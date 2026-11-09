Investitorii bulgari își extind afacerile în România. Un nou fond de 150 de milioane de euro pregătește achiziții

Firma bulgară de investiții BlackPeak Capital, care a beneficiat de o contribuție de 10 milioane de euro prin PNRR-ul României, a lansat un nou fond destinat companiilor din Europa de Sud-Est. Fondul a atras deja angajamente de capital de 125 de milioane de euro și urmărește să ajungă la 150 de milioane de euro. Investițiile în companii private, inclusiv în afaceri românești, sunt programate să înceapă în 2027. Finanțările vor permite investitorilor să preia participații minoritare semnificative sau pachete majoritare de acțiuni.

BlackPeak Capital își extinde activitatea investițională în România și în alte state din Europa de Sud-Est prin lansarea fondului BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund II SCSp (BPSEEF II), destinat finanțării companiilor private cu perspective de dezvoltare accelerată.

Potrivit informațiilor transmise luni publicației StartupCafe, noul fond a ajuns la etapa de first close, după atragerea unor angajamente de capital în valoare de 125 de milioane de euro. Obiectivul stabilit de administratorii săi este de 150 de milioane de euro, în timp ce plafonul maxim de atragere a capitalului, cunoscut drept hard cap, se ridică la 200 de milioane de euro.

Închiderea finală a procesului de atragere a capitalului este estimată pentru anul 2027, perioadă în care fondul urmează să înceapă și investițiile în companiile selectate.

BPSEEF II are sediul central în Luxemburg și intenționează să aloce între 7 și 20 de milioane de euro pentru fiecare tranzacție. În schimbul finanțărilor, investitorii vor putea achiziționa participații minoritare semnificative sau pachete majoritare în societățile vizate.

Strategia presupune colaborarea directă cu fondatorii companiilor finanțate. Pe lângă capital, BlackPeak Capital va pune la dispoziția antreprenorilor experiența echipei sale și accesul la o rețea de parteneri de afaceri, cu obiectivul de a sprijini extinderea acestora pe piețele internaționale.

România se numără printre cele cinci piețe principale în care BlackPeak Capital intenționează să investească prin BPSEEF II, alături de Bulgaria, Croația, Slovenia și Serbia.

Fondul va analiza și oportunități din alte state ale Europei Centrale și de Est, inclusiv Polonia, Ungaria, Slovacia, țările baltice și alte economii din Balcanii de Vest.

Deși strategia investițională nu este limitată la un singur sector economic, administratorii au identificat patru domenii de interes: comerțul, sănătatea, digitalizarea și sustenabilitatea. În aceste sectoare vor fi urmărite în special companiile care ocupă poziții de lider pe segmentele de piață în care activează.

BlackPeak Capital estimează că noul fond va construi un portofoliu format din 10 până la 12 companii. Investițiile vor fi distribuite între mai multe țări, industrii și piețe finale, pentru a asigura diversificarea portofoliului.

Finanțarea noului fond BlackPeak Capital este susținută atât de instituții financiare internaționale care au participat la fondul precedent, cât și de investitori atrași pentru prima dată.

Printre investitorii-ancoră se află Fondul European de Investiții (FEI), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Erste Asset Management și International Finance Corporation (IFC), instituție din Grupul Băncii Mondiale specializată în finanțarea sectorului privat.

Fondul European de Investiții a subscris 35 de milioane de euro. Din această sumă, 10 milioane de euro provin prin Romania Recovery Equity Fund of Funds, mecanism de investiții asociat Planului Național de Redresare și Reziliență al României. Celelalte 25 de milioane de euro sunt alocate prin Planul de Redresare și Reziliență al Bulgariei.

La rândul său, BERD a subscris 30 de milioane de euro, în timp ce contribuția IFC se ridică la 20 de milioane de euro.

Lista investitorilor include și instituții care nu au participat la fondul anterior. Printre acestea se numără HBOR, Banca Croată pentru Reconstrucție și Dezvoltare, precum și Universal Pension Fund „Doverie”, cel mai mare fond de pensii din Bulgaria.

Alături de investitorii instituționali, BPSEEF II a atras și capital din partea unor investitori privați din regiune.

Reprezentanții BlackPeak Capital consideră că Europa de Sud-Est oferă oportunități de investiții în companii care au reușit să se impună pe piețele locale, dar care au nevoie de finanțare și experiență pentru extinderea internațională.

Ivailo Gospodinov, Managing Partner al BlackPeak Capital, a explicat că percepția investitorilor asupra regiunii s-a schimbat în ultimii ani, pe fondul dezvoltării unor afaceri competitive.

„Acum cinci ani, petreceam mult timp explicând de ce merită să investești în Europa de Sud-Est. Astăzi, regiunea continuă să aibă una dintre cele mai mari rate de creștere din Europa, iar poveștile de succes de aici vorbesc tot mai mult de la sine. Vedem o nouă generație de fondatori ambițioși, care au construit companii lider în nișele lor. Ce le lipsește acestor companii este capitalul de creștere la nivelul de care au nevoie, precum și expertiza necesară pentru extinderea internațională. BPSEEF II a fost conceput tocmai pentru a acoperi acest gol”, a declarat Ivailo Gospodinov.

La rândul său, Rossen Ivanov, Managing Partner al BlackPeak Capital, a prezentat rezultatele strategiei aplicate prin primul fond și direcțiile urmărite pentru noul portofoliu de investiții.

„Prin BPSEEF I ne-am extins echipa la nivel regional și am demonstrat că strategia noastră – tranzacții minoritare de tip growth, cu un accent puternic pe buy-and-build atât în regiune, cât și la nivel global – aduce rezultate excelente. Cu BPSEEF II, pornim de la un pipeline de tranzacții solid și de la o înțelegere aprofundată a sectoarelor în care credem că urmează o creștere structurală”, a subliniat Rossen Ivanov.

Niklas Pichler, Managing Partner al companiei, a precizat că implicarea investitorilor nu se va limita la furnizarea capitalului, ci va include sprijin pentru achiziții, extinderea pe alte piețe și dezvoltarea structurilor de conducere.

„Obiectivul nostru este să ajutăm companiile ambițioase din regiune să devină lideri internaționali. Combinăm capitalul de creștere cu sprijin concret pentru intrarea pe noi piețe, realizarea de achiziții și consolidarea echipelor de management. Ca partener activ, lucrăm îndeaproape cu fondatorii, le susținem viziunea și, în același timp, îi ajutăm să dezvolte capacitățile necesare pentru următoarea etapă de creștere”, a adăugat Niklas Pichler.

Noul vehicul investițional continuă strategia BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund I SCSp (BPSEEF I), lansat în anul 2021, care a ajuns la o dimensiune finală de 126 de milioane de euro.

Prin intermediul primului fond, BlackPeak Capital a finanțat 11 companii și a realizat 16 achiziții suplimentare de tip add-on, prin care societățile din portofoliu și-au extins activitatea.

Conform datelor prezentate de administratorii fondului, veniturile companiilor finanțate au înregistrat o creștere anuală de 34% în ultimii cinci ani.

BPSEEF I a început deja să returneze investitorilor o parte semnificativă din capitalul plasat, după finalizarea unor tranzacții de ieșire din investiții.

Una dintre acestea a fost vânzarea companiei euShipments către Austrian Post. Fondul a realizat și două exituri parțiale, în cadrul companiilor GenePlanet și Wiser Technology.

BlackPeak Capital are deja experiență pe piața românească, unde a finanțat Verdino, companie cunoscută pentru producția de alternative vegetale la preparatele din carne, inclusiv mici și cârnăciori.

Investitorii bulgari au achiziționat o participație minoritară în societatea fondată de antreprenorii Raul Ciurtin și Eberhart Răducanu.

Această investiție face parte din activitatea desfășurată de BlackPeak Capital în regiune înaintea lansării BPSEEF II, fond prin care compania urmărește noi participații în afaceri românești.

BlackPeak Capital a fost înființată în anul 2014 și activează pe piața investițiilor de tip growth equity, care presupun finanțarea companiilor aflate într-o etapă de dezvoltare accelerată.

Modelul său investițional se bazează pe alocarea unor sume cuprinse între 7 și 20 de milioane de euro pentru fiecare tranzacție, în principal în companii din Bulgaria, România, Croația, Slovenia și Serbia. Firma analizează, de asemenea, oportunități în alte economii din Europa Centrală și de Est.

BlackPeak Capital colaborează cu antreprenorii pentru dezvoltarea afacerilor atât prin creștere organică, cât și prin achiziționarea altor companii, utilizând strategii de consolidare a poziției pe piețele regionale și internaționale.

De la înființare, firma a atras angajamente de capital cumulate de peste 280 de milioane de euro prin cele trei fonduri ale sale.

BlackPeak Capital are o prezență regională prin echipele și birourile sale din Sofia, București, Zagreb, Belgrad, Ljubljana și Viena.