Interzicerea cumulului pensiei cu salariul. Guvernul României pregătește o lege care limitează cumulul pensiei cu salariul la stat. Pensionarii din sistemul public ar putea păstra locul de muncă doar cu reducerea pensiei cu 85%, măsura fiind propusă până în 2027.

Guvernul României lucrează la un proiect de lege cu impact major asupra angajaților din sectorul public care sunt deja pensionari. Inițiativa vizează limitarea cumulului dintre pensie și salariul plătit din fonduri publice, introducând condiții stricte pentru menținerea în activitate.

Potrivit proiectului aflat în analiză și avizare instituțională, pensionarii care ocupă în prezent funcții în instituții de stat ar putea continua să lucreze doar dacă acceptă reducerea cu 85% a pensiei.

Măsura nu se aplică exclusiv funcționarilor publici, ci unui spectru larg de personal plătit din bugetul de stat sau din structuri aflate în subordinea autorităților publice.

Sunt vizați:

angajați din instituții publice centrale și locale

personal contractual plătit din fonduri publice

angajați ai regiilor autonome de stat și locale

personal din companii naționale și societăți cu capital majoritar de stat

angajați ai autorităților de reglementare

În esență, proiectul acoperă toate structurile în care salariile sunt finanțate direct sau indirect din bani publici.

Conform proiectului, pensionarii care doresc să rămână activi în sistemul public vor trebui să își exprime acordul explicit pentru reducerea pensiei cu 85%.

Această opțiune ar deveni obligatorie pentru continuarea raportului de muncă sau de serviciu.

În cazul în care nu acceptă noile condiții, contractele de muncă sau raporturile de serviciu vor fi încetate de instituțiile angajatoare într-un termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Pentru cei care aleg să rămână în activitate, instituțiile vor transmite opțiunea către casele de pensii, care vor recalcula cuantumul pensiei.

Noua valoare redusă va fi aplicată începând cu luna următoare exprimării opțiunii.

Ulterior, după încetarea activității în sectorul public, beneficiarii vor putea solicita revenirea la pensia integrală.

Proiectul introduce și o modificare importantă în ceea ce privește funcționarii publici.

Aceștia vor putea rămâne în activitate până la vârsta de 70 de ani, însă numai pe baza unei cereri aprobate de conducerea instituției.

Prelungirea raportului de serviciu se va face anual și nu este garantată automat, ci depinde de decizia angajatorului public.

Măsura nu se aplică tuturor categoriilor de personal.

Sunt exceptate, conform proiectului:

persoanele cu mandate constituționale

aleșii locali

De asemenea, prevederile privind cumulul pensiei cu salariul la stat ar urma să fie aplicabile până la 31 decembrie 2027, perioadă în care se suspendă alte dispoziții contrare.

„Legea este gata, se așteaptă să fie avizată de CSM, conform procedurilor, în cele 30 de zile. (…) În momentul în care vom avea proiectul de lege îl vom trimite la Parlament și sper ca, în procedură de urgență, să fie pusă în practică”, a afirmat Bolojan, la Digi 24, întrebat în legătură cu proiectul privind cumulul pensie-salariu la stat.

Instituțiile publice și companiile de stat care nu aplică noile reguli riscă sancțiuni financiare.

Amenzile propuse sunt cuprinse între 20.000 și 50.000 de lei, iar controlul va fi realizat de persoane împuternicite de Ministerul Finanțelor.

Executivul susține că măsura are rolul de a reduce presiunea pe bugetul public și de a elimina situațiile în care o persoană beneficiază simultan de pensie și salariu din fonduri de stat.

Premierul a declarat anterior că obiectivul este eficientizarea cheltuielilor din administrație și încurajarea ocupării posturilor de către persoane care depind exclusiv de salariul din sectorul public.

„În condițiile în care într-o instituție trebuie să faci reducere, așa cum trebuie făcută în perioada următoare, în multe instituții, dacă nu ai alte formule de a reduce cheltuielile de salarii, este mult mai corect moral să plece din instituție cineva care are o sursă de venit certă decât cineva care se bazează exclusiv pe acel salariu”, a mai spus premierul.

Regimul juridic al cumulului dintre pensie și salariul în sectorul public rămâne neschimbat pentru încă un an. Aplicarea interdicției prevăzute de art. 38 alin. (10) din Legea-cadru nr. 153/2017 a fost suspendată și prorogată până la 31 decembrie 2026, potrivit cadrului legislativ în vigoare.

Decizia menține posibilitatea ca persoanele pensionate să își continue activitatea în instituții finanțate din fonduri publice, fără a pierde dreptul de a încasa simultan pensia și salariul, anunța Sindicatul Național Sport și Tineret (SNST) în 2025.

Nr. crt. Categorie de personal Descriere / exemplificare 1 Angajați ai instituțiilor publice centrale și locale Personal din ministere, agenții guvernamentale, prefecturi, primării și consilii județene 2 Personal contractual din sectorul bugetar Angajați pe contract individual de muncă în instituții finanțate din bugetul de stat sau local 3 Angajați ai regiilor autonome de stat și locale Personal din entități precum regii de transport, utilități publice sau servicii municipale 4 Personal din companii naționale sau societăți cu capital majoritar de stat Angajați ai companiilor unde statul deține controlul (ex: energie, transport, infrastructură) 5 Structuri din subordinea autorităților administrației publice Instituții aflate în coordonarea directă a autorităților centrale sau locale

Pe durata suspendării, instituțiile publice nu pot dispune încetarea raporturilor de muncă invocând art. 38 alin. (10) din Legea 153/2017.

Principalele efecte juridice sunt:

cumulul pensiei cu salariul rămâne permis

contractele de muncă nu pot fi desființate pe acest temei

instituțiile nu pot aplica sancțiuni bazate pe norma suspendată

Orice măsură contrară poate fi contestată ca nelegală, întrucât se bazează pe o dispoziție fără aplicabilitate temporară.

Regimul actual este rezultatul unor suspendări succesive:

din martie 2025, aplicarea interdicției a fost suspendată prin O.U.G. nr. 12/2025

inițial, suspendarea a fost valabilă până la 31 decembrie 2025

ulterior, termenul a fost extins până la 31 decembrie 2026

Această evoluție indică o abordare graduală a autorităților, fără aplicarea efectivă a interdicției în practică.