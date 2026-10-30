GIA, noul asistent AI din Ghișeul.ro. Românii vor putea plăti amenzile în mai puțin de 30 de secunde

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a anunțat lansarea GIA, un asistent digital bazat pe inteligență artificială, integrat în aplicația mobilă Ghișeul.ro. Disponibil non-stop pe Android și iOS, acesta le permite utilizatorilor autentificați să plătească taxe, impozite, amenzi și datorii către ANAF, să achite rovinieta, să descarce cazierul judiciar și să obțină informații despre pașaport, printr-o conversație în limbaj natural. Una dintre principalele funcționalități permite plata amenzilor prin fotografierea procesului-verbal, sistemul extrăgând automat datele necesare efectuării tranzacției.

Autoritatea pentru Digitalizarea României a anunțat lansarea GIA, un asistent digital bazat pe inteligență artificială, integrat în aplicația mobilă Ghișeul.ro, disponibilă pentru dispozitivele cu sisteme de operare Android și iOS.

Noul instrument este conceput pentru a facilita accesul cetățenilor la serviciile publice digitale, permițându-le să efectueze diverse operațiuni printr-o conversație în limbaj natural, fără să fie nevoiți să navigheze separat prin diferitele secțiuni ale platformei.

GIA este disponibil non-stop și poate fi utilizat de persoanele autentificate în aplicație pentru plata impozitelor, amenzilor și datoriilor către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

De asemenea, asistentul permite achitarea rovinietei, descărcarea cazierului judiciar și consultarea istoricului plăților efectuate.

Pe lângă aceste operațiuni, GIA poate furniza răspunsuri personalizate în funcție de datele existente în profilul utilizatorului și poate consulta informații publice relevante pentru a oferi răspunsuri la solicitările adresate.

Astfel, utilizatorii pot obține informații și pot accesa servicii administrative prin intermediul aceleiași interfețe conversaționale.

Una dintre principalele funcționalități ale noului asistent digital este posibilitatea de a plăti amenzile prin simpla fotografiere a procesului-verbal de constatare a contravenției.

În loc să introducă manual toate informațiile necesare efectuării plății, utilizatorul poate fotografia documentul, iar sistemul identifică și extrage automat datele relevante.

Printre informațiile preluate se numără suma de plată, instituția care a emis procesul-verbal și codul de plată.

După extragerea acestor date, utilizatorul poate confirma tranzacția. Potrivit Autorității pentru Digitalizarea României, întregul proces de confirmare a plății poate fi realizat în mai puțin de 30 de secunde.

Funcționalitatea urmărește simplificarea procedurii de achitare a amenzilor și reducerea timpului necesar pentru completarea manuală a informațiilor de plată.

Prin integrarea acestei opțiuni în Ghișeul.ro, plata unei amenzi poate fi inițiată direct din aplicația mobilă, folosind informațiile extrase automat din fotografia documentului.

Noul asistent digital nu se limitează la efectuarea plăților, ci oferă și îndrumare pentru obținerea pașaportului.

Utilizatorii pot solicita informații despre documentele necesare, etapele care trebuie parcurse pentru realizarea unei programări și plata taxei aferente.

Toate aceste informații sunt disponibile prin intermediul conversației cu GIA, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să acceseze site-uri externe pentru a identifica procedurile administrative.

Prin această funcționalitate, asistentul urmărește să simplifice accesul la informațiile necesare pentru obținerea documentelor și să centralizeze îndrumarea administrativă în aplicația Ghișeul.ro.

Lansarea asistentului GIA face parte din procesul de dezvoltare a serviciilor publice digitale și de integrare a unor instrumente bazate pe inteligență artificială în relația dintre cetățeni și administrație.

Costinel-Bogdan Dumitru, ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, a prezentat integrarea asistentului în Ghișeul.ro drept un pas de la digitalizarea pasivă la servicii publice proactive și interoperabile.

Această abordare presupune dezvoltarea unor servicii digitale care să faciliteze interacțiunea cu instituțiile publice și să permită accesarea mai simplă a informațiilor și operațiunilor administrative.

„Integrarea asistentului GIA în Ghișeul.ro marchează trecerea de la digitalizarea pasivă la servicii publice proactive și interoperabile”, a declarat Costinel-Bogdan Dumitru, ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială.

Platforma Ghișeul.ro are în prezent peste 3,6 milioane de utilizatori activi, reprezentând baza de utilizatori căreia i se adresează noile funcționalități digitale. Integrarea asistentului GIA extinde posibilitățile de utilizare a platformei, prin introducerea unei modalități conversaționale de accesare a serviciilor publice.

Pentru anul 2026 sunt planificate noi funcționalități, menite să dezvolte în continuare capacitățile asistentului digital. Printre acestea se numără extinderea numărului de servicii care vor putea fi accesate prin conversație, astfel încât utilizatorii să poată realiza mai multe operațiuni fără a părăsi interfața asistentului.

O altă funcționalitate planificată este introducerea unui istoric al interacțiunilor cu chatbotul. Aceasta le-ar permite utilizatorilor să consulte conversațiile anterioare purtate cu GIA.

De asemenea, autoritățile au în vedere extinderea accesului la asistent și pentru persoanele care nu dețin un cont pe platforma Ghișeul.ro. Prin aceste dezvoltări, ADR urmărește să extindă accesul la serviciile digitale și să simplifice interacțiunea cetățenilor cu administrația publică.