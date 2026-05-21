Peste 30 de companii au concediat angajați până acum în 2026, continuând tendința de reduceri masive de personal într-o gamă largă de industrii, inclusiv tehnologie, media, finanțe și retail. Unele dintre acestea, printre care Block, Coinbase și Standard Chartered, au invocat impactul inteligenței artificiale (IA) ca motiv principal.

Între timp, Target își redirecționează resursele din lanțul de aprovizionare către magazine, ca parte a strategiei noului CEO de a îmbunătăți experiența de cumpărături și de a reveni pe creștere.

Peste 100 de alte companii au depus notificări legale WARN privind viitoare tăieri de posturi în 2026. Aceste mișcări vin în contextul în care IA, politicile publice și condițiile economice generale generează schimbări radicale.

Un sondaj al Forumului Economic Mondial de anul trecut arăta că 41% dintre companii estimau reduceri de personal în următorii cinci ani din cauza IA, deși joburile din big data, fintech și IA ar urma să se dubleze până în 2030. Business Insider a monitorizat disponibilizările de la zeci de mari companii, inclusiv Amazon, Meta, Paramount și Starbucks, proces care continuă și în 2026.

Amazon a anunțat în ianuarie că va elimina aproximativ 16.000 de funcții corporative la nivel global. Beth Galetti, senior vice president, a descris măsura ca fiind parte a eforturilor de reducere a birocrației interne.

Aceste tăieri au urmat celor din octombrie 2025, când gigantul a eliminat 14.000 de roluri. În mai, echipa Selling Partner Services a redus noi locuri de muncă pentru a-și remodela organizația, purtătorul de cuvânt confirmând eliminarea unui număr mic de roluri.

Citi va elimina mai multe locuri de muncă în acest an ca parte a planului său de reducere a forței de muncă cu 10%, adică 20.000 de angajați.

Banca a declarat pe 13 ianuarie că va continua să reducă numărul de personal în 2026 pentru ca nivelul de personal și expertiza să se alinieze cu nevoile actuale. Planul, detaliat în raportul financiar din ianuarie 2024, ar putea aduce economii de până la 2,5 miliarde de dolari.

Compania de securitate cibernetică Cloudflare a anunțat pe 7 mai că plănuiește să reducă aproximativ 20% din forța sa de muncă globală, afectând peste 1.100 de angajați.

Conducerea a explicat că utilizarea IA în companie a crescut cu peste 600% în ultimele trei luni, forțând o reorganizare a proceselor interne. Acțiunile companiei au scăzut cu peste 14% în tranzacțiile extended după anunț.

CEO-ul Coinbase, Brian Armstrong, a anunțat pe 5 mai că 14% din personal va fi disponibilizat din cauza impactului IA, care permite echipelor mici și concentrate să livreze proiecte în câteva zile în loc de săptămâni.

Armstrong a precizat că decizia va însemna mai puține niveluri ierarhice, iar liderii vor trebui să se implice direct în activitățile practice pentru a conduce în această nouă eră.

Dell și-a redus personalul cu 10% pentru al treilea an consecutiv, conform raportului anual depus la SEC.

La 31 ianuarie 2026, compania avea 97,000 de angajați, cu 11.000 mai puțini față de aceeași perioadă a anului trecut, scăderea incluzând atât concedierile, cât și plecările voluntare.

eBay este pe cale să elimine aproximativ 800 de locuri de muncă la nivel global, reprezentând 6% din totalul angajaților.

Compania a transmis că ia aceste măsuri pentru o mai bună aliniere cu prioritățile sale strategice, exprimându-și recunoștința față de angajații afectați.

Epic Games a anunțat în martie că va concedia peste 1.000 de oameni, aproximativ 20% din personal, pe fondul scăderii engagement-ului în joc.

CEO-ul Tim Sweeney a precizat că disponibilizările nu au legătură cu IA, adăugând că își dorește cât mai mulți dezvoltatori excelenți pentru a crește productivitatea.

Estée Lauder a anunțat în raportul financiar din mai că își va extinde reducerile de personal anterior anunțate, acestea urmând să afecteze până la 10.000 de locuri de muncă.

Mai mult de două treimi din reduceri vizează posturile de casier și demonstrator din magazinele de retail și marile magazine cu performanțe slabe.

General Motors elimină 600 de angajați cu normă întreagă din divizia sa globală de IT.

Un purtător de cuvânt a declarat că măsura va poziționa mai bine compania pentru viitor, asigurându se că GM dispune de personal specializat în dezvoltare nativă IA, inginerie de date, analiză, cloud și fluxuri de lucru bazate pe IA.

Pe 7 aprilie, GoPro a anunțat că va disponibiliza aproximativ 145 de angajați, reprezentând 23% din numărul total de 631 de salariați, ca parte a unui plan de restructurare.

Procesul va începe în al doilea trimestru și va genera costuri estimate între 11,5 și 15 milioane de dolari. Compania mai tăiase 15% din personal în august 2024.

Heineken va elimina între 5.000 și 6.000 de locuri de muncă în următorii doi ani pentru a crește productivitatea și a reduce costurile.

Diviziile exacte nu au fost confirmate, însă compania a menționat într-un raport anterior că se confruntă cu un consum temperat în Americi și un an dificil pentru berarii din Europa.

CEO-ul LinkedIn, Daniel Shapero, a anunțat pe 13 mai disponibilizări în cadrul organizației globale de business, marketing, inginerie și produs.

Shapero a subliniat necesitatea de a reinventa modul de lucru prin echipe agile și reorientarea investițiilor către infrastructură, reducând în paralel cheltuielile cu campaniile și spațiile de birouri subutilizate.

Gigantul de echipamente sportive a concediat 100 de angajați part-time de la centrul său de contact din America de Nord.

Decizia a fost luată pentru a trece la un model de personal format exclusiv din angajați cu normă întreagă, în scopul consolidării afacerii.

Meta a început o nouă rundă de disponibilizări pe 25 martie în echipe precum Reality Labs, Facebook, recrutare, vânzări și operațiuni globale. Măsura vine în timp ce compania își crește masiv bugetele pentru infrastructura IA și talente.

Divizia Reality Labs, responsabilă de planurile pentru metavers, a fost afectată în mod disproporționat, Meta mutându-și focusul către capacitățile IA.

Nike elimină aproximativ 1.400 de locuri de muncă, majoritatea din tehnologie, ca parte a planului său de redresare.

Aceasta este a doua rundă din 2026, după ce în ianuarie compania anunțase eliminarea a 775 de posturi în centrele de distribuție din Tennessee și Mississippi, accelerând automatizarea și utilizarea tehnologiilor avansate.

Oracle a început disponibilizările pe 31 martie, măsurile afectând angajați din întreaga lume. Compania, care avea în jur de 162.000 de angajați în mai 2025, a transmis celor afectați prin e-mail că rolurile lor au fost eliminate ca urmare a unor schimbări organizaționale mai ample.

Papa Johns concediază 7% din personalul corporativ în cadrul unei restructurări extinse.

Lanțul de pizzerii va închide, de asemenea, 300 de locații din America de Nord până în 2027, începând cu 200 în acest an, CFO-ul Ravi Thanawala explicând că optimizarea portofoliului este esențială pentru profitabilitate.

Pinterest a anunțat un plan global de restructurare care include reducerea spațiilor de birouri și concedierea a mai puțin de 15% din forța de muncă.

Reprezentanții companiei au declarat că schimbările organizaționale sunt necesare pentru a susține strategia axată pe IA și pentru a angaja personal specializat în acest domeniu.

T-Mobile a redus o parte din personal la începutul anului 2026, deși amploarea exactă rămâne neclară.

Compania a confirmat restructurările într-o declarație, menționând că face schimbări pentru a asigura structura și impulsul necesar continuării inovației.

Target a confirmat în februarie că va elimina 100 de roluri din birourile districtuale și 400 de poziții din lanțul de aprovizionare.

În schimb, compania va investi în ore suplimentare de muncă direct în magazine sub conducerea noului CEO, Michael Fiddelke, care intenționează să crească cheltuielile de capital cu 25% în 2026.

CEO-ul UPS, Brian Dykes, a anunțat că intenționează să reducă forța de muncă operațională cu 30.000 de posturi în 2026, proces care se va realiza prin plecări naturale și programe de separare voluntară.

De asemenea, compania a identificat deja 24 de clădiri care urmează să fie închise în prima jumătate a anului.

Walmart a anunțat pe 12 mai că va tăia sau reloca aproximativ 1.000 de joburi corporative pentru a elimina redundanțele.

Conducerea a explicat că modificările simplifică organizarea și aliniază rolurile cu abilitățile necesare pe viitor. Mișcarea urmează unei alte reduceri de 1.500 de roluri corporative operate în mai 2025.