26 de angajați acuză Meta de o practică fără precedent. Rolul AI, contestat în instanță

Un număr de 26 de angajați ai Meta a acționat compania în instanță, susținând că procesul de selecție pentru concedieri ar fi fost influențat de sisteme de inteligență artificială. Reclamanții afirmă că aceste instrumente i-ar fi dezavantajat pe salariații cu dizabilități, dar și pe cei care au fost în concediu medical, concediu parental sau au lipsit de la serviciu pentru a îngriji un membru al familiei.

Acțiunea a fost depusă la Tribunalul Federal pentru Districtul de Nord al Californiei, din Oakland. Identitatea celor 26 de reclamanți nu a fost făcută publică. Aceștia se numără printre angajații informați în luna mai că posturile lor vor fi desființate, în urma unei restructurări care a vizat aproximativ 10% din forța de muncă globală a Meta, echivalentul a aproape 8.000 de angajați.

Cei implicați în proces figurează în continuare ca angajați ai companiei, însă încetarea contractelor lor de muncă este programată să înceapă din 22 iulie. Prin acțiunea introdusă în instanță, aceștia solicită suspendarea concedierilor până când acuzațiile formulate împotriva Meta vor fi analizate individual prin arbitraj.

Reclamanții susțin că procedura de selecție pentru concedieri nu a fost una echitabilă și că sistemele automate utilizate de companie au influențat rezultatele evaluărilor în defavoarea persoanelor care au lipsit justificat de la locul de muncă.

Potrivit plângerii depuse în instanță, Meta ar fi folosit o „constelație de sisteme interne de inteligență artificială” pentru evaluarea, clasificarea și selectarea angajaților care urmau să fie disponibilizați.

Documentele menționează că printre instrumentele utilizate s-ar fi aflat „Metamate”, un asistent bazat pe un model lingvistic de mari dimensiuni, alături de agenți digitali de tip „second brain”, sisteme algoritmice de clasificare a performanței și aplicații care analizau modul în care fiecare angajat utiliza instrumentele de inteligență artificială.

Evaluările ar fi avut la bază mai mulți indicatori, printre care productivitatea, volumul activității desfășurate, calificativele de performanță, nivelul de adoptare a instrumentelor AI și numărul de tokenuri AI consumate.

Avocații reclamanților afirmă că aceste criterii nu puteau fi îndeplinite în aceleași condiții de persoanele aflate în concediu medical, parental sau familial și nici de angajații a căror activitate era limitată din cauza unei dizabilități. Ei susțin că sistemele nu ar fi ajustat rezultatele pentru a reflecta absențele protejate prin lege, iar perioadele respective ar fi fost interpretate ca o scădere a performanței profesionale.

Potrivit acuzațiilor, această metodă de evaluare ar fi crescut probabilitatea ca angajații aflați în concedii aprobate să fie incluși pe lista concedierilor.

În documentele depuse la dosar se arată că Meta ar fi colectat și analizat informații referitoare la activitatea desfășurată pe dispozitivele puse la dispoziția angajaților. Printre datele menționate se numără apăsările de taste, mișcările mouse-ului, conținutul afișat pe ecran, istoricul de navigare, mesajele și e-mailurile.

Conform plângerii, aceste informații ar fi fost utilizate atât pentru dezvoltarea unor sisteme de inteligență artificială, cât și pentru calcularea scorurilor de productivitate ale angajaților. Până în prezent, Meta nu a confirmat că astfel de date au fost folosite pentru stabilirea persoanelor incluse în procesul de concediere.

Toți cei 26 de reclamanți afirmă că, în ultimii doi ani, au solicitat, au beneficiat sau au fost eligibili pentru una dintre formele de concediu protejate de legislația americană. Printre aceștia se regăsesc femei care au intrat în concediu de maternitate sau pentru sarcină, bărbați aflați în concediu parental și persoane care au avut probleme medicale ori au îngrijit membri ai familiei.

Acțiunea în instanță invocă posibile încălcări ale legislației federale și statale referitoare la concediul familial și medical, protecția persoanelor cu dizabilități și discriminarea asociată sarcinii.

Compania neagă că inteligența artificială ar fi avut un rol decizional în selectarea angajaților concediați și susține că hotărârile privind restructurarea au fost luate exclusiv de persoane.

„Acuzațiile sunt lipsite de temei și nu se bazează pe fapte. Deciziile privind personalul și organizarea au fost și sunt luate de oameni, nu de inteligența artificială”, a transmis un purtător de cuvânt al Meta.

Prin proces, reclamanții solicită și efectuarea unei analize independente asupra modului în care a funcționat procesul de selecție asistat de algoritmi. Ei susțin că păstrarea raporturilor de muncă până la finalizarea procedurilor este necesară deoarece încetarea contractelor le-ar putea afecta asigurările medicale, drepturile aferente concediilor, acțiunile care nu au ajuns încă la scadență și, în anumite situații, statutul de imigrare.

Reuters mai scrie că procesul ar putea deveni unul dintre primele dosare de amploare din Statele Unite în care este contestată direct utilizarea sistemelor de inteligență artificială în selectarea angajaților pentru concediere.