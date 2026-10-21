Booking, investigată de UE. Escrocheriile de pe platformă au crescut cu 500%: Este absolut sub standarde

Comisia Europeană a deschis miercuri, 21 octombrie, o investigație oficială împotriva Booking.com, în baza Legii privind serviciile digitale (DSA). Autoritățile europene suspectează că platforma nu a luat suficiente măsuri pentru a preveni fraudele care afectează turiștii. Ancheta vizează anunțurile false de cazare, securitatea datelor personale și transparența rezultatelor promovate. Compania riscă sancțiuni financiare dacă instituțiile europene constată încălcarea legislației.

Comisia Europeană a declanșat proceduri oficiale împotriva Booking.com, după ce datele prezentate de reprezentanții instituției au indicat o creștere semnificativă a fraudelor asociate serviciilor de rezervare a cazărilor.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, numărul escrocheriilor raportate de platformă a crescut cu 500% în perioada 2022-2024. Acesta a precizat, în cadrul briefingului de presă, că valoarea fraudelor a ajuns la 4,2 miliarde de euro numai în 2024.

Dimensiunea problemei este amplificată de poziția Booking.com pe piața europeană. Conform datelor prezentate de Regnier, platforma intermediază aproximativ două treimi dintre rezervările hoteliere realizate prin agențiile de turism online din Europa.

Investigația a fost inițiată în temeiul Legii privind serviciile digitale (DSA), care obligă platformele online foarte mari să identifice, să evalueze și să reducă riscurile generate de serviciile oferite utilizatorilor.

Un înalt oficial european, care a solicitat să nu îi fie dezvăluită identitatea, a criticat măsurile adoptate până în prezent de companie.

„Considerăm că ceea ce au făcut este absolut sub standarde”, a declarat oficialul european.

Una dintre principalele probleme analizate de Comisia Europeană privește publicarea pe Booking.com a unor anunțuri pentru unități de cazare inexistente sau pentru proprietăți reale prezentate de persoane care nu au dreptul să le închirieze.

Reprezentanții instituției au explicat că infractorii pot crea oferte fictive și pot încasa bani de la turiști pentru rezervări care nu pot fi onorate. În alte situații, aceștia folosesc informațiile unor proprietăți existente, pretinzând că sunt administratorii sau proprietarii acestora.

Un oficial european a descris cazurile unor escroci „care se prezintă drept proprietarii unor spații” fără să dețină respectivele imobile.

„Rezervi un hotel, te prezinți la adresă, hotelul nu este acolo. Este ilegal”, a declarat Thomas Regnier.

Comisia Europeană verifică inclusiv rapiditatea cu care platforma elimină anunțurile suspecte după primirea reclamațiilor. Potrivit unui alt oficial european, reacția companiei „nu a fost ceea ce te-ai fi așteptat în astfel de situații”.

Problemele legate de verificarea proprietăților au fost semnalate anterior și de organizațiile pentru protecția consumatorilor. În 2025, organizația britanică Which? a analizat procedurile aplicate de Booking.com și a constatat că platforma nu solicita verificarea identității înainte de publicarea unui anunț, spre deosebire de Airbnb.

O altă componentă a investigației europene vizează fraudele comise prin intermediul serviciului de mesagerie al Booking.com, inclusiv în situațiile în care turiștii au efectuat rezervări autentice.

Potrivit oficialilor europeni, infractorii reușesc să compromită conturile unor hoteluri și să contacteze ulterior clienții prin sistemul oficial de comunicare al platformei.

Mesajele pot solicita efectuarea unei noi plăți sau introducerea datelor bancare. Deoarece solicitările apar în aplicația Booking.com și par să provină de la unitatea de cazare, utilizatorii pot considera că acestea sunt autentice.

Amploarea fenomenului este reflectată și de datele unui raport olandez privind protecția consumatorilor, invocat de reprezentanții Comisiei Europene. Documentul indică 1.072 de notificări referitoare la fraude pe Booking.com în prima parte a anului 2026, de zece ori mai multe decât în perioada comparabilă din 2025.

„Suntem îngrijorați că Booking nu protejează suficient datele utilizatorilor comerciali și privați”, a declarat Thomas Regnier.

Informațiile vizate includ numele, numerele de telefon și adresele de e-mail ale clienților. Accesul neautorizat la aceste date permite infractorilor să formuleze solicitări de plată care par să provină de la hotelurile unde turiștii au rezervări.

În consecință, Comisia Europeană va examina mecanismele prin care Booking.com transmite datele clienților către unitățile de cazare, precum și măsurile de securitate aplicate serviciului intern de mesagerie.

Investigația Comisiei Europene include și modul în care Booking.com afișează ofertele hoteliere promovate contra cost în rezultatele căutărilor.

Platforma permite unităților de cazare să achite comisioane mai mari pentru a beneficia de poziții superioare în listele prezentate utilizatorilor. Autoritățile europene consideră că asemenea rezultate reprezintă publicitate și trebuie identificate corespunzător.

„Dacă plătiți pentru ca hotelul dvs. să fie clasat mai sus pe platformă, aceasta este pur și simplu publicitate”, a declarat Thomas Regnier.

Legea privind serviciile digitale permite promovarea contra cost a ofertelor, însă impune transparență în prezentarea acestora. Utilizatorii trebuie să poată identifica reclamele, persoanele sau companiile care au plătit pentru afișarea lor și motivele pentru care le sunt prezentate.

„Deși practica în sine este legală, Booking trebuie să fie transparent față de consumatori”, a adăugat reprezentantul Comisiei Europene.

Procedurile oficiale deschise la 21 octombrie au fost precedate de mai multe solicitări de informații adresate Booking.com de către Comisia Europeană.

În septembrie 2025, instituția a cerut companiei să explice măsurile adoptate împotriva anunțurilor false de cazare, prin care utilizatorii sunt determinați să plătească pentru servicii inexistente.

O nouă solicitare de informații a fost transmisă în mai 2026. În paralel, reprezentanții Comisiei au analizat rapoartele privind evaluarea riscurilor depuse de companie în perioada 2023-2026.

„Avem dovezi clare în care constatăm că evaluarea riscurilor nu a fost suficientă”, a declarat un înalt oficial european.

Ancheta deschisă de Comisia Europeană reprezintă prima procedură oficială inițiată împotriva Booking.com în baza Legii privind serviciile digitale.

Compania a fost desemnată platformă online foarte mare în aprilie 2023, ceea ce presupune obligații suplimentare privind evaluarea riscurilor, protecția utilizatorilor și transparența serviciilor.

Dacă investigația confirmă încălcarea regulamentului, Comisia Europeană poate aplica o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală a companiei.

În cazul unor încălcări grave și repetate, legislația permite inclusiv restricționarea temporară a accesului la serviciile platformei pe teritoriul Uniunii Europene, în condițiile prevăzute de regulament.

Până la adoptarea unei eventuale decizii, autoritățile europene pot solicita documente suplimentare, pot organiza interviuri și pot efectua inspecții. Comisia are, de asemenea, posibilitatea de a accepta angajamente asumate de Booking.com pentru remedierea problemelor identificate.

Deschiderea investigației împotriva Booking.com a fost salutată de Organizația Europeană a Consumatorilor (BEUC), care solicită aplicarea mai strictă a legislației digitale pentru protejarea utilizatorilor.

„Este pozitiv să vedem că Comisia Europeană investighează Booking.com pentru nerespectarea normelor digitale ale UE. Aceasta este o problemă sistemică”, a declarat Agustín Reyna, directorul general al BEUC.

Reprezentantul organizației a cerut companiilor să „respecte urgent normele și să elimine escrocheriile financiare care circulă pe platformele lor”.

În luna mai, BEUC și 29 dintre organizațiile sale membre au depus plângeri împotriva Meta, TikTok și Google, reclamând prezența reclamelor frauduloase pe platformele administrate de aceste companii.

Organizația solicită Comisiei Europene să examineze și aceste cazuri, în paralel cu investigația privind Booking.com.

După anunțarea investigației, Henna Virkkunen, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, a subliniat necesitatea protejării turiștilor împotriva fraudelor asociate rezervărilor online.

„Europenii ar trebui să își poată rezerva vacanțele fără teama de a fi înșelați”, a declarat Henna Virkkunen.

La rândul său, Booking.com a transmis că „cooperează pe deplin” cu autoritățile europene și a prezentat securitatea utilizatorilor, încrederea și protejarea informațiilor personale drept priorități ale companiei.

Reprezentanții platformei au precizat că vor continua „să colaboreze cu guvernele relevante, autoritățile de reglementare, forțele de ordine și partenerii din industrie pentru a combate criminalitatea cibernetică”.

Procedura împotriva Booking.com ar putea necesita o perioadă îndelungată, având în vedere etapele de colectare a probelor și posibilitatea contestării eventualelor sancțiuni.

Întrebat despre durata investigațiilor desfășurate anterior în baza Legii privind serviciile digitale, Thomas Regnier a explicat că obiectivul instituției este „nu doar de a închide cazurile, ci de a le câștiga în instanță”.

Purtătorul de cuvânt a precizat că societățile investigate au dreptul să conteste deciziile Comisiei Europene și să își prezinte apărarea, proceduri care pot prelungi soluționarea dosarelor.