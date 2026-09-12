Topul exclusiv al celor mai frumoase hoteluri din lume. Locul 1 ascunde o poveste de peste 800 de ani

De la un palat renascentist înconjurat de peluze atent întreținute până la construcții cu o arhitectură îndrăzneață, care se detașează vizual de peisajul natural, unele hoteluri sunt alese în top pentru aspectul lor aparte.

Pentru că preferințele turiștilor diferă considerabil, criteriile după care este selectat un loc de cazare pot varia de la poziționare și nivelul de lux până la calitatea micului dejun și impresiile lăsate de alți oaspeți.

Odată cu dezvoltarea rețelelor de socializare, estetica a devenit pentru mulți călători un criteriu important atunci când aleg un hotel. Imaginile unei proprietăți pot cântări semnificativ în decizia privind destinația și locul unde va fi petrecut sejurul.

Un nou clasament realizat de Time Out a încercat să identifice hotelurile care se remarcă prin aspectul lor. Lista se bazează pe vizitele și evaluările experților în hoteluri ai revistei și reunește proprietăți din mai multe regiuni ale lumii.

Din cele 33 de hoteluri incluse în selecție, 11 se află în Europa. Pe primul loc se găsește o proprietate din Irlanda, cu o istorie care se întinde pe mai bine de opt secole.

Castelul Ashford din Irlanda a fost construit pentru prima dată în urmă cu peste 800 de ani și are o istorie legată inclusiv de familia Guinness, care a deținut proprietatea. Astăzi, castelul funcționează ca hotel de cinci stele și oferă 83 de camere și suite.

Time Out notează că „dormitoarele aleg culoarea în totalitate, unele cu vedere directă asupra Lough Corrib din pat”. Designul interior și particularitățile camerelor contribuie astfel la imaginea generală a proprietății, aflată pe prima poziție a clasamentului.

Printre facilitățile hotelului se numără și un centru spa, unul dintre elementele evidențiate în prezentarea proprietății. Piscina de relaxare este amplasată într-o seră impresionantă din bronz, ceea ce adaugă un element distinctiv spațiului. Castelul Ashford a primit, de asemenea, titlul de cel mai bun hotel de patrimoniu din lume, potrivit informațiilor prezentate în material.

Europa ocupă o poziție importantă în partea superioară a clasamentului, jumătate dintre hotelurile din primele zece locuri aflându-se pe continent. Proprietățile sunt foarte diferite ca stil, de la arhitectura istorică și grădinile atent amenajate din Florența până la construcțiile brutaliste din Islanda.

Pe locul al treilea se află Four Seasons Hotel Firenze, cu 121 de camere și suite. Hotelul ocupă două clădiri istorice: Palazzo della Gherardesca, datând din secolul al XV-lea, și Palazzo Del Nero, din secolul al XVI-lea.

Proprietatea a devenit hotel Four Seasons în 2008 și include Giardino della Gherardesca, prezentată drept una dintre cele mai mari grădini private din Florența. Spațiul verde este unul dintre elementele care contribuie la aspectul distinctiv al hotelului.

În evaluarea Time Out, proprietatea este descrisă prin afirmația „te vei simți ca un membru al familiei regale dormind aici”. Ritz-Carlton Abama din Tenerife s-a clasat imediat în afara primelor cinci poziții. Revista a remarcat „arhitectura sa fantezistă”, precum și clădirile în nuanțe de somon care formează complexul hotelier.

Hotelul Four Seasons Firenze a fost lăudat pentru grădinile sale superbe.

Pe locul al șaptelea se află ION Adventure Hotel din Islanda. Proprietatea este asociată cu stilul brutalist și se ridică în zona Muntelui Hengill, integrându-se într-un peisaj dominat de natură.

Ultimul hotel european prezent în top 10 este Phoenicia din Valletta, Malta. Time Out îl descrie drept un „loc de cazare ridicol de șic”, evidențiind totodată piscina hotelului, desemnată cea mai frumoasă piscină de hotel din lume.

Lista continuă cu mai multe proprietăți europene care au obținut poziții importante în clasamentul general. 1 Hotel Mayfair din Londra ocupă locul 12, urmat de Le Pavillon de La Reine din Paris, pe poziția 13.

Gleneagles din Scoția se află pe locul 14, în timp ce Villa Igiea din Palermo (foto la deschidere) a ocupat poziția 20. Mandarin Oriental Conservatorium din Amsterdam s-a clasat pe locul 22, iar Hospes Infante Sagres din Porto a încheiat această selecție europeană pe poziția 23.