Volkswagen pune pe pauză Golf electric. Proiectul, blocat de problemele financiare ale grupului german

Volkswagen a luat o decizie dificilă în privința unuia dintre cele mai cunoscute modele ale sale. Producătorul auto german a oprit lucrările la versiunea electrică Golf. Încearcă să reducă cheltuielile și să limiteze pierderile.

Grupul german Volkswagen a decis să suspende lucrările la dezvoltarea unei versiuni electrice a modelului Golf, proiect care urma să fie realizat la sediul central al companiei din Wolfsburg. Măsura vine în contextul în care producătorul auto analizează reduceri drastice de costuri, care afectează inclusiv planurile privind unul dintre modelele sale emblematice.

Thomas Schaefer, directorul responsabil pentru mărcile de volum ale grupului Volkswagen, a explicat într-o notă internă, consultată vineri de agenția de presă Reuters, că decizia nu a fost una ușoară, având în vedere importanța modelului Golf atât pentru companie, cât și pentru orașul Wolfsburg. Schaefer a precizat că, în actualele condiții financiare, producătorul nu își mai poate permite cheltuielile necesare continuării proiectului.

„Ştiu ce înseamnă Golf pentru Volkswagen şi pentru Wolfsburg. De aceea, această decizie nu a fost deloc uşoară pentru noi. Pur şi simplu nu ne putem permite aceste cheltuieli în acest moment”, a declarat Schaefer.

Decizia reflectă presiunile financiare tot mai mari cu care se confruntă cel mai mare producător auto din Europa. Volkswagen continuă planurile de restructurare, care prevăd eliminarea a 100.000 de locuri de muncă și închiderea a până la patru fabrici din Germania.

Volkswagen a raportat joi cea mai mare pierdere trimestrială din ultimii zece ani și a făcut un nou apel către toate părțile interesate, inclusiv către sindicate, pentru a susține programul de restructurare al grupului german.

Potrivit unei note interne consultate de Reuters, uzina Volkswagen din Wolfsburg, considerată un simbol al tradiției germane în industria auto, înregistrează un deficit de 300 de milioane de euro față de obiectivul de reducere a costurilor stabilit de companie.

Deși fabrica din Wolfsburg nu se află printre unitățile vizate de o eventuală închidere, operațiunile Volkswagen din Germania sunt supuse unei presiuni tot mai mari pentru reducerea cheltuielilor. În același timp, angajații sunt nemulțumiți de decizia Audi, marcă din cadrul grupului german, de a investi patru miliarde de dolari într-o nouă fabrică în Statele Unite ale Americii.

Comitetul de întreprindere al Volkswagen a precizat că suspendarea lucrărilor preliminare la dezvoltarea modelului ID. Golf nu va afecta data lansării acestuia, întrucât timpul pierdut urmează să fie recuperat. Reprezentanții angajaților au atras însă atenția că înghețarea acestor cheltuieli reprezintă un nou semnal al tensiunilor financiare cu care se confruntă grupul.

ID. Golf este unul dintre primele modele planificate pentru noua arhitectură software SSP a Volkswagen, o platformă destinată întregului grup, prin care producătorul urmărește să reducă atât complexitatea vehiculelor, cât și costurile de producție.

Lansarea acestei platforme, programată inițial pentru 2026, a fost deja amânată. SSP reprezintă însă un element esențial în strategia Volkswagen de dezvoltare a unor automobile electrice mai competitive, în condițiile în care producătorii chinezi își extind prezența pe piața europeană.