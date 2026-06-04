Spionaj chinez pe LinkedIn: militari și oficiali britanici sunt vizați de recrutori falși

MI5 a transmis că spionii chinezi vizează personalul guvernamental și militar din Marea Britanie prin site-uri de locuri de muncă, inclusiv LinkedIn, pentru a obține acces la informații clasificate sau sensibile, potrivit celor relatate de theguardian.com.

Buletine informative emise de țările care fac parte din Alianța „Cinci Ochi” sau Five Eyes (FVEY), Marea Britanie, SUA, Australia, Canada și Noua Zeelandă, semnalează o strategie de recrutare online „agresivă”.

Conform documentelor, spionii serviciilor secrete militare de la Beijing se dau drept angajați ai unor companii private sau membri ai unor grupuri de experți. Aceștia publică anunțuri pentru posturi fictive, cum ar fi analiști în politică externă sau apărare, și ulterior exercită presiuni asupra candidaților pentru a obține informații secrete.

Site-urile vizate includ platforme de networking profesional și joburi online precum LinkedIn, Indeed și Upwork. Agenții se prezintă ca consultanți în resurse umane pentru firme aparent legitime, dar care par a fi situate în alte părți ale lumii, concentrându-se pe persoane cu acces direct sau indirect la secrete britanice.

Agențiile de informații avertizează că, chiar dacă un solicitant nu are acces direct la informații clasificate, detalii despre politica guvernamentală sau strategiile militare pot compromite securitatea națională.

Documentul comun al Asio, CSIS, FBI, MI5 și NZSIS precizează: „Serviciile de informații militare din China utilizează o gamă din ce în ce mai largă de site-uri profesionale și platforme online de locuri de muncă pentru a viza guvernele din Alianța Five Eyes, personalul militar și pe oricine are acces la informații clasificate sau privilegiate”.

„Acești actori folosesc o strategie agresivă de recrutare online, prin care ofițerii de informații sau afiliații acestora se dau drept angajați ai unor firme de consultanță private, think tank-uri sau firme de resurse umane și plasează online anunțuri de angajare pentru analiști de politică externă și apărare sau similari.”

Apoi, candidații selectați sunt presați să furnizeze informații secrete unor clienți nespecificați care sunt asociați cu guvernul chinez. „Serviciile de informații militare ale Chinei urmăresc, în cele din urmă, să dobândească informații militare, politice și economice privilegiate care pot oferi Chinei un avantaj strategic și tactic față de Grupul Cinci Ochi.”

Printre persoanele vizate se numără deținătorii de autorizații de securitate, în special cei specializați în apărare, afaceri externe, securitate și informații. Personalul militar, inclusiv cei staționați în regiunea Indo-Pacifică, cu cunoștințe despre capacitățile regionale, este de asemenea țintă.

Alte categorii includ persoane cu acces indirect la informații guvernamentale, precum cadre universitare, jurnaliști, angajați ai grupurilor de experți sau cei conectați la sectoarele apărării, securității, politicilor și economiei.

Agenții examinează CV-urile candidaților pentru a identifica cine ar putea avea acces la informații utile. Interviurile se desfășoară virtual, recrutorii ascunzându-și identitatea și cerând detalii despre contacte guvernamentale sau activități militare.

Ulterior, candidații redactează rapoarte de probă pe teme precum relațiile Chinei cu alte țări, apărarea sau comerțul și sunt îndrumați să furnizeze informații mai sensibile prin platforme de mesagerie criptată.

Recruții primesc sume între câteva sute și câteva mii de dolari pe raport, prin platforme de plată precum PayPal, Payoneer, Zelle, Skrill, Wise, Western Union, transfer electronic sau criptomonede.

Buletinul informativ avertizează că divulgarea neautorizată de informații poate atrage urmărirea penală pentru spionaj. MI5 semnalase anterior că spionii chinezi folosesc LinkedIn pentru a recruta britanici din domenii sensibile, încercând să atragă cel puțin 20.000 de persoane cu oferte de muncă fictive.

Un purtător de cuvânt al ambasadei chineze a declarat: „Acuzația de așa-numita amenințare de spionaj chinez este complet fabricată și constituie o calomnie răuvoitoare. Condamnăm cu fermitate acest lucru.”

Totodată, oficialul a afirmat că colectarea de informații de către țările din Grupul Five Eyes reprezintă „adevărata amenințare la adresa țărilor iubitoare de pace”.