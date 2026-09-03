Bucureștenii trebuie să fie atenți la aceste linii. Traseele se schimbă de vineri seara până luni dimineața

Liniile 100, 203, 205, 385 și N101 vor circula pe trasee modificate începând de vineri, 4 septembrie, de la ora 22:00, până luni, 7 septembrie, la ora 06:00. Măsura este determinată de restricțiile de trafic instituite pe Șos. Kiseleff, între Str. Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei.

Modificările sunt necesare pentru desfășurarea evenimentului „Festivalul Vinului Moldovei”. În aceeași perioadă, traficul rutier va fi restricționat și pe Bd. Unirii, între Piața Constituției și Piața Unirii, unde este programat evenimentul ‘Bucharest Street Food Festival – Autumn Edition’.

Informațiile au fost transmise de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public (TPBI), care a anunțat traseele pe care vor circula mijloacele de transport în perioada restricțiilor. Modificările vizează atât trasee care vor fi schimbate într-un singur sens de circulație, cât și linia de noapte N101, pentru care sunt prevăzute modificări în ambele sensuri.

„Liniile 100, 203, 205, 385 și N101 vor funcționa pe trasee modificate începând de vineri, 04.09.2026 (de la ora 22:00), până luni, 07.09.2026 (ora 06:00), perioadă în care traficul rutier va fi restricționat pe Șos. Kiseleff, între Str. Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei, pentru a permite desfășurarea evenimentului „Festivalul Vinului Moldovei”, precum și pe Bd. Unirii (între Piața Constituției și Piața Unirii”), tronson unde va avea loc evenimentul „Bucharest Street Food Festival – Autumn Edition”, se arată în comunicatul TPBI.

Linia 100 va păstra traseul de bază între terminalul Aeroportul Henri Coandă și Piața Arcul de Triumf. De la Piața Arcul de Triumf, pe sensul spre Piața Unirii, autobuzele vor circula pe un traseu modificat.

Acesta va include Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor și Piața Victoriei, urmate de Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu și Bd. I. C. Brătianu. Traseul modificat se va încheia la Piața Unirii.

Schimbarea este valabilă inclusiv pe timpul nopții, potrivit informațiilor transmise de TPBI. Pe sensul opus, dinspre Piața Unirii către terminalul ‘Aeroportul Henri Coandă’, traseul liniei 100 nu va fi modificat.

Linia 203 va avea, de asemenea, un traseu diferit după Piața Arcul de Triumf, însă modificarea se aplică doar pe sensul de mers către Piața Victoriei.

Autobuzele liniei 203 vor circula pe traseul obișnuit între terminalul ‘Cartier Greenfield’ și Piața Arcul de Triumf. De aici, pe sensul spre Piața Victoriei, traseul va fi modificat prin Bd. Mareșal Constantin Prezan și Bd. Aviatorilor, până la Piața Victoriei.

Pe sensul opus, traseul liniei 203 va rămâne neschimbat. Astfel, modificarea se aplică doar circulației către Piața Victoriei, în zona afectată de restricțiile de trafic.

Și linia 205 va circula pe traseul de bază între terminalul ‘M Străulești’ și Piața Arcul de Triumf. Din acest punct, pe sensul spre Piața Unirii, autobuzele vor urma un traseu modificat.

Traseul va continua pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor și Piața Victoriei, apoi pe Calea Victoriei, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Berzei și Str. Vasile Pârvan. Autobuzele vor traversa Pod B.P. Hașdeu, după care vor circula pe Splaiul Independenței până la ‘Piața Unirii 2’. Pe sensul opus, traseul liniei 205 nu va fi modificat.

Linia 385 va circula pe traseul de bază între terminalul ‘Valea Oltului’ și intersecția Bd. Libertății/Bd. Regina Maria, în zona Piața Regina Maria. De aici, pe sensul către ‘Piața Sf. Vineri’, autobuzele vor urma un traseu modificat.

După intersecția menționată, traseul va continua pe Bd. Regina Maria și Piața Unirii. Autobuzele vor circula apoi pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. I.C. Brătianu și Bd. Corneliu Coposu.

Ulterior, linia 385 va urma Str. Sf. Vineri și va ajunge la stația ‘Piața Sf.Vineri’. Modificarea este valabilă pe sensul către această stație, în timp ce pe sensul opus traseul liniei 385 va rămâne neschimbat.

Pentru linia de noapte N101, TPBI a anunțat modificări distincte, aplicabile în trei nopți consecutive, în perioada în care sunt instituite restricțiile de circulație.

Linia N101 va circula pe traseu modificat în nopțile de 04/05.09.2026, 05/06.09.2026 și 06/07.09.2026. Pe traseul de bază, autobuzele vor circula între terminalul ‘Valea Oltului’ și intersecția Calea 13 Septembrie/Bd. Libertății.

Din această zonă, traseul va fi modificat în ambele sensuri de circulație. Autobuzele liniei N101 vor continua pe Bd. Libertății și Bd. Regina Maria, până la rondul din Piața Unirii.

Modificările anunțate de TPBI se aplică pe perioada restricțiilor rutiere stabilite pentru desfășurarea celor două evenimente. Pentru liniile 100, 203, 205 și 385, traseele sunt modificate pe sensurile indicate de operatorul de transport, în timp ce linia N101 va avea modificări în ambele sensuri în cele trei nopți menționate.