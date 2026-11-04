O nouă platformă digitală pentru antreprenorii care au nevoie de finanțare. Pot primi microcredite de până la 10.000 de lei

Claret Credit, instituție financiară nebancară aflată în top 10 pe piața românească în funcție de active, lansează o nouă identitate de brand și o interfață digitală modernizată, menită să faciliteze accesul companiilor la finanțare online. Anunțată la București, la 2 noiembrie 2026, schimbarea marchează o nouă etapă în dezvoltarea companiei și reflectă investițiile realizate în ultimii ani pentru extinderea serviciilor, digitalizarea proceselor de creditare și îmbunătățirea experienței clienților.

Prin această schimbare, Claret Credit își continuă strategia de creștere, concentrându-se pe simplificarea accesului la capital, reducerea timpilor de răspuns și dezvoltarea unor soluții de finanțare adaptate nevoilor fiecărei afaceri.

CEO-ul companiei, Mircea Lupu, a explicat că noua identitate reflectă evoluția Claret Credit din ultimii ani și direcția de dezvoltare pentru perioada următoare. Compania și-a extins echipa, a diversificat soluțiile de finanțare și a investit în tehnologie pentru a răspunde mai bine solicitărilor antreprenorilor. Rebrandingul continuă aceste schimbări și urmărește consolidarea brandului.

Potrivit conducerii, obiectivul este ca antreprenorii să poată obține finanțare mai simplu și mai rapid, printr-un proces transparent. În același timp, compania consideră că fiecare afacere are nevoi și provocări proprii, iar tehnologia nu poate înlocui experiența și relația directă cu clienții. Din acest motiv, Claret Credit va păstra accentul pe flexibilitate și pe soluții adaptate fiecărui business. Instrumentele digitale sunt utilizate pentru reducerea birocrației și eficientizarea proceselor, în timp ce abordarea umană rămâne o componentă importantă a serviciilor.

„Noua identitate Claret Credit reflectă evoluția companiei din ultimii ani și direcția în care vrem să mergem mai departe. Ne-am dezvoltat echipa, am diversificat soluțiile de finanțare și am investit în tehnologie pentru a răspunde mai bine nevoilor antreprenorilor. Rebrandingul vine firesc în continuarea acestor schimbări și reprezintă un pas important în consolidarea brandului nostru. Vrem ca antreprenorii să obțină finanțare mai simplu, mai rapid și printr-un proces mai transparent. În același timp, știm că fiecare afacere are propriile nevoi și provocări, iar tehnologia nu poate înlocui experiența și relația directă cu clienții. De aceea, continuăm să punem accent pe flexibilitate și pe soluții adaptate fiecărui business. Tehnologia ne ajută să reducem birocrația și să eficientizăm procesele, dar abordarea umană rămâne esențială”, a declarat Mircea Lupu, CEO Claret Credit.

Noua identitate Claret Credit include un logo și un design modern, construite în jurul a patru valori: Modern, Rapid, Digital și Transparent. Acestea reflectă direcțiile în care compania își dezvoltă serviciile, respectiv accesul mai facil la finanțare, rapiditatea proceselor, soluțiile digitale și furnizarea unor informații clare în fiecare etapă.

Rebrandingul nu se limitează la schimbarea elementelor vizuale, ci include și o nouă interfață pentru desktop și dispozitive mobile. Aceasta urmărește să ofere o experiență de finanțare mai eficientă. Verificările automate reduc timpul necesar operațiunilor administrative, astfel încât echipa Claret Credit să se poată concentra mai mult pe consultanță și identificarea soluțiilor potrivite pentru fiecare companie.

Claret Credit a simplificat procesele de creditare pentru a răspunde mai rapid nevoilor de finanțare ale companiilor. Noile fluxuri digitale reduc formalitățile și permit antreprenorilor să inițieze cereri de credit online, fără să fie necesară deplasarea la sediul companiei în etapele de analiză.

Pentru microcreditele de până la 10.000 de lei, întregul proces se desfășoară online, de la depunerea cererii până la virarea banilor în cont. În cazul solicitărilor eligibile și aprobate, fondurile pot ajunge la beneficiar în maximum patru ore.

Aceste finanțări pot acoperi nevoi imediate de lichiditate, precum plata furnizorilor, achiziția de stocuri sau gestionarea decalajelor temporare dintre plăți și încasări.

Pentru creditele de până la 50.000 de lei, garantate cu bilet la ordin, precum și pentru cele cu garanție ipotecară de până la 3 milioane de lei, antreprenorii pot primi un răspuns preliminar privind eligibilitatea în maximum 20 de minute.

Procesul este digitalizat până la etapa semnării contractului și presupune transmiterea documentelor, verificarea identității și analiza financiară. Prezența fizică a clientului este necesară numai pentru semnarea contractului.

În spatele acestor fluxuri digitale se află procese automatizate și verificări în baze de date precum Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) și Portalul Instanțelor de Judecată. Aceste verificări reduc timpul alocat operațiunilor administrative, însă nu elimină analiza individuală a solicitărilor.

Compania pregătește următoarea etapă de dezvoltare a serviciilor digitale, prin investiții menite să simplifice suplimentar procesele interne și interacțiunea cu clienții.

Printre proiectele planificate pentru următorii ani se numără dezvoltarea instrumentelor de monitorizare a portofoliului, integrarea treptată a agenților de inteligență artificială în anumite activități operaționale și consolidarea securității cibernetice.