Cristela Georgescu contestă argumentele procurorilor în cazul lui Călin Georgescu. Soția fostului candidat cere explicații: Autoriza interceptarea și fotografierea numai în spațiul public

Cristela Georgescu a contestat luni, 9 noiembrie, argumentele procurorilor privind prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu, prezentate în presă. Soția fostului candidat la alegerile prezidențiale susține că mandatul de supraveghere permitea interceptări și fotografieri exclusiv în spațiul public, nu în locuința familiei. Aceasta reclamă și faptul că documentele judiciare ar fi ajuns în presă înainte de a fi comunicate apărării. Declarațiile au fost făcute în ziua în care Tribunalul București examinează cererea de înlocuire a arestării preventive cu o măsură mai puțin restrictivă.

Cristela Georgescu a reacționat public la informațiile apărute în presă despre argumentele folosite de procurori pentru menținerea arestării preventive a soțului său, susținând că există neclarități privind limitele supravegherii autorizate de instanță.

Într-o înregistrare video publicată pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu, aceasta a afirmat că măsurile de supraveghere ar fi fost permise numai în spațiile publice, fără să includă domiciliul în care locuiește familia.

„Mandatul de supraveghere autoriza interceptarea și fotografierea noastră numai în spațiul public, nu în locuința noastră”, a declarat Cristela Georgescu.

Soția fostului candidat prezidențial a susținut, de asemenea, că documentul care conține argumentele judiciare nu le-ar fi fost comunicat oficial nici membrilor familiei, nici reprezentanților legali.

„Nici avocații noștri, nici noi, familia, nu am primit documentul în mod oficial, doar presa”, a precizat aceasta.

Referindu-se la împrejurările în care informațiile au devenit publice, Cristela Georgescu a adăugat:

„Dacă a fost intenționat sau nu, asta vă las să judecați singuri”, a afirmat soția fostului candidat.

Declarațiile Cristelei Georgescu au fost făcute în contextul procedurilor judiciare desfășurate luni la Tribunalul București, unde este examinată solicitarea privind înlocuirea arestării preventive a lui Călin Georgescu cu arest la domiciliu sau control judiciar.

În același mesaj, soția fostului candidat a criticat modul în care au fost prezentate public informațiile din documentele judiciare, considerând că relatările ar trebui să includă atât argumentele acuzării, cât și elementele invocate de apărare.

„Dacă presa are acces la documente judiciare înainte a apărării și a celor implicați, are și minima obligație de bună credință de a prezenta întreaga imagine, nu doar o versiune selectivă în care un om nevinovat e prezentat ca infractor”, a declarat Cristela Georgescu.

Afirmațiile acesteia reprezintă poziția exprimată de familie în legătură cu procedura judiciară și cu informațiile apărute în spațiul public.

Un alt aspect contestat de Cristela Georgescu privește presupusa tentativă de distrugere a unor dispozitive de supraveghere, despre care aceasta susține că ar fi fost invocată de procurori pentru a argumenta necesitatea menținerii măsurii preventive.

Potrivit declarațiilor sale, relatate de News.ro, documentele prezentate în presă ar indica faptul că autorizarea supravegherii audio-video și a fotografierii se limita la mediul public, ceea ce ridică, în opinia sa, întrebări referitoare la eventuala existență a unor asemenea echipamente în locuința familiei.

„Procurorii au invocat presupusa tentativă de distrugere a aparaturii de supraveghere din casa noastră, drept comportament infracțional și argument principal pentru prelungirea arestării preventive. Dar, din motivația apărută în presă, citim că supravegherea audio-video și fotografierea au fost autorizate în baza unui mandat exclusiv în mediul public, nu în casa în care trăim împreună cu copiii noștri minori”, a susținut Cristela Georgescu.

Aceasta a făcut referire și la evaluarea mandatului de către Curtea de Apel, susținând că instanța ar fi apreciat documentul ca fiind relevant pentru soluționarea contestației, fără ca motivarea prezentată public să clarifice toate aspectele privind supravegherea.

„Curtea de Apel a primit acest mandat la dosar și l-a considerat «concludent și util» pentru soluționarea contestației. Acestea sunt cuvintele judecătorilor. Dar unde este atunci analiza acestei probe în motivație? Și cum se împacă acuzațiile din nou dosar penal cu faptul că supravegherea era autorizată doar în mediul public? Până la urmă, au existat asemenea aparate în casa noastră? Dacă da, în baza cărui mandat au fost instalate? Iar dacă nu, ce aparatură urma să fie perturbată sau distrusă încât să justifice un nou dosar penal? Nu găsesc nicio prezentare explicită a acestor aspecte în motivația dată presei”, a continuat soția lui Călin Georgescu.

Cristela Georgescu a adus în discuție și un pasaj de la pagina 29 a motivării judiciare, despre care afirmă că ar conține o evaluare a instanței referitoare la nivelul suspiciunilor care susțin noile acuzații informatice.

Potrivit interpretării prezentate de aceasta, judecătorii ar fi constatat că respectivele acuzații nu îndeplinesc, în acest moment, condiția suspiciunii rezonabile necesare pentru justificarea unei măsuri preventive.

Soția fostului candidat a susținut că această constatare ar trebui să beneficieze de aceeași atenție publică precum argumentele formulate de procurori.