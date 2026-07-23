Uber ia o decizie rar întâlnită până acum: concedierile sunt legate de inteligența artificială

Uber Technologies a anunțat reducerea cu 10% a locurilor de muncă din operațiunile sale de relații cu clienții, compania motivând decizia prin necesitatea simplificării structurii interne și prin extinderea utilizării inteligenței artificiale.

Reducerile de personal au vizat echipa de operațiuni comunitare și au fost comunicate angajaților pe 22 iulie. Reprezentanții Uber au transmis că măsura face parte dintr-un proces mai amplu de reorganizare a activităților

Mai exact, compania a anunțat reducerile de personal din cadrul echipei de operațiuni comunitare pe 22 iulie, declarând că lucrează „pentru a simplifica operațiunile, a consolida colaborarea față în față și a continua să adopte inteligența artificială”, a declarat un purtător de cuvânt al Uber. Angajații din această echipă care lucrau de la distanță au fost, de asemenea, informați că trebuie să se mute într-un sediu central, în conformitate cu politica companiei privind revenirea la birou.

Megha Yethadka, vicepreședinta Uber pentru operațiuni comunitare globale, a explicat într-un mesaj transmis diviziei sale că organizația are nevoie de modificări pentru a deveni mai eficientă. „Organizația noastră a devenit prea complexă și izolată”, a declarat Megha Yethadka într-o notă adresată diviziei sale pe 22 iulie.

Aceasta a precizat că echipa a început deja să folosească inteligența artificială, însă compania consideră că sunt necesare schimbări organizaționale înainte ca tehnologia să poată fi extinsă la scară largă. Decizia Uber vine într-o perioadă în care mai multe companii internaționale au asociat reducerile de personal cu investițiile și reorganizările legate de inteligența artificială.

Companii precum Block și Oracle au menționat inteligența artificială atunci când au anunțat reduceri de locuri de muncă în ultimele luni. Pentru Uber, aceasta este prima situație în care compania leagă direct concedierile de inițiativele de eficientizare bazate pe această tehnologie.

Reducerea din operațiunile comunitare reprezintă a doua rundă de diminuări ale personalului anunțată de companie în mai puțin de două luni, în contextul eforturilor de simplificare a structurilor interne. În luna iunie, Uber a eliminat 23% dintre posturile dintr-o divizie de angajați, ceea ce a reprezentat mai puțin de 1% din totalul de aproximativ 34.000 de angajați ai companiei la nivel global. Măsura a fost anunțată după numirea unui nou președinte.

Acțiunile Uber au rămas în mare parte stabile în tranzacțiile desfășurate după închiderea pieței bursiere, după anunțul privind reducerile de personal. În luna mai, Uber anunțase că va încetini ritmul angajărilor, menționând utilizarea internă a inteligenței artificiale ca unul dintre factorii luați în calcul.

Cu toate acestea, compania continuă să publice poziții disponibile pe pagina proprie de recrutare, cu peste 500 de posturi listate. Printre acestea se află și roluri pentru ingineri implicați în dezvoltarea parteneriatelor din zona serviciilor de tip robotaxi.

Reorganizarea operațiunilor de relații cu clienții face parte dintr-un proces prin care Uber urmărește modificarea structurii echipelor și utilizarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială în activitățile interne.