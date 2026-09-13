Nicușor Dan a transmis un mesaj la 154 de ani de la moartea lui Avram Iancu. Ce a spus despre libertate: Un simbol

Nicușor Dan a transmis duminică, 13 septembrie, un mesaj cu ocazia serbărilor naționale de la Țebea, dedicate lui Avram Iancu. Președintele a evocat contribuția liderului pașoptist la lupta românilor transilvăneni pentru drepturi. Șeful statului a vorbit și despre războiul din Ucraina și responsabilitatea României de a-și consolida securitatea. Mesajul a fost publicat într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan a prezentat comemorarea de la Țebea drept un omagiu adus atât lui Avram Iancu, cât și generațiilor care au susținut emanciparea românilor. Potrivit președintelui, manifestările reprezintă „expresia respectului pentru toţi cei care au contribuit la emanciparea naţiunii române”.

În mesajul transmis cu acest prilej, șeful statului a evidențiat activitatea politică a liderului revoluționar și capacitatea acestuia de a mobiliza românii din Transilvania.

„Comemorăm astăzi 154 de ani de la trecerea în eternitate a lui Avram Iancu, una dintre marile personalități ale istoriei noastre și o figură emblematică a generației pașoptiste.Prin acțiunea sa politică, prin capacitatea de a mobiliza și de a inspira, „Crăișorul Munților” a devenit un simbol al luptei românilor din Transilvania pentru recunoaștere și egalitate în drepturi”, a transmis șeful statului, potrivit comunicatului Administrației Prezidențiale.

Participarea publicului, an de an, la ceremoniile de la Țebea dovedește, în opinia președintelui, că memoria lui Avram Iancu „este vie şi că legătura dintre generaţii a rămas trainică”.

Președintele a legat evocarea luptei pentru drepturi de situația actuală de securitate, făcând referire la continuarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei.

Nicușor Dan a afirmat că „perpetuarea războiului declanşat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei ne reaminteşte că libertatea, suveranitatea şi dreptul popoarelor de a-şi decide propriul destin nu sunt câştigate pentru totdeauna”.

În acest context, șeful statului a susținut că România are responsabilitatea de a rămâne „ancorată în comunitatea valorilor occidentale”. El a menționat consolidarea securității țării și cooperarea cu partenerii pentru apărarea păcii și a ordinii internaționale.

Totodată, președintele a atribuit parcursul României spre libertate și democrație deciziilor și sacrificiilor generațiilor anterioare.

„Drumul țării noastre către libertate și democrație a fost posibil prin hotărârea, curajul și sacrificiile asumate de generațiile care, în momentele dificile au istoriei, au ales să pună mai presus de orice interesul comun al unei națiuni în devenire”, a transmis Nicușor Dan.

În încheierea mesajului, Nicușor Dan a asociat omagierea eroilor naționali cu dezvoltarea unei societăți întemeiate pe respectarea democrației. Președintele a invocat modernizarea țării drept o modalitate de a onora sacrificiile acestora.

„Să păstrăm vie memoria lui Avram Iancu și a tuturor eroilor care și-au dedicat viața împlinirii idealurilor naționale. Cel mai potrivit mod de a le onora jertfa este prin consolidarea unei societăți construite pe respect pentru democrație și orientată spre dezvoltare și modernizare. Glorie eternă lui Avram Iancu și tuturor eroilor noștri! Dumnezeu să-i odihnească în pace!”, a încheiat șeful statului.

Avram Iancu s-a numărat printre liderii românilor din Transilvania în timpul Revoluției de la 1848–1849 și a condus rezistența moților din Munții Apuseni.

În mai 1848, înainte ca revoluția să se transforme într-un război civil cu mii de victime, a participat la organizarea Marii Adunări Naționale de la Blaj.

Tradiția manifestărilor dedicate lui Avram Iancu, decedat la 10 septembrie 1872, datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

În ultimele decenii, ceremoniile au dobândit și o componentă politică pronunțată. Partidele au folosit frecvent participarea la eveniment pentru promovare, iar politicienii au căutat să ocupe un loc vizibil în desfășurarea manifestărilor.