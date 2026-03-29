Reprezentanții USR susțin că mai mulți consilieri generali ai filialei au purtat discuții cu specialiști din domeniul transportului public, operatori și utilizatori, analizând datele existente și principalele disfuncționalități ale sistemului. În urma acestor consultări, a fost conturat un pachet mai amplu de măsuri pentru modernizarea mobilității urbane.

Consilierul general USR Dragoș Radu a explicat că introducerea gratuității transportului public în fiecare vineri face parte dintr-un set de șase măsuri menite să îmbunătățească semnificativ sistemul de transport din București. Potrivit acestuia, măsurile propuse ar fi realiste, iar gratuitatea din zilele de vineri este văzută ca un impuls simplu care poate schimba comportamentul de deplasare al locuitorilor.

„Aceste măsuri sunt realiste și vizează soluții clare pentru îmbunătățirea transportului public, iar gratuitatea transportului public în zilele de vineri este acel impuls simplu care poate schimba obiceiurile de deplasare”, susține Dragoş Radu, consilier general USR.

Implementarea programului pilot ar avea un impact bugetar estimat între 25 și 30 de milioane de lei anual. Pe lângă această măsură, pachetul propus de USR București include extinderea benzilor dedicate transportului public, reabilitarea liniilor de tramvai, dezvoltarea rețelei în cartierele noi și reorganizarea traseelor existente.

De asemenea, USR București propune stabilirea unui calendar pentru eliminarea completă a autobuzelor diesel din flota Societatea de Transport București (STB) până în anul 2035.

„Sper ca, după implementarea proiectului pilot, tot mai mulți bucureșteni să aleagă transportul în comun nu doar vinerea, ci în fiecare zi. Pentru că, uneori, un gest punctual poate deveni un obicei. Un obicei care, în timp, ajută Bucureștiul să respire. „Green Friday”, împreună cu celelalte măsuri, investiții în infrastructură, predictibilitate, eficiență și o flotă ecologică, curată și silențioasă, pot transforma transportul public în prima opțiune”, susține Lucian Judele, administratorul public al Capitalei.

Amintim că mai multe linii de transport public au fost afectate din cauza lucrărilor de modernizare. Reprezentanții PMB au anunțat anterior că patru linii de tramvai și troleibuz (14, 17, 36 și 70) au fost suspendate, în timp ce alte patru linii (69, 85, 101 și N120) circulă pe trasee modificate începând din ziua de 21 martie. Totodată, a fost înființată o linie navetă de autobuz cu indicativul 685.

Modificările au fost făcute de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – TPBI ca urmare a lucrărilor de modernizare pe Bd. Ferdinand I, tronsonul cuprins între Șos. Mihai Bravu și Str. Traian, precum și pe Bd. Dimitrie Pompeiu, Șos. Petricani, Bd. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Reînvierii și Str. Turmelor.

Reprezentanții PMB au precizat că linia 69 va funcționa între terminalele „Bd. Basarabia” și „Valea Argeșului” pe un traseu modificat, iar linia 85 va circula între stația „Aura Buzescu” și „Gara de Nord” pe un alt traseu modificat. Călătorii afectați de suspendarea troleibuzelor 69 și 85 vor fi preluați de linia navetă de autobuz 685, care va circula pe traseul „Baicului” – Bd. Gării Obor – Bd. Ferdinand I – Șos. Mihai Bravu – Bd. Pache Protopopescu – stația „Traian” și retur.

Linia 101 circulă în ambele sensuri pe Str. Ziduri Moși și Șos. Colentina, iar linia N120 funționează pe traseul de bază între „Piața Unirii 2” și Piața Pache Protopopescu, urmând un traseu modificat pe Bd. Pache Protopopescu, Șos. Mihai Bravu și Bd. Ferdinand I înainte de a reveni pe traseul de bază.