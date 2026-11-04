Black Friday 2026 începe pe 6 noiembrie. Românii au pus deja peste 2 milioane de produse la favorite

Românii au adăugat la favorite peste 2 milioane de produse pe eMAG în zilele de 2 și 3 noiembrie, înainte de Black Friday 2026. Numărul este cu 20,4% mai mare decât în perioada comparabilă din 2025. Cea de-a 16-a ediție a evenimentului organizat de platformă se desfășoară pe 6 noiembrie. Articolele de fashion, sport și travel, precum și cele auto au înregistrat cele mai mari creșteri ale interesului cumpărătorilor.

Pregătirile pentru Black Friday 2026 au adus o creștere a numărului de produse salvate de clienți, potrivit unui comunicat transmis de eMAG pe 4 noiembrie. În primele două zile ale săptămânii, luni și marți, utilizatorii au adăugat la favorite peste 2 milioane de articole, cu 20,4% mai multe decât în zilele comparabile de anul trecut.

În aceeași perioadă, platforma a înregistrat și o creștere de două cifre a numărului de vizitatori. Răzvan Acsente, CMO eMAG România, Bulgaria și Ungaria, a descris modul în care cumpărătorii își pregătesc listele înaintea evenimentului.

„Românii se pregatesc înainte de Black Friday: caută, compară și salvează produsele în favorite, astfel încât să fie pregătiți pe 6 noiembrie, dimineața devreme. Cu 20% mai multe produse adăugate la favorite în zilele de luni și marți și cu o creștere de 2 cifre din punct de vedere al vizitatorilor față de aceeași perioadă a anului trecut, arată un interes sporit față de cele mai mici prețuri din an”, a declarat Răzvan Acsente, CMO eMAG România, Bulgaria și Ungaria.

Articolele de fashion conduc clasamentul creșterilor înaintea evenimentului, cu un avans de 28% față de aceeași perioadă din 2025. Indicatorul folosit pentru această comparație este numărul de vizualizări ale paginilor de produs.

Categoria sport și travel a consemnat o creștere de 20%, iar produsele auto au atras cu 15% mai multe vizualizări. Acestea sunt cele trei categorii pentru care platforma a raportat cele mai mari creșteri ale interesului clienților.

Pentru Black Friday, pe 6 noiembrie, compania anunță peste 1,8 milioane de produse la prețuri pe care le prezintă drept cele mai mici din an. Oferta include și servicii și experiențe, precum și posibilitatea de plată în până la 36 de rate cu dobândă de 0%.

Expedierea comenzilor va începe chiar în ziua evenimentului, iar planul logistic prevede ca peste 500.000 de produse să plece din depozitele eMAG către clienți în primele 24 de ore.

Calendarul anunțat de companie stabilește data de 21 noiembrie ca termen până la care toate comenzile urmează să fie livrate.

Înființată în 2001, eMAG s-a dezvoltat pe piețele din România, Ungaria și Bulgaria, cu obiectivul declarat de a-i ajuta pe clienți să economisească timp și bani. Oferta platformei cuprinde atât produsele comercializate direct, cât și articolele puse la vânzare de partenerii din Marketplace.

În România, serviciile disponibile includ aplicația mobilă, livrarea rapidă la easybox, un termen de retur de 30 de zile și rambursarea rapidă prin Instant Money Back. Clienții au, de asemenea, acces la opțiuni flexibile de plată prin eMAG Wallet.

Abonamentul Genius oferă livrare gratuită peste un anumit prag în cinci aplicații de comerț electronic: eMAG, Fashion Days, Freshful, Glovo și Flip.

Pentru antreprenorii români care vând prin Marketplace, compania pune la dispoziție programe și instrumente destinate extinderii afacerilor în Europa Centrală și de Est. Printre acestea se numără Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads și campaniile comerciale organizate pe platformă.