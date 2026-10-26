Avertisment privind criza energetică în 2027. Agenția Internațională pentru Energie anunță o iarnă dificilă pentru Europa

Piețele energetice mondiale nu vor reveni în 2027 la situația de dinaintea izbucnirii războiului din Iran, avertizează Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE). Oficialul atrage atenția că Europa se pregătește pentru o iarnă dificilă, pe fondul reducerii importurilor de gaze din Rusia, al problemelor de aprovizionare din Orientul Mijlociu și al prețurilor ridicate ale petrolului. În același timp, cererea de motorină ar putea pune presiune suplimentară asupra piețelor energetice.

Declarațiile au fost făcute luni, 26 octombrie 2026, în cadrul conferinței Singapore International Energy Week, potrivit Reuters. Fatih Birol consideră că efectele conflictului din Iran, început la sfârșitul lunii februarie, vor continua să influențeze piața energiei și anul viitor, în condițiile în care fluxurile internaționale de aprovizionare au fost perturbate semnificativ.

Războiul din Iran a schimbat semnificativ perspectivele piețelor energetice. Înaintea izbucnirii conflictului, pentru anul 2026 era anticipat un excedent de ofertă, însă perturbarea fluxurilor comerciale a redus disponibilitatea petrolului și a contribuit la creșterea prețurilor.

În acest context, directorul executiv al AIE consideră puțin probabilă o revenire rapidă la condițiile care existau înainte de război.

„Mă tem că nu văd nicio cale credibilă prin care piețele să revină anul viitor la situația în care se aflau înainte de începerea acestui război”, a declarat Fatih Birol.

Oficialul a subliniat că guvernele și companiile trebuie să acorde o importanță deosebită securității energetice, având în vedere incertitudinile care continuă să afecteze aprovizionarea.

„Prin urmare, trebuie să ne pregătim cu toții și să facem din securitatea energetică prioritatea numărul unu pentru guverne și mediul de afaceri, fără să uităm însă care este următoarea etapă pentru țările și companiile prezente astăzi aici”, a afirmat acesta.

Avertismentul vine într-o perioadă în care prețurile ridicate ale energiei afectează atât consumatorii, cât și activitatea economică, în special în statele dependente de importuri.

Piața petrolului a rămas volatilă după noile atacuri lansate de rebelii houthi asupra Arabiei Saudite.

Vineri, cotațiile futures ale petrolului Brent au urcat până la 117 dolari pe baril, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele aproape șase luni.

Luni, prețurile au înregistrat o corecție, însă petrolul Brent continua să se tranzacționeze la un nivel cu aproximativ 59% mai mare decât înaintea izbucnirii războiului din Iran.

În cadrul unei conferințe de presă, Fatih Birol a atras atenția asupra costurilor ridicate ale petrolului și produselor rafinate.

„Prețurile petrolului se apropie de 120 de dolari pe baril, iar prețurile produselor petroliere sunt chiar mai ridicate”, a declarat directorul AIE.

Acesta a evitat să ofere o estimare privind evoluția viitoare a cotațiilor, însă a explicat că impactul prețurilor actuale diferă considerabil între economii.

„Pot să vă spun că prețul actual al petrolului poate să nu fie atât de ridicat și să fie suportabil pentru unele țări, de exemplu din Europa. Însă, în multe regiuni ale lumii, un preț al petrolului de aproape 120 de dolari pe baril are un impact major asupra deficitelor comerciale”, a precizat Birol.

Pentru statele care importă cantități mari de petrol, menținerea unor prețuri ridicate poate însemna cheltuieli suplimentare considerabile, cu efecte asupra balanței comerciale și economiei.

Una dintre principalele îngrijorări exprimate de directorul AIE privește aprovizionarea cu gaze naturale a Europei în sezonul rece.

Potrivit lui Fatih Birol, reducerea importurilor de gaze din Rusia, combinată cu problemele provocate de războiul din Iran, creează dificultăți suplimentare pentru statele europene.

Conflictul a afectat inclusiv capacitatea Qatarului și a Emiratelor Arabe Unite de a exporta gaze la nivelurile anterioare.

„În Europa, ne confruntăm cu o iarnă dificilă, deoarece țările europene au decis să reducă importurile de gaze din Rusia, iar problema suplimentară apărută acum din cauza războiului din Iran, respectiv faptul că Qatarul și Emiratele nu mai pot exporta gaze în aceleași cantități ca înainte, va exercita o presiune semnificativă asupra piețelor gazelor naturale”, a avertizat Fatih Birol.

Situația este cu atât mai importantă cu cât sezonul rece determină, în mod obișnuit, o creștere a consumului de energie pentru încălzire.

În aceste condiții, eventualele perturbări suplimentare ale aprovizionării ar putea accentua volatilitatea prețurilor și dificultățile întâmpinate de țările importatoare.

Pe lângă gazele naturale, Agenția Internațională pentru Energie urmărește cu atenție și evoluția pieței produselor petroliere rafinate.

Fatih Birol a explicat că apropierea iernii ar putea amplifica dificultățile existente, în special în ceea ce privește motorina și combustibilii utilizați pentru încălzire.

În anumite regiuni occidentale, consumul acestor produse crește în sezonul rece, în timp ce unele rafinării traversează perioade de mentenanță.

„Sunt îngrijorat și în privința produselor rafinate, deoarece intrăm în sezonul de iarnă. În unele regiuni ale lumii, cererea de motorină crește de obicei, iar mai multe rafinării trec prin perioade de mentenanță”, a declarat directorul AIE.

Suprapunerea cererii sezoniere cu eventualele limitări ale capacităților de procesare poate menține presiunea asupra pieței carburanților.

În raportul privind piața petrolului publicat în octombrie, AIE a avertizat că aprovizionarea globală cu motorină ar putea rămâne tensionată și pe parcursul anului 2027, pe fondul reducerii stocurilor și al dificultăților de producție și export.

În contextul actualei crize, Fatih Birol anticipează o revenire puternică a interesului pentru energia nucleară.

Directorul Agenției Internaționale pentru Energie consideră că dificultățile de aprovizionare cu combustibili fosili ar putea determina tot mai multe state să acorde o atenție sporită surselor de energie care pot contribui la securitatea aprovizionării.

Potrivit datelor prezentate de AIE, la nivel mondial sunt în construcție centrale nucleare cu o capacitate totală de aproximativ 90 de gigawați.

Acesta este cel mai ridicat nivel al capacității nucleare aflate în construcție din ultimele patru decenii, conform evaluării agenției.

Birol se așteaptă la o „revenire puternică” a sectorului nuclear, în condițiile în care guvernele încearcă să își reducă vulnerabilitatea în fața crizelor energetice.

Perspectivele pentru 2027 rămân astfel marcate de incertitudine. Deși piețele pot înregistra perioade de relaxare a prețurilor, conducerea AIE avertizează că efectele războiului din Iran asupra aprovizionării globale nu vor dispărea rapid, iar securitatea energetică va continua să reprezinte o prioritate pentru guverne și companii.