Unii români nu mai primesc vouchere de vacanță în 2026. Ce condiție îi exclude de la acest beneficiu

O parte dintre angajații din sectorul public nu mai primesc vouchere de vacanță în 2026, după restrângerea criteriilor de acordare. Beneficiul este acordat doar celor cu salarii nete lunare de cel mult 6.000 de lei. Angajații eligibili primesc 800 de lei pentru concedii în România. Reducerea sprijinului afectează atât bugetele de vacanță, cât și încasările unităților de cazare.

Voucherele de vacanță sunt acordate în 2026 doar angajaților din sectorul public ale căror salarii nete lunare nu depășesc 6.000 de lei, potrivit informațiilor prezentate de Bugetul.ro. Publicația indică Legea nr. 141/2025 drept actul normativ prin care a fost introdusă această limită, în cadrul măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare.

Conceput pentru susținerea turismului intern, beneficiul a contribuit timp de mai mulți ani la finanțarea concediilor petrecute în țară de angajații statului. În 2026, restrângerea eligibilității a lăsat fără acest sprijin o parte dintre persoanele care îl primeau anterior.

Printre angajații care pot depăși plafonul se numără medicii, profesorii cu vechime și funcționarii din instituțiile centrale. Materialul citat oferă exemplele medicilor specialiști și ale profesorilor cu gradul didactic I, ale căror venituri pot depăși 7.000–8.000 de lei net lunar. În aceste situații, nivelul salarial îi exclude de la acordarea voucherelor.

Angajații care îndeplinesc criteriul de venit beneficiază de o sumă mai mică decât cea acordată în anii anteriori. Cuantumul prezentat pentru 2026 este de 800 de lei de persoană, față de 1.450 de lei în 2024.

Pentru o familie în care ambii parteneri lucrează în sectorul public și sunt eligibili, sprijinul total ajunge astfel la 1.600 de lei. Diferența față de cei 2.900 de lei primiți împreună în 2024 este de 1.300 de lei, ceea ce reduce contribuția acestui beneficiu la bugetul concediului.

Utilizarea voucherelor este limitată la unități turistice autorizate din România. Potrivit materialului citat, acestea nu pot finanța vacanțe în străinătate și nici achiziții separate de servicii, în afara condițiilor aplicabile pachetelor turistice. Publicația apreciază că valoarea redusă și limitele de utilizare au diminuat atractivitatea beneficiului.

Restrângerea accesului la vouchere se reflectă și în activitatea unităților de cazare din stațiunile tradiționale, potrivit relatării Bugetul.ro. Hotelierii și administratorii de pensiuni semnalează mai puțini clienți care plătesc prin acest sistem și încasări mai mici.

Materialul menționează avertismente ale asociațiilor din turism privind riscul de faliment pentru unele afaceri, în special pentru unitățile mici și mijlocii, în absența sprijinului oferit prin vouchere. Organizațiile respective nu sunt nominalizate în text.

În paralel, publicația prezintă poziția unor economiști care consideră că finanțarea concediilor din bugetul public nu poate fi susținută pe termen lung. Aceștia pledează pentru dezvoltarea sectorului pe baza cererii care nu depinde de subvenții.

Posibilitatea majorării voucherelor la nivelul din anii anteriori și extinderea sprijinului către angajații din mediul privat sunt menționate în material ca teme discutate în mediul politic. Articolul nu identifică însă un proiect concret sau un calendar de aplicare pentru aceste variante.

Persoanele care au pierdut beneficiul trebuie să acopere costurile concediului din alte resurse. Printre opțiunile prezentate pentru reducerea cheltuielilor se numără rezervările făcute din timp, ofertele de ultim moment și cazarea la particulari.

Textul descrie o piață turistică în care operatorii sunt nevoiți să concureze pentru clienți tot mai puțin sprijiniți prin vouchere.

În mediul privat, anumite companii finanțează din resurse proprii beneficii pentru vacanțe, ca parte a măsurilor prin care urmăresc păstrarea angajaților. Alte firme negociază cu hotelurile și agențiile de turism pachete la tarife preferențiale pentru personal.

Potrivit materialului citat, aceste programe nu sunt răspândite la scară largă, dar reprezintă o modalitate prin care companiile și operatorii turistici încearcă să susțină cererea. Angajații care nu au acces la asemenea facilități pot constitui un buget de concediu prin economisirea lunară.

Dezbaterea economică prezentată în articol opune efectele voucherelor asupra ocupării forței de muncă beneficiilor pe care le-ar putea aduce investițiile publice în infrastructură. Economiștii citați generic de publicație au opinii diferite asupra destinației acestor fonduri.

Susținătorii voucherelor argumentează că stimularea turismului intern a contribuit la păstrarea a mii de locuri de muncă în perioada pandemiei. Din această perspectivă, eliminarea completă a mecanismului ar afecta sectorul.

Cealaltă poziție vizează direcționarea banilor către drumurile de acces în stațiuni, rețelele de apă și canalizare din zonele turistice și modernizarea plajelor. Astfel de investiții sunt prezentate drept mijloace de atragere a turiștilor pe termen lung, independent de subvenționarea concediilor. În privința acordării voucherelor, materialul indică menținerea restricțiilor în 2026.