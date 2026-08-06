Dan Dungaciu spune că România nu mai are resurse pentru a sprijini financiar Ucraina: Ținând seama de problemele pe care le are, România nu-și poate asuma un sprijin economic

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, susține că România nu își mai poate permite să acorde sprijin financiar Ucrainei, invocând problemele economice și bugetare cu care se confruntă statul român. Întrebat dacă partidul își menține poziția privind războiul din Ucraina, acesta a afirmat că România nu mai dispune de resurse pentru a sprijini financiar statul vecin.

Potrivit lui Dungaciu, în contextul deficitelor și al dificultăților economice actuale, România nu își poate asuma un sprijin economic sau financiar pentru Ucraina. El a precizat însă că AUR nu intenționează să blocheze ajutorul european acordat Ucrainei, ci doar consideră că statul român nu își poate asuma un astfel de efort financiar.

„Ținând seama de deficitele și de problemele economice pe care le are România, România, în acest moment, nu-și poate asuma un sprijin economic, un sprijin financiar pentru Ucraina. Nu blocăm niciun ajutor european (…), dar pur și simplu nu ne putem asuma acest lucru”, a declarat prim-vicepreședintele AUR la Digi24.

În același timp, liderul AUR a subliniat că formațiunea nu se opune relațiilor comerciale dintre România și Ucraina, considerând că acordurile economice pot fi încheiate între cele două state și că acestea nu presupun acordarea gratuită de resurse.

„Acorduri economice să facem cu toții. Nu asta este problema. Este un acord economic, nu-ți dă nimeni pe gratis nimic”, a mai spus Dungaciu.

Declarațiile sale au fost făcute în contextul în care România a anunțat că va cumpăra energie electrică din Ucraina prin intermediul companiei Energocom din Republica Moldova, pe fondul dificultăților din sistemul energetic național. Unul dintre reactoarele Centralei Nucleare de la Cernavodă este oprit pentru lucrări de mentenanță, iar cel de-al doilea funcționează în condiții speciale pentru a asigura producția de energie.

Dan Dungaciu a declarat că, în opinia sa, continuarea războiului nu contribuie la creșterea securității României și că Bucureștiul ar trebui să își coordoneze poziția cu Statele Unite.

El a afirmat că, pe măsură ce războiul continuă, Rusia se apropie tot mai mult, Ucraina devine mai slabă, iar problemele de securitate ale României se adâncesc. În opinia sa, ideea potrivit căreia conflictul este purtat pentru a ține Rusia mai departe de România reprezintă o eroare strategică.

„Credința noastră este că, cu cât războiul continuă, cu atât Rusia vine mai aproape, Ucraina devine mai slabă, iar problematica de securitate a României se adâncește. Ideea că noi ducem acest război pentru a-i ține pe ruși mai departe este, din punctul nostru de vedere, o eroare strategică”, a subliniat acesta.

Prim-vicepreședintele AUR a fost întrebat și dacă împărtășește declarațiile făcute în trecut de liderul partidului, George Simion, care afirma în februarie 2024, într-o emisiune televizată, că Republica Moldova ar fi un „stat artificial”, iar nu va intra niciodată în Uniunea Europeană, soluția fiind reunificarea cu România.

Întrebat dacă Republica Moldova este un stat legitim, Dan Dungaciu a oferit un răspuns diferit de cel al liderului AUR. El a afirmat că orice stat recunoscut de Organizația Națiunilor Unite este un stat legitim.

Totodată, Dungaciu a făcut distincția între recunoașterea Republicii Moldova ca stat în dreptul internațional și obiectivul politic al reunificării. În opinia sa, unirea cu România poate deveni realitate doar dacă este susținută prin voința cetățenilor din Republica Moldova și din România.