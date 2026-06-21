Autobuzele vor prelua șinele noi de tramvai de pe bulevardul Chișinău. Noua linie din Prelungirea Ghencea intră în construcție

Șinele nou modernizate de pe bulevardul Chișinău din București vor fi utilizate temporar de autobuzele din transportul public, deși lucrările la infrastructura de tramvai sunt aproape finalizate. La 1 august începe construcția noii linii de tramvai din Prelungirea Ghencea, între actualul capăt al liniei 41 și Pasajul Domnești. Proiectul este estimat la 40 de milioane de lei și are un termen de execuție de 15 luni. Ambele investiții vizează rețeaua de tramvai din București.

Tramvaiele nu vor putea circula imediat pe bulevardul Chișinău, chiar dacă lucrările de modernizare a infrastructurii sunt aproape încheiate. Potrivit informațiilor publicate de Club Feroviar, șantierul a ajuns în faza finală, iar cea mai mare parte a traseului este deja pregătită pentru exploatare.

Pe traseu a mai rămas o singură zonă unde se desfășoară lucrări importante. Este vorba despre aproximativ 50 de metri de cale de rulare unde are loc relocarea unei conducte de apă amplasate la mare adâncime.

„Mai avem 50 de metri, pe care-i facem în două-trei săptămâni”, a declarat pentru Club Feroviar Marin Mîndrilă, patronul companiei Mari Vila Com.

Pe restul traseului, șinele sunt montate, ultimul strat de asfalt a fost turnat, iar echipele de lucru montează gardurile separatoare pentru calea de rulare. Lucrările au fost finalizate pe aproximativ jumătate din traseu, între intersecția cu șoseaua Pantelimon și stația Pictor Hârlescu.

Pentru finalizarea completă a proiectului mai este nevoie de construirea refugiilor și de montarea copertinelor pentru călători.

„Le-am comandat (copertinele) și vor veni deodată cele pentru bulevardul Chișinău și pentru bulevardul Basarabia”, a mai spus Mîndrilă.

Infrastructura nou realizată va fi folosită temporar pentru transportul public rutier, până când vor fi eliminate blocajele care împiedică reluarea circulației tramvaielor pe întregul traseu, scriu cei de la Economedia.

Soluția a fost analizată și aprobată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI), care a stabilit modul în care autobuzele vor utiliza noua cale de rulare.

„Pe bulevardul Chișinău, autobuzele vor circula pe calea de rulare a tramvaiului pe sensul de mers dinspre bulevardul Basarabia către șoseaua Pantelimon. Pe celălalt sens, autobuzele vor circula pe carosabil, pe bandă dedicată”, a declarat pentru Club Feroviar directorul general al TPBI, George Micu.

Măsura va permite utilizarea infrastructurii nou construite de către liniile de autobuz care circulă în zonă și va rămâne în vigoare până la finalizarea lucrărilor necesare pentru introducerea tramvaielor pe traseu.

Contractul pentru Lotul 9 de pe bulevardul Chișinău a fost semnat pentru suma de 24,8 milioane de lei și include reabilitarea a 825 de metri de cale dublă de tramvai, modernizarea a 875 de metri de rețea de contact, refacerea sistemului de iluminat și amenajarea a trei peroane.

Deși acest tronson este aproape finalizat, circulația tramvaielor nu poate fi reluată deoarece traseul continuă pe alte loturi aflate încă în execuție pe bulevardul Basarabia.

Mai departe, lucrările continuă pe Lotul 10, între bulevardul 1 Decembrie 1918 și terminalul Republica. Acest tronson are o lungime de 1,2 kilometri de cale dublă de tramvai și este executat de compania Mari Vila Com în baza unui contract de 39,8 milioane de lei.

În zona Republica este planificată construirea unui pasaj subteran care va asigura legătura dintre Hala Laminor, stația CFR Titan Sud și stația de metrou Republica. Din acest motiv, timp de aproximativ un an și jumătate, șinele nou modernizate de pe bulevardele Chișinău și Basarabia vor fi utilizate exclusiv ca bandă unică pentru autobuze.

Un alt proiect important pentru rețeaua de transport public din Capitală intră în faza de execuție după semnarea actului de dispoziție de șantier pentru linia de tramvai Prelungirea Ghencea – Pasaj Șoseaua de Centură.

Potrivit informațiilor obținute de Economedia din surse apropiate situației, utilajele vor intra în teren la 1 august, iar lucrările sunt programate să se desfășoare pe o perioadă de 15 luni, până în noiembrie 2027.

Valoarea proiectului este estimată la 40 de milioane de lei. Noua linie va porni de la actualul capăt al tramvaiului 41 și va ajunge până la Pasajul Domnești, asigurând legătura cu una dintre cele mai aglomerate zone aflate în dezvoltare din București.

Dispoziția de șantier vizează exclusiv realizarea infrastructurii de tramvai și nu include lucrările la partea rutieră a proiectului Prelungirea Ghencea, care se desfășoară separat.

Proiectul prevede executarea fundației pentru calea de rulare, montarea șinelor, construirea stațiilor pentru călători, precum și realizarea sistemelor de semaforizare și iluminat aferente traseului.

Autorizația de construire a fost obținută la începutul acestei luni de asocierea Acvatot – Tracon, companiile care au câștigat contractul de proiectare și execuție.

Noua linie de tramvai face parte din proiectul mai amplu de modernizare a Prelungirii Ghencea, care include și extinderea infrastructurii rutiere. Lucrările la șosea sunt executate de un consorțiu condus de Trustul de Clădiri Metropolitane București, companie a Primăriei Capitalei.

Proiectul a înregistrat întârzieri în ultimii ani din cauza exproprierilor și a dificultăților de finanțare, însă semnarea dispoziției de șantier permite începerea efectivă a lucrărilor la noua linie de tramvai.