro.

Comparativ cu intervalul corespunzător din 2025, pierderile au crescut cu 1,2 milioane de euro. Reprezentanții grupului au atribuit integral acestei activități diminuarea profitului înainte de impozitare al Info Quest Technologies.

În aceste condiții, compania a decis să reducă progresiv operațiunile comerciale, până la încetarea lor. Estimările conducerii indică un impact financiar aproape nul al acestei activități în 2027.

Decizia nu presupune însă ieșirea completă a grupului de pe piața românească. Quest Holdings va continua să activeze în România prin divizia de servicii IT, care înregistrează rezultate pozitive.

Grupul Fourlis își reorganizează operațiunile comerciale din România pentru a limita pierderile și a îmbunătăți profitabilitatea. Măsurile vizează în principal magazinele cu rezultate financiare slabe, afectate de reducerea consumului.

În iunie 2026, conducerea a anunțat intenția de a închide zece unități comerciale neprofitabile. O parte importantă a acestui program privește România, unde performanța rețelei a fost afectată de condițiile economice.

Până în septembrie, compania închisese deja două magazine Intersport și relocase o altă unitate. Planurile includeau închiderea a încă patru sau cinci magazine Intersport.

Totodată, conducerea analiza viitorul a unu sau două magazine Foot Locker. Deciziile urmăresc reducerea costurilor operaționale și concentrarea activității în unitățile comerciale cu rezultate mai bune.

Estimările pentru 2026 indică un impact negativ de aproximativ cinci milioane de euro asupra rezultatului operațional al grupului. Această sumă este asociată activităților desfășurate în România.

Fourlis nu intenționează însă să abandoneze piața românească. Strategia actuală urmărește eficientizarea rețelei și eliminarea magazinelor care nu pot susține o activitate profitabilă.

Grupul a traversat dificultăți similare și în perioada crizei financiare precedente. În 2010, Fourlis a încetat parteneriatul de distribuție cu Samsung, după deteriorarea rezultatelor comerciale.

În 2009, vânzările diviziei de produse electrice și electronice scăzuseră cu 10,8%, până la 336,3 milioane de euro. Profitul înainte de impozitare coborâse la 4,69 milioane de euro, comparativ cu 8,73 milioane de euro în 2008.

Retragerea OTE reprezintă una dintre cele mai importante schimbări produse în structura investițiilor grecești din România. Grupul de telecomunicații și-a încheiat prezența pe piața românească în 2025, după aproape 27 de ani.

OTE intrase în România în 1998, prin achiziționarea unei participații la Romtelecom. Ulterior, compania și-a extins activitățile în telefonia fixă și mobilă, dezvoltând operațiunile reunite sub marca Telekom Romania.

Investițiile inițiale au urmărit consolidarea unei poziții importante pe piața telecomunicațiilor. Totuși, intensificarea concurenței și presiunile asupra tarifelor au afectat treptat profitabilitatea operațiunilor.

Grupul a început să își reducă expunerea printr-o primă tranzacție majoră, finalizată în septembrie 2021. Atunci, OTE a vândut către Orange Romania participația de 54% deținută la Telekom Romania Communications.

Valoarea tranzacției a fost de 295,6 milioane de euro. Grupul grec a păstrat însă divizia de telefonie mobilă, care a continuat să înregistreze dificultăți financiare.

În 2024, veniturile Telekom Romania Mobile au scăzut cu 8,2%, ajungând la 263,3 milioane de euro. Evoluția a reflectat presiunile persistente asupra activității companiei.

Retragerea definitivă a fost realizată la 1 octombrie 2025. Divizia de telefonie mobilă a fost vândută către Vodafone Romania, iar anumite activități au fost transferate către Digi Romania.

Tranzacția a avut o valoare de întreprindere de 70 de milioane de euro. Prețul net al operațiunii s-a situat la aproximativ 40 de milioane de euro.

Sprider Stores reprezintă un alt exemplu de expansiune regională care nu a putut fi susținută financiar. Compania familiei Hatziioannou dezvoltase o rețea de magazine de îmbrăcăminte accesibilă, pornind de la modelul comercial utilizat în Grecia.

În perioada de creștere economică, retailerul a urmărit extinderea rapidă în mai multe țări balcanice. România a fost inclusă în această strategie, prin deschiderea unor magazine destinate consumatorilor interesați de produse la prețuri reduse.

Dezvoltarea accelerată a rețelei a presupus însă costuri operaționale și necesități importante de finanțare. Modelul comercial a devenit vulnerabil odată cu deteriorarea condițiilor economice.

Criza financiară, reducerea consumului și dificultățile de finanțare au afectat capacitatea companiei de a-și susține expansiunea. Începând din 2009, Sprider Stores a intrat într-un proces de restrângere treptată a rețelei.

Anterior acestei perioade, retailerul ajunsese la aproximativ 110 magazine în Grecia și pe piețele externe. Vânzările companiei se situau în jurul valorii de 160 de milioane de euro.

În 2013, Sprider a închis cele șapte magazine pe care le mai avea în România. Filiala românească a intrat în lichidare, în timp ce grupul încerca să își stabilizeze situația financiară.

Eforturile de redresare nu au fost suficiente pentru continuarea activității. În octombrie 2013, Sprider Stores și-a încetat operațiunile, având datorii de aproximativ 90 de milioane de euro către creditori și furnizori.

Sidma a decis în 2024 să își încheie investiția directă din România, prin vânzarea integrală a filialei locale. Compania grecească era prezentă pe piața românească din 2005, în sectorul prelucrării și comercializării produselor din oțel.

Activitățile sale includeau facilități industriale și comerciale amplasate în zona Bucureștiului. După aproape două decenii de activitate, grupul a optat pentru cedarea participației deținute în România.

Tranzacția a fost finalizată pe 30 septembrie 2024, cumpărătorul fiind AGIR, o companie cu capital turcesc. Valoarea totală a vânzării s-a ridicat la 8,5 milioane de euro.

Fondurile obținute au fost direcționate către rambursarea creditelor contractate de filiala românească. O parte a sumelor a fost utilizată pentru achitarea unor împrumuturi ale companiei-mamă, garantate cu participația din România.

Operațiunea s-a înscris în strategia grupului Sidma de reducere a gradului de îndatorare și restructurare financiară. Totuși, informațiile disponibile nu permit clasificarea întregii investiții românești drept un eșec comercial.

Karamolegos se numără printre grupurile grecești care au decis să își vândă integral operațiunile de producție din România. În aprilie 2025, compania a finalizat transferul Karamolegos Bakery Romania către Vel Pitar.

Prin această tranzacție, grupul grec și-a încheiat activitatea de producție pe piața românească. Filiala locală era specializată în fabricarea pâinii ambalate, destinată distribuției prin marile rețele comerciale.

Produsele erau comercializate atât sub mărcile proprii ale retailerilor, cât și sub brandurile companiei. Activitatea presupunea colaborări cu lanțurile de magazine și aprovizionarea segmentului de produse de panificație ambalate.

Vânzarea Karamolegos Bakery Romania completează seria retragerilor investitorilor greci din ultimii ani. Totuși, datele financiare disponibile nu demonstrează că tranzacția ar fi fost determinată exclusiv de pierderile acumulate în România.