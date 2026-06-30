Noi trenuri electrice vor circula între București și Cluj-Napoca. Primele curse încep de la 1 iulie

Trenuri electrice de ultimă generație vor intra în circulație începând cu 1 iulie 2026 pe ruta București Nord – Cluj-Napoca și retur. Interregional Călători a anunțat că va introduce treptat noile rame Alstom Coradia Stream, iar prețul biletelor va rămâne la același nivel practicat de ceilalți operatori feroviari. Compania susține că extinderea face parte din planul de dezvoltare a rețelei și a flotei, în cadrul reformei pieței feroviare din România.

Trenuri electrice de ultimă generație vor fi introduse etapizat pe relația București Nord – Cluj-Napoca și retur, începând cu 1 iulie 2026. Interregional Călători (IRC) anunță că noile garnituri Alstom Coradia Stream vor deservi una dintre cele mai importante legături feroviare din țară.

„Interregional Călători (IRC) anunţă o nouă etapă majoră în modernizarea transportului feroviar de călători din România. Începând cu 1 iulie 2026, pasagerii vor beneficia de o opţiune de transport modernă, confortabilă şi accesibilă, prin introducerea în circulaţie a noilor rame electrice de ultimă generaţie, Alstom Coradia Stream, pe relaţia Bucureşti Nord – Cluj-Napoca şi retur”, se arată într-un comunicat al companiei, remis marţi Agerpres.

Introducerea noilor garnituri va avea loc în mai multe etape. Din 1 iulie vor circula trenul 16535, cu plecare din București Nord la ora 14:42 și sosire în Cluj-Napoca la ora 00:13, precum și trenul 16537, care pleacă din București Nord la ora 22:00 și ajunge la Cluj-Napoca la ora 07:22.

Începând cu 2 iulie vor intra în circulație și cursele din sens invers. Trenul 16530 va pleca din Cluj-Napoca la ora 02:40 și va ajunge în București Nord la ora 13:00, iar trenul 16534 va pleca la ora 13:55 și va sosi în Capitală la ora 00:13.

Reprezentanții operatorului au precizat că o nouă pereche de trenuri va fi introdusă în circulație începând cu 20 iulie 2026.

Noile rame electrice Alstom Coradia Stream sunt echipate cu sisteme moderne de informare a pasagerilor, inclusiv anunțuri audio, spații generoase pentru bagaje și toalete ecologice.

Totodată, fiecare garnitură este prevăzută cu instalații de climatizare și prize pentru alimentarea dispozitivelor mobile la fiecare loc, facilități menite să îmbunătățească experiența călătorilor pe traseele lungi.

Compania a anunțat că tarifele practicate pentru aceste curse vor rămâne la același nivel cu cele aplicate de ceilalți operatori de transport feroviar de călători din România.

Introducerea curselor dintre București și Cluj-Napoca continuă programul de extindere început în luna aprilie, când Interregional Călători a lansat operarea noilor trenuri pe ruta București Nord – Brașov și retur.

Compania precizează că această etapă de dezvoltare este posibilă în urma reformei pieței feroviare din România, realizată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. Obținerea contractului de servicii publice prin licitație competitivă și colaborarea cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară permit utilizarea materialului rulant nou, achiziționat cu fonduri europene.

Planul de dezvoltare va continua și în 2027, când operatorul va introduce trenuri Alstom Coradia Stream pe rutele Brașov – Deda – Cluj-Napoca și Cluj-Napoca – Deva – Timișoara.

În paralel, compania va extinde serviciile și prin introducerea noilor trenuri PESA pe traseele Arad – Caransebeș, București – Adjud și Huedin – Bistrița-Năsăud.

Interregional Călători este un operator privat de transport feroviar de călători, prezent de 13 ani pe piața din România. Compania operează curse pe mai multe rute interne și își propune dezvoltarea unei alternative moderne, accesibile și predictibile pentru transportul feroviar regional și interregional.