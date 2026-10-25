Elon Musk lansează un avertisment pentru Ucraina. Ce a spus despre viitorul Starlink

SURSA FOTO: Dreamstime / „Tesla i-ar putea acorda lui Elon Musk un pachet de compensare de 1 trilion de dolari.”

Elon Musk, directorul general al SpaceX, a acuzat Ucraina că a încălcat condițiile de utilizare ale sistemului de comunicații prin satelit Starlink. Declarația vine după câteva zile în care viteza conexiunii a fost limitată, pe fondul tensiunilor dintre Kiev și Washington, potrivit celor relatate de AFP.

Într-un mesaj publicat sâmbătă pe platforma X, magnatul american a susținut că regulile de utilizare a serviciului nu s-au schimbat și că sistemul este destinat scopurilor civile, nu utilizării pentru atacuri mortale.

„Condițiile de utilizare ale Starlink au rămas coerente: este un sistem civil, nu un mijloc de a ucide. Orice încălcare a acestor condiții va duce la încetarea serviciului”, a scris Elon Musk.

Acesta a subliniat, totodată, importanța rețelei pentru capacitatea Ucrainei de a se apăra împotriva forțelor ruse. Potrivit lui, Starlink rămâne „crucial pentru apărarea Ucrainei”, deoarece este singurul sistem care nu poate fi bruiat sau distrus, cel puțin în prezent.

Într-un alt mesaj, Musk a avertizat asupra consecințelor pe care le-ar putea avea întreruperea serviciului pentru armata ucraineană. „Dacă Starlink ar fi dezactivat, linia frontului ucrainean s-ar prăbuși imediat”, a afirmat șeful SpaceX.

Poziția lui Elon Musk față de Ucraina s-a schimbat de mai multe ori de la invazia rusă din 2022. Cu toate acestea, el a susținut în mod repetat că eventualele disfuncționalități ale serviciului sunt responsabilitatea administrației americane, nu a companiei SpaceX.

Ucraina utilizează sistemul civil de comunicații prin satelit Starlink, precum și versiunea destinată utilizărilor militare, Starshield, pentru a-și susține eforturile de apărare împotriva atacurilor rusești cu rachete și drone. Conexiunea prin satelit este folosită pentru comunicații și pentru sprijinirea operațiunilor militare, inclusiv a celor care implică drone.

Sâmbătă, ministrul ucrainean al Apărării, Evgheni Khmara, a anunțat că funcționarea sistemului Starlink a revenit la normal. Acesta a descris conexiunea drept „stabilă” și a precizat că vitezele Starlink și Starshield depășesc 400 km/h.

Khmara a evidențiat importanța restabilirii conexiunii pentru activitățile armatei ucrainene. „Acest rezultat este important în primul rând pentru liniile noastre de front, pentru armata noastră, pentru operațiunile cu drone, pentru logistică și pentru comunicații”, a transmis oficialul ucrainean.

În zilele precedente, autoritățile ucrainene s-au plâns de introducerea unei limite de viteză pentru terminalele Starlink, stabilită la peste 160 km/h. Restricția a afectat echipamentele militare care se deplasează cu viteze ridicate, în special dronele utilizate pe front.

Potrivit explicațiilor prezentate, echipamentele își pierd conexiunea atunci când depășesc pragul de viteză menționat. O astfel de limitare poate afecta utilizarea dronelor în operațiunile militare, unde menținerea legăturii de comunicații este importantă pentru controlul și coordonarea acestora.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Washingtonul că se află în spatele restricțiilor aplicate conexiunii Starlink. Liderul de la Kiev a mai afirmat că autoritățile americane nu au avertizat Ucraina în mai multe rânduri cu privire la apropierea rachetelor rusești înainte ca acestea să lovească.

Casa Albă și Elon Musk au negat că ar fi responsabili pentru limitarea sistemului de comunicații prin satelit. SpaceX, compania condusă de Musk, administrează rețeaua Starlink, utilizată de Ucraina pentru susținerea comunicațiilor în condițiile războiului cu Rusia.

Vineri, președintele american Donald Trump a declarat că Elon Musk a „relansat” rețeaua Starlink pentru Ucraina. Anunțul a venit după mai multe zile de probleme legate de viteza conexiunii și de acuzații privind responsabilitatea pentru restricțiile aplicate serviciului.

Disputa privind funcționarea Starlink s-a desfășurat pe fondul deteriorării relațiilor dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump. Cei doi lideri au făcut schimb de critici dure prin intermediul mass-mediei, într-o perioadă marcată de tensiuni între Kiev și Washington.

În acest context, declarațiile lui Musk privind condițiile de utilizare a Starlink au readus în atenție rolul infrastructurii private de comunicații prin satelit în susținerea efortului militar ucrainean. În același timp, anunțurile venite din partea oficialilor ucraineni și a președintelui american au vizat reluarea funcționării rețelei și importanța acesteia pentru operațiunile de pe front.