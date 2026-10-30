16,5 miliarde de euro pentru agricultura României prin viitorul program PPNR. Dorian Filote: Încă 3,9 miliarde, investiții în mediul rural

Viitorul program european de finanțare va aduce României 16,5 miliarde de euro pentru agricultură și alte 3,9 miliarde de euro pentru investiții în mediul rural. Dorian Filote, reprezentant al DG Agri din cadrul Comisiei Europene, a explicat la Indagra ce fonduri vor putea accesa fermierii, ce măsuri se păstrează și cum se va schimba Politica Agricolă Comună.

Târgurile Indagra și Indagra Food au început miercuri, la Romexpo București, unde aproape 400 de companii din 16 țări își prezintă produsele, echipamentele și tehnologiile destinate agriculturii și industriei alimentare.

Expoziția reunește soluții pentru întregul lanț de producție agroalimentară, de la semințe, sisteme de irigații și utilaje agricole până la tehnologii de procesare, ambalare, refrigerare și comercializare a produselor.

Pavilionul B1 este rezervat Indagra, unde vizitatorii pot descoperi semințe și material săditor, fertilizanți, echipamente pentru sere și solarii, sisteme de irigații, tehnologii pentru zootehnie și soluții digitale pentru gestionarea fermelor.

Platformele exterioare găzduiesc tractoare, utilaje agricole și echipamente pentru grădinărit și silvicultură. Tot aici, zona zootehnică include exemplare vii, iar demonstrațiile practice le oferă fermierilor posibilitatea de a vedea utilajele în funcțiune și de a discuta direct cu furnizorii.

În Pavilionul B2, dedicat Indagra Food, sunt expuse echipamente pentru procesarea, ambalarea și refrigerarea alimentelor, ingrediente și soluții destinate magazinelor, hotelurilor și restaurantelor. Evenimentul include și producători de alimente și băuturi, printre care se numără companii locale și artizanale, prezente atât în spațiile interioare, cât și în cele exterioare.

Târgurile pot fi vizitate de miercuri până sâmbătă, între orele 09:00 și 18:00, iar duminică, în intervalul 09:00–16:00. Prețul unui bilet de intrare pentru o zi este de 30 de lei/persoană.

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Dorian Filote, coordonator Securitate Alimentară și Piețe la DG Agri (Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene) le-a oferit detalii reprezentanților sectorului agricol prezenți la Indagra despre viitorul PPNR (Planul de Parteneriat Național și Regional), programul care va urma să înlocuiască actualul PNRR.

Filote a explicat că programul trebuie pregătit în colaborare cu autoritățile locale, partenerii instituționali și organizațiile din sectorul agricol, inclusiv fermierii, cooperativele și organizațiile de producători.

La nivel european, dintr-un buget total de 865 de miliarde de euro, 300 de miliarde sunt rezervate agriculturii. Aproximativ 293 de miliarde de euro sunt destinate sprijinului pentru venituri, inclusiv plăților directe și investițiilor. Acest buget include atât formele de sprijin cunoscute din actualul Pilon 1, cât și cea mai mare parte a măsurilor existente pentru dezvoltare rurală.

Pentru România, alocarea totală în cadrul programului unic este de 55,5 miliarde de euro, dintre care 16,5 miliarde de euro sunt rezervate agriculturii.

În acest buget sunt incluse plățile directe și cele pe suprafață, sprijinul cuplat, plățile pentru fermele mici, ajutoarele pentru zonele cu constrângeri naturale, măsurile agroecologice și climatice, sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru noii fermieri. Aceste instrumente corespund, în mare parte, măsurilor deja cunoscute din actuala Politică Agricolă Comună.

Pe lângă cele 16,5 miliarde de euro destinate agriculturii, Comisia Europeană a stabilit o țintă de 10% din celelalte fonduri pentru investiții în mediul rural. În cazul României, această componentă se ridică la 3,9 miliarde de euro. Împreună, cele două alocări se apropie de nivelul bugetului disponibil în prezent.

„Este un program care trebuie pregătit împreună cu autoritățile locale, împreună cu partenerii, împreună cu organizațiile — în cazul capitolului de agricultură, împreună cu fermierii, cooperativele, cu organizațiile de producători și așa mai departe. Financiar, ce-nseamnă asta? Din cele 865 de miliarde la nivel european, 300 de miliarde de euro sunt bani rezervați pentru agricultură. Aici intră 293 și ceva de miliarde care sunt pentru sprijinul pentru venit, ce știați acum și ce primiți acum: plăți directe, tot ce înseamnă investiții… Ce știați acum că primiți din Pilonul 1 se regăsește în acest buget care este rezervat pentru agricultură, plus o mare parte din ce știați că sunt măsuri pentru dezvoltare rurală. Cea mai mare parte se regăsește în acești bani. Pe lângă cei 293 de miliarde, mai sunt încă 6 miliarde propuși de Comisia Europeană pentru ceea ce se numește «Unity Safety Net» — este o rezervă de criză la nivel european pentru a răspunde situațiilor de volatilitate a piețelor, probleme sectoriale, crize care necesită activarea rezervei europene. România are alocate, la nivel național, pentru acest program unic, 55,5 miliarde de euro. Din aceștia, 16,5 miliarde sunt bani care sunt rezervați pentru agricultură. În aceste 16,5 miliarde intră plățile directe, plățile pe suprafață pe care le știți foarte bine, sprijinul cuplat, plățile pentru fermele mici, plățile pentru zone cu constrângeri naturale, acțiunile agro-ecologice, climatice, sprijinul pentru fermierii mici, sprijinul pentru instalarea tinerilor, pentru instalarea noilor fermieri și așa mai departe. Practic, măsurile pe care le știți foarte bine din ce este acum Politica Agricolă Comună și modul în care se implementează ea Pe lângă aceste 16,5 miliarde de euro, din ceilalți bani care nu sunt rezervați numai pentru fermieri, care nu intră numai în buzunarul agricultorului, Comisia a mai pus o țintă de 10% care trebuie să se ducă pentru investiții în mediul rural. Sunt bani care se duc pentru zonele rurale și care, practic, pentru România înseamnă 3,9 miliarde de euro. Deci, per total, aveți 16,5 plus 3,9 miliarde de euro, care vă duce mai mult sau mai puțin în zona de buget pe care o aveți în prezent. În acești 3,9 miliarde de euro intră practic măsuri — sau pot intra, dacă statul membru decide să facă asta împreună cu dumneavoastră —, măsuri care nu sunt între cele eligibile în banii puși deoparte pentru agricultură: măsuri de tip LEADER, spre exemplu, care sunt foarte interesante pentru dumneavoastră; măsuri de înființare și dezvoltare a afacerilor non-agricole; măsuri de consiliere, de formare, inovare, tot ce-nseamnă schimb de cunoștințe; proiecte de turism local, de patrimoniu; comunități energetice în mediul rural… Astea sunt tipuri de măsuri care pot intra în cei 3,9 miliarde de euro”, a spus Dorian Filote în cadrul târgului Indagra.

În ceea ce privește schimbările propuse, Dorian Filote a arătat că Politica Agricolă Comună rămâne esențială pentru securitatea alimentară și viabilitatea fermelor. El a amintit că propunerea Comisiei Europene a fost validată deja în iunie, printr-un acord parțial asupra mandatului Consiliului pentru negocierile cu Parlamentul European.

Potrivit coordonatorului DG Agri, instrumentele utilizate în prezent de fermieri vor fi păstrate, simplificate și dezvoltate. Acestea includ sprijinul pentru venituri, investițiile, instalarea tinerilor fermieri, gestionarea riscurilor și măsurile privind mediul și clima.

Filote a explicat că propunerea urmărește flexibilizarea bugetului, astfel încât acesta să răspundă mai bine nevoilor locale. Totodată, Comisia Europeană își propune reducerea birocrației și orientarea mai precisă a sprijinului către fermieri, cu menținerea obiectivelor comune la nivel european.