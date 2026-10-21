SpaceX pregătește o premieră cu Starship. Ce planuri are Elon Musk pentru următorul zbor al rachetei

SpaceX intenționează să încerce recuperarea simultană a celor două componente principale ale rachetei Starship la următorul zbor de testare, programat provizoriu pentru noiembrie. Anunțul a fost făcut de Elon Musk, directorul general al companiei, în cadrul unei conferințe privind rezultatele financiare. Testul ar reprezenta un pas important către obiectivul SpaceX de a dezvolta o rachetă complet reutilizabilă, capabilă să efectueze lansări la intervale foarte scurte.

Elon Musk a confirmat marți că SpaceX pregătește o nouă etapă în dezvoltarea sistemului Starship, prin încercarea de a recupera intacte ambele componente ale rachetei.

Planul prevede ca propulsorul Super Heavy și nava spațială Starship să revină la baza de lansare a companiei din sudul statului Texas.

Cele două componente ar urma să coboare vertical în apropierea turnului de lansare și să fie prinse de brațele mecanice ale structurii, precizează Bloomberg.

O asemenea operațiune ar reprezenta o realizare importantă pentru programul Starship, deoarece SpaceX urmărește să reutilizeze rapid întregul sistem, fără să fie necesară construirea unor componente noi pentru fiecare lansare.

Musk s-a declarat optimist în privința șanselor de reușită.

„Este mai probabil să reușim decât să eșuăm la următorul zbor”, a afirmat directorul general al SpaceX.

Totuși, recuperarea celor două componente nu ar însemna automat atingerea obiectivului de reutilizare rapidă. Compania va trebui să demonstreze că acestea pot fi lansate din nou și că timpul necesar pregătirii pentru următorul zbor poate fi redus considerabil.

În cadrul aceleiași conferințe, Elon Musk a prezentat și estimările privind accelerarea ritmului de lansare a rachetei Starship.

Potrivit acestuia, SpaceX ar putea ajunge la o lansare pe săptămână în prima jumătate a anului 2027 și la două lansări săptămânale în a doua parte a anului.

Un asemenea ritm ar reprezenta o accelerare importantă a programului de testare și operare.

Estimările trebuie însă privite cu prudență. La precedenta conferință privind rezultatele financiare, Musk anticipase că Starship ar putea efectua zboruri zilnice în 2027, un obiectiv considerabil mai ambițios decât cel prezentat acum.

Pe lângă recuperarea și reutilizarea componentelor, SpaceX trebuie să demonstreze că Starship poate fi alimentată cu combustibil în spațiu.

Președinta companiei, Gwynne Shotwell, a declarat că un test esențial este programat pentru începutul anului viitor.

În cadrul acestei misiuni, două nave Starship vor încerca să se cupleze pe orbita Pământului și să transfere combustibil de rachetă între ele.

Operațiunea este necesară pentru viitoarele misiuni lunare, deoarece Starship trebuie să dispună de suficient combustibil pentru a transporta astronauți către suprafața Lunii și pentru a-i aduce înapoi.

Testul va fi unul dificil, având în vedere cantitatea mare de combustibil care trebuie transferată în spațiu, la o scară fără precedent.

SpaceX dezvoltă o versiune a navei Starship care să poată transporta astronauții NASA pe suprafața Lunii, în cadrul programului Artemis.

Compania trebuie să pregătească până anul viitor și un prototip capabil să se cupleze cu nava Orion a NASA.

Această capacitate urmează să fie verificată în cadrul misiunii Artemis III, care are ca obiectiv trimiterea a patru astronauți pe orbita joasă a Pământului pentru testarea procedurilor de cuplare cu vehiculele lunare dezvoltate de SpaceX și Blue Origin.

NASA urmărește să realizeze o nouă aselenizare cu echipaj uman în 2028, însă respectarea calendarului depinde și de progresele tehnologice ale SpaceX.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, urmează să prezinte vineri noi informații privind accelerarea programului Artemis III.

SpaceX a obținut contracte în valoare totală de aproximativ 4,3 miliarde de dolari de la NASA pentru dezvoltarea versiunii lunare a Starship.

Cu toate acestea, transformarea rachetei într-un sistem de transport interplanetar este un proiect care ar putea avea nevoie de mulți ani înainte să devină profitabil.

Finanțarea viitoare a programelor NASA ar putea fi influențată și de schimbările politice din Statele Unite, inclusiv de o eventuală majoritate democrată în Camera Reprezentanților și Senat.

Pentru SpaceX, oportunitățile comerciale asociate Starship depășesc însă contractele lunare. Compania urmărește să utilizeze noua rachetă pentru lansarea sateliților Starlink și, pe termen mai lung, pentru transportul echipamentelor necesare unor centre de date amplasate pe orbită.