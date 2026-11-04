Crin Antonescu îi ia apărarea lui Călin Georgescu: E dus precum Horea, Cloșca și Crișan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătușe

Crin Antonescu contestă modul în care este tratat Călin Georgescu în timpul procedurilor judiciare din România. Fostul lider PNL susține că menținerea acestuia în arest de peste o lună și transportarea cu cătușe la tribunal sunt excesive. El consideră că arestul la domiciliu ar fi fost o măsură rezonabilă. Antonescu afirmă, de asemenea, că președintele țării ar fi trebuit să semnaleze public situația.

Crin Antonescu critică măsurile aplicate lui Călin Georgescu, precizând că poziția sa față de tratamentul acestuia nu reprezintă o susținere a mesajelor sau a acțiunilor sale politice. În declarațiile acordate pentru Marius Tucă Show, fostul lider liberal a susținut că modul în care este transportat fostul candidat la alegerile prezidențiale este disproporționat.

Antonescu a invocat perioada de peste o lună petrecută în detenție și deplasările la tribunal cu cătușe. În opinia sa, aceste măsuri ar echivala cu tratamentul aplicat unor persoane acuzate de fapte violente.

„Nu gust, nu cumpăr politic ce face Călin Georgescu. Dar faptul că omul ăla, un om, un cetățean al României, a depășit o lună de zile de când stă închis și îl duc cu cătușe în fiecare zi la tribunal și înapoi, ca și cum ar fi un violator, un criminal în serie, un ucigaș, un terorist, este absolut scandalos. Deci nu se poate”, a spus Antonescu.

Fostul lider PNL a contestat și interpretarea unui gest atribuit lui Georgescu drept salut legionar, susținând că imagini cu alte persoane publice care salută mulțimea ar putea fi interpretate în același mod.

În argumentația sa, Antonescu a făcut referire la fotografii distribuite pe internet în care apar Nicușor Dan, Ursula von der Leyen și el însuși. Acesta consideră că ridicarea mâinii pentru salutarea publicului poate reprezenta o mișcare obișnuită și a pus sub semnul întrebării încadrarea penală invocată.

„Faptul că tu te apuci să îi faci un dosar pentru că ăla a făcut salutul așa-zis legionar… S-au publicat poze pe internet cu Nicușor Dan, cu mine, cu Ursula von der Leyen, cu zeci de oameni publici, este o mișcare naturală. Ridici din mână, saluți un public, să îl califici, să îl încadrezi penal drept salut legionar. Unde există noțiunea asta? În ce lege?”, afirmă Antonescu.

În privința măsurii preventive, Antonescu a afirmat că supravegherea la domiciliu ar fi reprezentat o soluție rezonabilă, fără să se pronunțe asupra vinovăției persoanei cercetate. El a descris presupusa înșelăciune la care se referă drept o chestiune între persoane private.

„Faptul că un om care a comis sau n-a comis, nici nu discut, o înșelăciune, până la urmă o chestiune între privați, chiar nu poate sta, fie și cu poliția la ușă, arestat la domiciliu, și e dus precum Horea, Cloșca și Crișan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătușe? Gândește-te că ai fi tu, că aș fi eu, că ar fi cineva apropiat nouă. Nu se poate. Așa ceva este într-adevăr scandalos”, precizează politicianul.

Antonescu a susținut că președintele țării și formațiunile politice care se opun lui Georgescu ar fi trebuit să exprime public îngrijorări privind tratamentul acestuia. Totodată, fostul lider liberal a precizat că nu deține elemente care să indice existența unor presiuni asupra magistraților.

„Să presupunem că suntem într-o societate cu adevărat democratică. Nu am niciun element să spun că cineva i-a îndemnat sau i-a presat pe judecători, pe magistrați să facă asta sau ailaltă. Forțe politice care nu au nimic comun cu Călin Georgescu sau cu AUR sau cu cine mai susține, care sunt împotriva lor, președintele țării, care nu are, cum să spun, de a face cu mișcarea suveranistă și face cordon sanitar, ar fi avut datoria să iasă și să spună: băi, totuși, cam ciudat ce se întâmplă cu un cetățean de-al meu”, a mai spus acesta.

În privința procedurilor judiciare, Curtea de Apel București a acceptat contestația depusă de procurorii DIICOT și a hotărât prelungirea arestării preventive a fostului candidat la prezidențiale. Acuzațiile din dosar vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave.