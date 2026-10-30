Petrișor Peiu critică rectificarea bugetară pregătită de Guvern: Marile datorii ale statului vor rămâne nerezolvate

Petrișor Peiu consideră că rectificarea bugetară pregătită de Ministerul Finanțelor reprezintă o soluție limitată, menită să acopere cheltuielile urgente, fără să rezolve problemele structurale ale economiei. Într-o intervenție la Realitatea Plus, acesta a criticat estimările economice pe care se bazează calculele Guvernului, avertizând că datoriile restante ale statului către furnizori, evaluate la 27-28 de miliarde de lei după primul semestru, ar putea rămâne nerezolvate și ar putea fi reportate pentru anul viitor.

Petrișor Peiu consideră că actuala rectificare bugetară are un caracter limitat și reprezintă o soluție de avarie, adoptată în lipsa unui acord politic pentru măsuri economice mai consistente. Potrivit acestuia, intervenția Guvernului urmărește în principal acoperirea unor cheltuieli urgente, fără să presupună decizii politice majore sau reforme complicate.

Economistul atrage atenția că fundamentarea rectificării se bazează pe perspectiva unor venituri nominale mai mari, generate de inflație. În acest context, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ar miza pe posibilitatea suplimentării deficitului bugetar cu aproximativ 3 miliarde de lei.

Peiu contestă însă premisele acestor calcule și consideră că evoluția economiei ar putea fi mai slabă decât cea anticipată de autorități. Unul dintre punctele criticate este prognoza Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care estimează o inflație de 6,4% la finalul anului și o contracție economică de numai 0,4%.

În opinia sa, atingerea acestor valori este puțin probabilă, având în vedere evoluția indicatorilor economici din primele opt luni ale anului, până la finalul lunii august. O estimare prea optimistă a inflației și a evoluției produsului intern brut poate conduce la calcule bugetare nerealiste, întrucât creșterea economică nominală nu reflectă neapărat o îmbunătățire reală a economiei.

O altă problemă semnalată de Petrișor Peiu este reprezentată de restanțele statului către furnizori. Obligațiile neachitate se ridicau la aproximativ 27-28 de miliarde de lei după primul semestru, însă nivelul lor actual nu este cunoscut. Potrivit acestuia, actuala rectificare bugetară riscă să nu rezolve problema acestor datorii.

Peiu estimează că o intervenție bugetară mai amplă va veni prea târziu pentru cheltuielile din domenii precum sănătatea și educația. În schimb, aceasta ar urma să fie realizată spre finalul anului și să vizeze alocarea unor sume importante către administrațiile locale și finalizarea unor proiecte.

Economistul avertizează că marile datorii ale statului către furnizori ar putea rămâne fără soluție și ar putea fi transferate în bugetul anului viitor. El consideră că această practică se repetă în guvernările din ultimii cinci-șase ani.

„Eu cred că se înșală, pentru că prognozele pe baza cărora este construită această presupunere sunt cele furnizate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, care estimează o inflație de 6,4% la finalul anului, nivel greu de atins, și o scădere economică de numai 0,4%, ceea ce este, de asemenea, puțin probabil, având în vedere evoluția datelor din primele opt luni ale anului, până la finalul lunii august. Adevărata rectificare bugetară va veni destul de târziu pentru multe dintre cheltuielile din domenii precum sănătatea și educația. Ea va fi făcută spre finalul anului și va fi destinată alocării unor sume mari pentru a-i răsplăti pe primarii care au stat cuminți și care așteaptă să își finalizeze anumite proiecte. Marile datorii ale statului, cele de 27-28 de miliarde de lei reprezentând obligații de plată restante, vor rămâne nerezolvate. De fapt, nu știm la ce nivel au ajuns în prezent. Aceasta era valoarea lor după primul semestru al anului. Marile probleme legate de datoriile neplătite ale statului către furnizori vor rămâne însă fără soluție și vor fi reportate pentru anul viitor, potrivit unei practici care se repetă în guvernările din ultimii cinci-șase ani”, a declarat Petrișor Peiu la Realitatea.

Petrișor Peiu critică și menținerea lui Alexandru Nazare în funcția de ministru al Finanțelor. În opinia sa, dacă Guvernul dorește să corecteze problemele economice și bugetare, schimbarea conducerii ministerului ar fi trebuit să reprezinte un prim pas.

Acesta consideră că actuala situație economică este rezultatul suprapunerii scumpirilor la energie cu majorarea taxelor de consum, în special a TVA. Efectul combinat al celor două evoluții ar fi contribuit la accentuarea stagflației, caracterizată prin stagnare sau contracție economică și inflație ridicată.

Soluția propusă de Peiu este revenirea cotelor de TVA la nivelurile existente înainte de august 2025.

În ceea ce privește prețurile energiei, acesta apreciază că Guvernul a pierdut controlul asupra problemei. Potrivit lui Peiu, o eventuală corectare a dezechilibrelor din sectorul energetic nu poate fi realizată într-un interval mai scurt de doi ani.

„Dacă vrei să repari belelele făcute unei întregi economii de către Ministerul de Finanțe condus de Nazare, prin noul ministru, același Nazare, eu cred că este un punct de plecare greșit”, a mai spus acesta.

Criticile sale vizează astfel atât modul în care este construită rectificarea bugetară, cât și politicile fiscale și energetice care, în opinia sa, au contribuit la deteriorarea situației economice.