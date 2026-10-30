Europa se pregătește pentru o iarnă cu presiuni pe piața carburanților. Decizia luată de 11 state UE

Unsprezece state membre ale Uniunii Europene s-au angajat să elibereze 20,5 milioane de barili de motorină din rezervele strategice până la sfârșitul lunii ianuarie 2027. Decizia vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind securitatea aprovizionării cu combustibili, în condițiile în care instabilitatea persistentă din Orientul Mijlociu continuă să afecteze piețele energetice internaționale.

Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Portugalia și Suedia sunt țările care au convenit să pună la dispoziție aceste cantități suplimentare. Angajamentul a fost asumat după declarația liderilor G7 privind securitatea energetică și apelul urgent lansat de Agenția Internațională pentru Energie (AIE). Guvernele semnatare au transmis că au luat deja măsuri și vor continua să acționeze pentru creșterea ofertei de petrol și produse rafinate pe termen scurt.

„Noi, membrii UE semnatari ai Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), am întreprins și întreprindem măsuri decisive pentru a crește oferta de țiței și produse rafinate pe termen scurt, prin eliberarea unor volume semnificative de rezerve strategice, inclusiv motorină”, se arată în declarația comună.

Inițiativa a fost prezentată de ministrul francez al Energiei, Roland Lescure, pe 29 octombrie, în marja reuniunii miniștrilor energiei desfășurate la Luxemburg. Anunțul vine după o acțiune internațională coordonată de AIE, prin care, în luna martie, au fost eliberați 42,6 milioane de barili de petrol și produse rafinate.

Aproape jumătate din volumele eliberate în martie au fost reprezentate de produse rafinate, inclusiv motorină. Grupul de monitorizare a petrolului din cadrul Comisiei Europene a descris disponibilitatea acestui combustibil drept „în continuare restrictivă”.

Deși Bruxelles-ul susține că nu sunt anticipate „lipsuri fizice” de combustibil, presiunile asupra prețurilor reprezintă o preocupare importantă. Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a avertizat că nivelurile foarte ridicate ale costurilor ar putea ajunge să îi afecteze în special pe consumatorii vulnerabili.

Pe 20 octombrie, petrolul Brent se tranzacționa la aproximativ 112 dolari pe baril, în creștere față de nivelurile de circa 40 de dolari înregistrate înainte de război. Evoluția reflectă tensiunile de pe piețele internaționale și riscurile generate de perturbarea fluxurilor de aprovizionare.

Uniunea Europeană este expusă problemelor de pe piața produselor petroliere rafinate, iar motorina are un rol esențial pentru mai multe sectoare economice. Transportul rutier, distribuția mărfurilor, agricultura și industria depind de disponibilitatea acestui combustibil, ceea ce face ca eventualele întreruperi ale aprovizionării să aibă efecte asupra activității economice.

Eliberarea rezervelor strategice, realizată și sub presiunea administrației Statelor Unite, poate aduce cantități suplimentare pe piață într-un interval scurt și poate contribui la reducerea presiunilor asupra prețurilor. Analiștii consideră însă că intervenția reprezintă o măsură temporară, care nu rezolvă vulnerabilitățile structurale ale sistemului energetic european, potrivit celor relatate de Euronews.

Cele unsprezece state membre au solicitat Comisiei Europene să intensifice supravegherea procesului de eliberare a stocurilor strategice, prin intermediul grupului de monitorizare a petrolului. Guvernele vor ca executivul european să colecteze lunar informații despre cantitățile puse la dispoziție, tipurile de produse și calendarul livrărilor.

Scopul acestei măsuri este de a oferi piețelor internaționale o imagine mai clară asupra volumelor suplimentare disponibile. Datele ar urma să faciliteze și coordonarea unor eventuale intervenții ulterioare, în cazul în care condițiile de aprovizionare se deteriorează.

Declarația comună evidențiază și importanța industriei europene de rafinare pentru securitatea energetică a blocului comunitar. Războiul prelungit din Orientul Mijlociu, atacurile asupra rafinăriilor din statele Golfului și loviturile ucrainene asupra instalațiilor de rafinare din Rusia au amplificat presiunile asupra unei piețe a motorinei deja tensionate.

Aceste evoluții au contribuit la creșterea prețurilor la energie și au accentuat riscurile pentru aprovizionarea internațională cu produse rafinate. În acest context, guvernele europene solicită grupului de monitorizare coordonat de Comisie să urmărească și producția rafinăriilor, precum și posibilitățile de majorare a capacităților acolo unde acest lucru este posibil.

Comisia Europeană a lansat recent un dialog strategic cu rafinăriile și producătorii europeni de combustibili, având ca obiectiv consolidarea securității aprovizionării. Bruxelles-ul a recunoscut că Uniunea Europeană are nevoie de rafinării funcționale, capabile să transforme țițeiul în produsele necesare economiei, precum motorina și combustibilul pentru avioane.

Eliberarea rezervelor strategice poate acoperi deficitele temporare de pe piață, însă efectele unei asemenea intervenții sunt limitate în timp. Stocurile de urgență nu pot înlocui producția afectată și nici nu pot elimina problemele generate de perturbarea lanțurilor internaționale de aprovizionare.

Analiștii atrag atenția că rezervele de petrol destinate situațiilor de urgență nu pot compensa pe termen lung eventualele pierderi ale capacităților de rafinare. Din acest motiv, funcționarea infrastructurii industriale europene rămâne un element important pentru asigurarea disponibilității combustibililor.

FuelsEurope, organizația comercială care reprezintă industria europeană de rafinare, a solicitat Comisiei Europene măsuri pentru protejarea competitivității acestui sector. Reprezentanții organizației au subliniat necesitatea unei „abordare care să protejeze competitivitatea industriei sale de rafinare” și au cerut Bruxelles-ului să creeze condițiile de investiții necesare transformării industriei.

Situația aprovizionării și evoluția angajamentelor asumate de guvernele europene urmează să fie analizate la reuniunea miniștrilor energiei din Uniunea Europeană, programată pentru 10 decembrie.

Întâlnirea le va oferi reprezentanților statelor membre posibilitatea de a evalua modul în care sunt puse în aplicare măsurile privind eliberarea rezervelor strategice. Discuțiile vor avea loc înainte de termenul-limită stabilit pentru sfârșitul lunii ianuarie 2027, până la care cele unsprezece țări s-au angajat să pună la dispoziție cele 20,5 milioane de barili de motorină.