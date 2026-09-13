Câte zile libere pot primi angajații pentru căsătorie, naștere sau deces. Ce condiții trebuie îndeplinite

Angajații din România pot beneficia de zile libere pentru căsătorie, nașterea unui copil sau decesul unei rude, în condițiile aplicabile la locul de muncă. Reguli distincte se aplică absențelor provocate de urgențe familiale și concediilor pentru probleme personale. Unele perioade sunt plătite, altele trebuie recuperate sau sunt acordate fără salariu. Numărul zilelor și procedura de solicitare depind de legislație, de contractul colectiv de muncă și de regulamentul intern.

Zilele libere acordate pentru evenimente familiale nu trebuie confundate cu absențele pentru situații urgente sau cu perioadele de concediu fără plată, deoarece fiecare categorie presupune condiții diferite.

Faptul că o absență este justificată nu înseamnă automat că aceasta este plătită. Înainte de depunerea cererii, salariatul trebuie să identifice categoria în care se încadrează situația sa și prevederile aplicabile, potrivit informațiilor prezentate de digi24.

Articolul 152 din Codul muncii reglementează dreptul la zile libere plătite pentru evenimente familiale deosebite. Acestea sunt distincte de concediul anual de odihnă, iar evenimentele pentru care se acordă și numărul zilelor sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

Situațiile neprevăzute în care o boală sau un accident impun prezența imediată a angajatului în familie intră sub incidența unei prevederi separate, articolul 152² din Codul muncii. Absența presupune informarea prealabilă a angajatorului și recuperarea timpului nelucrat.

Prevederile referitoare la aceste urgențe sunt redate în materialul-sursă astfel:

„Salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezența imediată a salariatului, în condițiile informării prealabile a angajatorului și cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru a salariatului. Absentarea de la locul de muncă nu poate avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic. Angajatorul și salariatul stabilesc de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absență.”

Pentru problemele personale care justifică solicitarea unui concediu fără plată, durata se stabilește prin contractul colectiv de muncă sau prin regulamentul intern.

Duratele acordate pentru evenimente familiale sunt stabilite expres, în cazul salariaților vizați, prin Hotărârea Guvernului nr. 250/1992. Actul normativ privește salariații din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare menționate în acesta.

Pentru aceste categorii, zilele de concediu plătit se acordă separat de concediul de odihnă, astfel:

Căsătoria salariatului: 5 zile.

Nașterea sau căsătoria unui copil: 3 zile.

Decesul soțului ori al unei rude de până la gradul al II-lea a salariatului: 3 zile.

Acordarea concediului plătit se face de către conducerea unității, în urma cererii depuse de angajat.

Aceste durate nu trebuie considerate automat valabile pentru orice loc de muncă. Salariatul trebuie să consulte contractul colectiv de muncă aplicabil, dacă există, pentru a vedea ce drepturi sunt prevăzute.

În lipsa unui asemenea document, regulamentul intern stabilește evenimentele recunoscute, numărul zilelor și pașii necesari pentru solicitarea lor, cu respectarea legislației aplicabile. Din acest motiv, durata poate varia între angajatori.

Salariații care au nevoie de timp pentru rezolvarea unor situații personale beneficiază de dreptul la concediu fără plată, reglementat separat prin articolul 153 din Codul muncii.

Pentru această categorie, Codul muncii nu stabilește un număr general de zile aplicabil tuturor angajaților. Durata concediului este prevăzută în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern al angajatorului.

Procedura prin care un angajat solicită zile libere este stabilită la nivelul locului de muncă, prin documentele și regulile aplicabile. Codul muncii nu impune o procedură unică pentru toate companiile și nici un termen general de depunere a cererilor pentru evenimente familiale.

Solicitarea trebuie adresată angajatorului, conform contractului colectiv de muncă, regulamentului intern ori procedurilor instituției. Pentru urgențele familiale rămâne aplicabilă obligația de informare prealabilă prevăzută de dispozițiile specifice.

Angajatorul poate solicita documente justificative pentru evenimentul invocat. În funcție de motivul cererii și de regulile aplicabile, acestea pot fi certificatul de căsătorie, certificatul de naștere sau certificatul de deces.

Perioada aprobată pentru un eveniment familial trebuie înregistrată distinct de concediul anual de odihnă, deoarece reprezintă un drept separat al salariatului.

Zilele respective nu se scad din concediul de odihnă și nu trebuie recuperate prin folosirea acestuia. Angajatorul aplică durata prevăzută de dispozițiile legale sau de documentele valabile la nivelul unității.