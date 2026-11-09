Topul județelor cu cele mai profitabile companii din România. Bucureștiul domină clasamentul, iar diferențele dintre regiuni sunt uriașe

Companiile profitabile din România au înregistrat în 2025 un profit net cumulat de 239,06 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 47,42 miliarde de euro, potrivit unei analize realizate de ListaFirme pe baza datelor financiare publice. Bucureștiul, Ilfovul și Clujul concentrează peste jumătate din această sumă, în timp ce 30 de județe nu depășesc pragul de 5 miliarde de lei. Clasamentul evidențiază diferențe semnificative între regiunile țării, dar și rezultatele obținute de companiile din energie, industria auto și construcții.

Potrivit analizei ListaFirme, dintre cele 842.542 de companii active care au depus bilanțul pentru anul financiar 2025, un număr de 509.791 au înregistrat profit. Astfel, aproximativ 60,5% dintre firmele analizate au încheiat anul cu rezultate financiare pozitive.

Profitul net cumulat al acestor companii a ajuns la 239,06 miliarde de lei. Datele arată însă că rezultatele financiare sunt concentrate în câteva centre economice importante.

Bucureștiul, Ilfovul, Clujul, Timișul și Sibiul generează împreună 139,62 miliarde de lei, reprezentând 58,4% din profitul net cumulat al companiilor profitabile din România.

„Profitabilitatea companiilor din România arată o economie cu rezultate pozitive pentru majoritatea firmelor, dar și cu diferențe semnificative între regiuni. Deși șase din 10 companii au încheiat anul 2025 pe profit, peste jumătate din profitul net cumulat la nivel național este concentrat în București, Ilfov și Cluj, în timp ce 30 de județe nu depășesc pragul de 5 miliarde de lei. Aceste decalaje reflectă concentrarea marilor companii și a activității economice în câteva centre regionale.

Energia, industria auto și construcțiile se regăsesc între domeniile reprezentate de liderii județeni după profitul net. Totodată, peste 90% dintre companiile care conduc clasamentele județene au capital majoritar privat, ceea ce evidențiază rolul esențial al sectorului privat în economia românească”, declară Anca Spătaru, Director Executiv ListaFirme.

Bucureștiul ocupă prima poziție în clasamentul național, cu un profit net cumulat de 92,30 miliarde de lei, reprezentând 38,6% din totalul înregistrat de companiile profitabile din România.

Capitala este urmată de județul Ilfov, unde firmele profitabile au raportat 16,40 miliarde de lei, și de Cluj, cu 14,11 miliarde de lei. Profitul cumulat din București este de peste cinci ori mai mare decât cel din Ilfov și de aproximativ 6,5 ori mai mare decât cel înregistrat în Cluj.

Pe următoarele poziții se situează Timiș, cu 8,67 miliarde de lei, Sibiu, cu 8,15 miliarde de lei, și Bacău, cu 8,02 miliarde de lei.

Clasamentul primelor zece județe este completat de Prahova, cu 6,71 miliarde de lei, Constanța, cu 6,68 miliarde de lei, Iași, cu 6,12 miliarde de lei, și Brașov, cu 5,98 miliarde de lei.

Primele trei poziții concentrează 51,4% din profitul net cumulat la nivel național. Dacă sunt incluse și județele Timiș și Sibiu, ponderea ajunge la 58,4%.

În ceea ce privește numărul companiilor profitabile, Bucureștiul conduce clasamentul, cu 93.762 de firme care au încheiat anul pe plus. Pe următoarele locuri se află Cluj, cu 31.408 firme, Ilfov, cu 28.186, și Timiș, cu 22.879.

Analiza ListaFirme identifică și societatea cu cel mai mare profit net din fiecare județ, inclusiv municipiul București.

Hidroelectrica ocupă prima poziție între liderii județeni, cu un profit net de 3,34 miliarde de lei înregistrat în 2025. Compania este urmată de Romgaz, liderul din Sibiu, cu 3,14 miliarde de lei, și Pavăl Holding, din Bacău, cu 2,35 miliarde de lei.

Pe locul al patrulea se află Distribuție Energie Electrică România, din Cluj, cu un profit net de 812,66 milioane de lei, urmată de Compania Națională Aeroporturi București, din Ilfov, cu 789,74 milioane de lei.

Automobile Dacia, liderul județului Argeș, a raportat un profit net de 629,18 milioane de lei, în timp ce Continental Automotive Products, din Timiș, a înregistrat 549,81 milioane de lei.

Topul este completat de Arcada Company, din Galați, cu 516,35 milioane de lei, Unilever South Central Europe, din Prahova, cu 444,34 milioane de lei, și Ford Otosan România, din Dolj, cu 399,90 milioane de lei.

Cele 42 de companii care conduc clasamentele județene au obținut împreună un profit net de 16,57 miliarde de lei și au înregistrat o cifră de afaceri cumulată de 140,94 miliarde de lei. Numărul mediu total al angajaților acestora a fost de 70.549.

Dintre cele 42 de companii, 38 au capital majoritar privat, iar patru au capital majoritar de stat. Acestea din urmă sunt Hidroelectrica, Romgaz, Compania Națională Aeroporturi București și Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice din Caraș-Severin.

Cele patru societăți cu capital majoritar de stat au realizat împreună un profit net de 7,30 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 44% din profitul cumulat al celor 42 de lideri județeni.

„Această analiză oferă o imagine complexă asupra profitabilității companiilor din România, de la distribuția profiturilor pe județe și regiuni până la domeniile de activitate și cele mai performante companii. Prin intermediul ListaFirme, antreprenorii și companiile au acces la un volum consistent de date financiare și informații actualizate zilnic despre mediul de afaceri, dar și la numeroase alte date relevante despre firmele din România. Utilizatorii pot crea clasamente și topuri personalizate, în funcție de criteriile de interes, pot analiza piața, identifica oportunități și lua decizii de business fundamentate pe date concrete”, declară Anca Spătaru, Director Executiv ListaFirme.

La polul opus al clasamentului se află județele Caraș-Severin, Mehedinți și Covasna, care au înregistrat cele mai mici profituri nete cumulate ale firmelor profitabile în 2025.

Caraș-Severin ocupă ultima poziție, cu 617,82 milioane de lei, urmat de Mehedinți, cu 623,42 milioane de lei, și Covasna, cu 913,97 milioane de lei.

Printre județele cu rezultate reduse se mai numără Teleorman, cu 942,07 milioane de lei, Vaslui, cu 950,90 milioane de lei, și Ialomița, cu 996,90 milioane de lei.

Tulcea a raportat un profit cumulat de 1,01 miliarde de lei, Gorj de 1,05 miliarde de lei, Brăila de 1,07 miliarde de lei, iar Călărași de 1,08 miliarde de lei.

Împreună, aceste zece județe au acumulat aproximativ 9,25 miliarde de lei, reprezentând 3,87% din profitul total al companiilor profitabile din România.

Diferența dintre București și județele cu cele mai reduse profituri cumulate ajunge astfel la aproape 150 de ori.

În ceea ce privește numărul firmelor profitabile, Mehedinți se situează pe ultimul loc, cu 3.090 de companii, urmat de Caraș-Severin, cu 3.407, și Covasna, cu 3.456.

Analiza evidențiază și rezultatele județelor Sibiu și Bacău, unde marile companii au o contribuție importantă la profitul total. Romgaz generează 38,5% din profitul cumulat al firmelor profitabile din Sibiu, în timp ce Pavăl Holding reprezintă 29,3% din profitul înregistrat în Bacău.

La nivel regional, București-Ilfov ocupă prima poziție, cu un profit net cumulat de 108,70 miliarde de lei, echivalentul a 45,47% din totalul național. Regiunea concentrează însă numai 23,92% dintre firmele profitabile din România.

Pe locul al doilea se situează regiunea Nord-Vest, cu 27,38 miliarde de lei, urmată de Centru, cu 23,18 miliarde de lei, și Nord-Est, cu 21,96 miliarde de lei.

Regiunea Sud-Muntenia a înregistrat un profit net cumulat de 18,99 miliarde de lei, Sud-Est de 15,08 miliarde de lei, iar Vest de 13,90 miliarde de lei.

La polul opus se află Sud-Vest Oltenia, cu 9,86 miliarde de lei, cea mai redusă valoare dintre cele opt regiuni analizate.

Primele patru regiuni de dezvoltare concentrează 75,8% din profitul net cumulat la nivel național.

Datele utilizate de ListaFirme sunt cele disponibile la 23 octombrie 2026 și provin din bilanțurile depuse de companiile active pentru anul financiar 2025.

Analiza atribuie profitul fiecărei companii județului în care aceasta are sediul social, chiar dacă activitatea economică se desfășoară și în alte regiuni. Prin urmare, clasamentul reflectă distribuția profiturilor în funcție de sediul firmelor, nu neapărat valoarea economică generată efectiv în fiecare județ.

Totodată, profitul net cumulat reprezintă suma profiturilor companiilor care au încheiat anul cu rezultate pozitive, fără compensarea acestora cu pierderile firmelor neprofitabile.