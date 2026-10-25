Scumpirile din SUA, motiv de dispută între Obama și Trump. Ce a declarat fostul președinte american

Costul vieții și politica externă au devenit subiecte importante în campania electorală americană, după ce Barack Obama și Donald Trump au susținut discursuri publice în care au prezentat poziții diferite asupra situației din Statele Unite.

Fostul președinte democrat a participat sâmbătă, 24 octombrie, la întâlniri electorale în Ohio și Michigan, unde le-a cerut alegătorilor să susțină candidații partidului său la scrutinul legislativ din 3 noiembrie.

Obama a pus accentul pe dificultățile financiare resimțite de populație și a criticat rezultatele economice ale actualei administrații. În același timp, Donald Trump a mers în Georgia, unde a prezentat propriile argumente privind evoluția economiei, politica tarifară și măsurile adoptate pentru gestionarea imigrației.

Cele două intervenții au avut loc în perioada premergătoare alegerilor pentru Congres, scrutin care va influența raportul de forțe dintre republicani și democrați în legislativul american. În mesajele transmise publicului, ambii lideri au abordat probleme economice, însă au oferit interpretări diferite asupra situației actuale, potrivit celor relatate de BBC.

În aparițiile sale din Ohio, Barack Obama a insistat asupra prețurilor ridicate și a nemulțumirilor legate de puterea de cumpărare. Fostul președinte a susținut că americanii nu au beneficiat de îmbunătățirile economice așteptate după instalarea lui Donald Trump la Casa Albă.

Obama a făcut referire și la rezultatul alegerilor prezidențiale din 2024, recunoscând că dificultățile economice de după pandemia de COVID-19 au contribuit la îndepărtarea unei părți a alegătorilor de Partidul Democrat. Cu toate acestea, el a pus responsabilitatea pentru situația actuală și pe seama deciziilor luate de actuala administrație.

Pentru a-și susține mesajul, fostul lider democrat a comparat nivelul prețurilor din perioadele anterioară și ulterioară revenirii lui Trump la conducerea țării. „Dacă vi se părea că totul era prea scump înainte de «știți voi cine», totul este mai scump acum”, a declarat Barack Obama, evitând să rostească numele președintelui republican.

La Cleveland, discursul său a inclus și acuzații privind modul de administrare a țării în ultimii doi ani. Obama a criticat conducerea republicană și a folosit un limbaj dur pentru a descrie perioada respectivă.

„După doi ani de haos, cruzime, corupție și incompetență, cum nu am mai văzut în epoca modernă, aveți ocazia să spuneți: Ajunge!”, a afirmat fostul președinte Obama.

Mesajul adresat susținătorilor democrați a fost legat direct de scrutinul din noiembrie. Obama a prezentat alegerile drept o ocazie pentru alegători de a limita capacitatea administrației Trump de a-și continua agenda politică.

Donald Trump a susținut sâmbătă un miting electoral în Perry, Georgia, unde a apărat direcția economică a administrației sale. Președintele a vorbit despre măsurile adoptate de guvern și despre politica în domeniul imigrației, respingând criticile venite din partea adversarilor politici.

În privința costurilor energiei, Trump a admis că petrolul se scumpește temporar, dar a afirmat că prețurile de la stațiile de alimentare vor coborî. Declarația a venit într-un moment în care evoluțiile internaționale influențează piața petrolului și costurile suportate de consumatori.

„Țara noastră devine tot mai puternică, iar prețurile de la pompă vor scădea”, a declarat Donald Trump.

BBC relatează, de asemenea, că tensiunile asociate conflictelor din Iran și Ucraina contribuie la presiunile asupra prețurilor carburanților. Evoluția acestora reprezintă o problemă economică importantă pentru administrația americană, în condițiile în care reducerea costurilor pentru populație este una dintre temele dezbaterii electorale.

Trump a apărat, de asemenea, tarifele vamale aplicate importurilor, susținând că acestea aduc venituri importante Statelor Unite. Politica comercială a fost prezentată de președinte drept una dintre măsurile prin care administrația urmărește să obțină beneficii economice pentru țară.

Un alt punct al discursului a fost promisiunea de a acorda 5.000 de dolari fiecărui adult american, dacă republicanii vor câștiga controlul ambelor camere ale Congresului. Președintele a reluat astfel o propunere legată de rezultatul alegerilor legislative și de configurația viitorului legislativ.

În același timp, Trump a criticat politicile democraților, afirmând că acestea ar putea afecta economia americană și securitatea frontierelor. Declarațiile au făcut parte din mesajul său electoral adresat alegătorilor republicani.

Disputa dintre cei doi lideri nu s-a limitat la economie. Barack Obama a criticat și felul în care administrația Trump gestionează războiul din Iran, atrăgând atenția asupra implicațiilor strategice ale conflictului.

Fostul președinte a susținut că evoluțiile militare au consolidat poziția Teheranului în raport cu Strâmtoarea Ormuz. Această rută maritimă are un rol important în transportul internațional de petrol, iar situația din zonă poate avea consecințe asupra piețelor energetice.

Controlul și accesul la această cale navigabilă reprezintă o problemă strategică, având în vedere importanța sa pentru transporturile de petrol. În evaluarea prezentată de Obama, conflictul a contribuit la creșterea influenței Iranului asupra unei rute esențiale pentru comerțul internațional.

Donald Trump a apărat acțiunile administrației sale atunci când a fost întrebat despre situația din Iran. Președintele nu a exclus nici continuarea operațiunilor militare, nici posibilitatea încheierii unui acord cu partea adversă.

„Am gestionat situația foarte eficient și s-ar putea să trebuiască să o duc până la capăt sau poate vor încheia un acord, dar nu sunt sigur. Oricum ar fi, noi câștigăm”, a declarat președintele american.

Pozițiile exprimate de Obama și Trump au adus conflictul din Iran în centrul schimbului de mesaje electorale, alături de inflație și costurile energiei. În timp ce fostul președinte democrat a contestat efectele strategiei actuale, Trump a susținut că administrația sa a gestionat situația eficient.

Alegerile programate pentru 3 noiembrie vor stabili componența politică a Congresului american pentru perioada rămasă din mandatul prezidențial. Distribuția mandatelor între cele două partide va influența posibilitatea administrației de a obține sprijin legislativ pentru măsurile propuse.

Barack Obama a participat la evenimente electorale în Ohio pentru a-i susține pe Sherrod Brown, candidat pentru Senat, și pe Amy Acton, care candidează pentru funcția de guvernator al statului. Prezența fostului președinte face parte din eforturile democraților de a-și mobiliza susținătorii înaintea votului.

În discursurile sale, Obama a legat problemele economice de responsabilitatea politică a administrației și a îndemnat alegătorii să își exprime nemulțumirea prin vot. Criticile sale au vizat atât creșterea costului vieții, cât și gestionarea politicii externe.

De cealaltă parte, Donald Trump și-a declarat sprijinul pentru candidații republicani și a participat la acțiuni de campanie menite să consolideze susținerea partidului său. Economia, securitatea frontierelor și politica externă au rămas printre temele abordate în mesajele adresate electoratului.

Votul anticipat începuse deja în mai multe state americane înaintea zilei oficiale a scrutinului. Tot sâmbătă, Donald Trump și soția sa, Melania Trump, au votat în Florida, în timp ce campania pentru alegerile legislative continua în mai multe regiuni ale țării.