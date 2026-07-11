Bucureștenii își pot lua rămas-bun de la tramvaiele Tatra. Programul complet al ultimelor curse

După mai bine de cinci decenii de circulație pe liniile din Capitală, tramvaiele Tatra se apropie de finalul activității lor în transportul public. Primăria Municipiului București a anunțat organizarea „Festivalului Tatra”, un eveniment dedicat acestor vehicule emblematice, care vor efectua ultimele curse speciale în zilele de 11-12 iulie și 18-19 iulie.

Potrivit administrației locale, tramvaiele Tatra, care au făcut parte din peisajul Bucureștiului timp de 53 de ani, urmează să fie retrase din circulație. Cu această ocazie, locuitorii Capitalei vor avea posibilitatea să călătorească pentru ultima dată cu aceste garnituri pe trasee speciale, pregătite pentru festival.

„După 53 de ani de istorie pe șinele Bucureștiului, tramvaiele Tatra se pregătesc pentru ultimele lor călătorii. Unele dintre cele mai longevive și mai iubite tramvaie din transportul public bucureștean vor „ieși la pensie”.”, a transmis Primăria Municipiului București într-o postare publicată pe rețelele de socializare.

Evenimentul începe sâmbătă, 11 iulie, când șase tramvaie Tatra vor circula între orele 07:00 și aproape de 23:00 pe mai multe linii care traversează toate zonele Capitalei.

Programul pregătit pentru această zi include linia 5, pe traseul Pantelimon – Piața Iancului – Bulevardul Barbu Văcărescu – Aeroport Băneasa, linia 21, între Piața Sfântul Gheorghe, Piața Obor și Pasaj Colentina, precum și liniile circulare 1 și 10, care leagă Romprim de Piața Sudului, Dristor, Piața Obor, Pasajul Basarab, Politehnica și Șura Mare.

În ziua de duminică, 12 iulie, tramvaiele Tatra vor circula pe linia 25, între Depoul Militari și CFR Progresul, prin Piața Danny Huwe și Șura Mare. Tot în aceeași zi, acestea vor putea fi întâlnite și pe linia 41, pe traseul Piața Presei – Crângași – Parc Drumul Taberei – Ghencea.

Primăria Municipiului București a precizat că toate cursele speciale vor putea fi utilizate cu orice titlu de călătorie metropolitan valabil.

Festivalul continuă și în weekendul următor. Sâmbătă, 18 iulie, tramvaiele Tatra vor circula pe linia 7, între CFR Progresul și Piața Unirii, pe linia 23, între Zeițarilor și Faur, pe linia 11, care face legătura între Cartierul Giulești și Zeițarilor, precum și pe linia 47, pe traseul Ghencea – Trafic Greu – Autogara Filaret – Piața Unirii.

Ultima zi a evenimentului este programată pentru duminică, 19 iulie, când un tramvai Tatra va circula pe linia 35, între Depoul Militari și Gara Basarab. În aceeași zi este programat și momentul de încheiere al festivalului, prin organizarea unei acțiuni cu porți deschise la Depoul Militari, unde participanții vor putea descoperi mai multe detalii despre aceste vehicule care au făcut parte din istoria transportului public bucureștean.

Pe perioada desfășurării evenimentului vor fi disponibile și carduri STB de colecție, realizate într-o ediție limitată. Acestea vor putea fi încărcate cu numărul de călătorii dorit și vor reprezenta o amintire dedicată ultimelor curse ale tramvaielor Tatra.

Cardurile vor putea fi cumpărate între orele 06:00 și 20:00 din mai multe puncte de vânzare. Pe 11 iulie acestea vor fi disponibile la Bucur 2, situat pe Șoseaua Colentina nr. 2, pe 12 iulie la punctul Brașov, de pe Bulevardul Timișoara nr. 44, pe 18 iulie la punctul Piața Unirii 2, aflat pe Bulevardul Regina Maria nr. 2, iar pe 19 iulie din nou la punctul Brașov.

„La achiziționarea unui card în ediție limitată, veți primi gratuit și broșura oficială a Festivalului Tatra, în limita stocului disponibil”, se arată în mesajul publicat pe rețelele de socializare de Primăria Municipiului București.